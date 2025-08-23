Chính phủ Mỹ sẽ nắm 10% cổ phần Intel

Ngày 22/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính phủ sẽ nhận 10% cổ phần hãng chip Intel, thông qua chuyển các khoản tài trợ thành cổ phiếu.

Theo thỏa thuận, Nhà Trắng sẽ mua 9,9% cổ phần Intel với giá 8,9 tỷ USD, tương đương 20,4 USD một đơn vị. Giá này thấp hơn 4 USD so với mức đóng cửa của cổ phiếu này phiên 22/8.

Để mua 433,3 triệu cổ phiếu, Nhà Trắng sẽ dùng 5,7 tỷ USD trong Đạo luật CHIPS và 3,2 tỷ USD cấp cho Intel theo chương trình Secure Enclave. Cả hai chương trình này đều được công bố dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

Thỏa thuận này giúp quan hệ giữa Trump và CEO Intel Lip-Bu Tan bớt căng thẳng, sau khi ông chủ Nhà Trắng gần đây kêu gọi Tan từ chức vì xung đột lợi ích. Nó cũng sẽ giúp hãng chip có thêm vốn xây dựng hoặc mở rộng các nhà máy tại Mỹ.

Cổ phiếu Intel đã tăng thêm 1% trong phiên giao dịch ngoài giờ, sau khi chốt phiên tăng 5,5% trước đó.

Ngày 22/8, quan chức Nhà Trắng cho biết ông Trump cũng đã gặp Tan. Ngày 11/8, hai bên từng gặp nhau sau khi ông Trump yêu cầu Tan từ chức vì mối quan hệ với các doanh nghiệp Trung Quốc. "Ông ấy muốn giữ công việc và cuối cùng đã đưa cho nước Mỹ 10 tỷ USD. Vì thế, chúng tôi nhận 10 tỷ USD", Tổng thống Mỹ nói hôm 22/8.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cũng cho biết trên X rằng Tan đã đồng ý một thỏa thuận "công bằng với Intel và cả người dân Mỹ".

Ông Tan nhậm chức đầu năm nay, sau khi hãng chip Mỹ không thể giành được thị phần lớn trong mảng chip AI. Intel đã chi mạnh tay để phát triển mảng gia công - sản xuất chip cho các công ty khác. Tuy nhiên, đến nay, hãng vẫn chưa có khách hàng lớn. Đây là vấn đề quan trọng để mở rộng quy mô và tạo niềm tin cho các khách hàng tiềm năng khác.

Hồi tháng 7, Tan cho biết Intel đã hủy kế hoạch sản xuất ở Đức và Ba Lan. Họ cũng giảm tốc việc xây dựng ở Ohio và chi tiêu của hãng được giám sát chặt chẽ. Tháng trước, Intel thông báo kế hoạch sa thải 15% nhân sự của hãng gần như hoàn tất.

Diễn biến ngày 22/8 là động thái can thiệp bất thường mới nhất của chính phủ Mỹ vào các doanh nghiệp nước này, dưới thời Tổng thống Trump. Hồi đầu tháng, họ cho biết sẽ nhận 15% doanh thu của Nvidia và AMD từ việc bán một số loại chip sang Trung Quốc.

Lầu Năm Góc đã mua số cổ phần trị giá 400 triệu USD trong hãng khai thác đất hiếm MP Materials. Chính phủ cũng nắm "cổ phần vàng" trong U.S. Steel, theo điều khoản trong thỏa thuận bán hãng thép này cho Nippon Steel (Nhật Bản).

