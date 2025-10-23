Chính phủ sẽ phát hành trái phiếu làm đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất phát hành trái phiếu Chính phủ để huy động vốn cho dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Chủ trì họp Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt sáng 23/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng thời chỉ đạo Bộ Tài chính sớm thành lập tổ đàm phán và tiến hành đàm phán hiệp định khung, hợp đồng vay vốn cho dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Bộ Ngoại giao tiếp tục thúc đẩy phía Trung Quốc đẩy nhanh tiến độ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2 (đầu tư xây dựng công trình đường sắt) và nội dung hợp tác khác.

Bộ Xây dựng được giao phối hợp với thành phố Hải Phòng, Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh sớm thống nhất phương án hướng tuyến, vị trí các ga còn lại (gồm ga Nam Hải Phòng, ga Yên Thường, Kim Sơn) ngay trong tháng 10. Đây là các ga quy mô lớn, phức tạp về giao cắt với các tuyến đường sắt, đường bộ cũng như ảnh hưởng của dòng chảy sông.

Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Xây dựng chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, khởi công dự án thành phần 1 (đầu tư hạ tầng kết nối các ga trên tuyến và quảng trường ga - sử dụng vốn trong nước), vào 19/12.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chiều 23/10. Ảnh: Nhật Bắc

Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng cho dự án thành phần 1 trước ngày 25/10.

Về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng cùng Bộ Khoa học và Công nghệ công bố 37 tiêu chuẩn Việt Nam về đường sắt tốc độ cao trong tháng 10, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Bộ Xây dựng hoàn thiện báo cáo về hình thức đầu tư, tiêu chí chọn nhà đầu tư và cơ chế đặc thù cho dự án, để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Bộ chỉ đạo Ban quản lý dự án đường sắt chọn xong tư vấn hỗ trợ chuẩn bị dự án, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, dự toán lập báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý I/2026.

Về các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP HCM, Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện hồ sơ về huy động vốn ODA, vốn vay ưu đãi cho tuyến ga Hà Nội - Hoàng Mai; phối hợp với Bộ Quốc phòng thống nhất chủ trương thu hồi đất cho depot tuyến Văn Cao - Hòa Lạc; đẩy nhanh tiến độ tuyến Cầu Giấy - ga Hà Nội.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý TP HCM hoàn thành thủ tục điều chỉnh dự án đường sắt Bến Thành - Tham Lương, phấn đấu khởi công cuối năm nay. "Ưu tiên số một cho dự án tàu điện ngầm kết nối sân bay Long Thành với sân bay Tân Sơn Nhất", Thủ tướng nói.

Bộ Tài chính, Xây dựng được giao sớm phân bổ nguồn vốn giải phóng mặt bằng và dự án thành phần 1 và 2 dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng cho các địa phương để giải ngân. Đồng thời, địa phương ứng vốn trên tinh thần chủ động, linh hoạt, sớm báo cáo nhu cầu về vốn để trung ương bố trí, không để chậm tiến độ vì thiếu vốn.

Theo Thủ tướng, tinh thần triển khai các dự án là "3 có": có lợi ích của Nhà nước, có lợi ích của người dân, có lợi ích của doanh nghiệp; "2 không" là không tham nhũng, tiêu cực; không để thất thoát, lãng phí tài sản, công sức, tiền bạc của nhân dân.

