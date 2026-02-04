Chính phủ Mỹ sắp cấp phép khai thác dầu khí tại Venezuela

Chính quyền ông Trump có thể cấp giấy phép chung ngay trong tuần này cho các công ty khai thác dầu khí tại Venezuela, CNBC trích nguồn tin cho biết.

Tuần trước, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành một giấy phép chung, cho phép các công ty Mỹ mua, bán, vận chuyển và tinh chế dầu thô Venezuela cùng một số hoạt động khác. Tuy nhiên, giấy phép này không gồm hoạt động như thăm dò và khai thác. Trước đó, các hoạt động này bị cấm theo lệnh trừng phạt của Mỹ.

"Đội ngũ của Tổng thống đang làm việc không ngừng nghỉ để đảm bảo các công ty dầu khí có thể đầu tư vào hạ tầng dầu mỏ của Venezuela", người phát ngôn Nhà Trắng Taylor Rogers cho biết ngày 3/2.

Một nhà máy xử lý dầu nặng của PDVSA tại bang Anzoategui (Venezuela). Ảnh: Reuters

Hiện tại, Chevron là công ty Mỹ duy nhất được phép khai thác dầu tại Venezuela. Họ có giấy phép đặc biệt do Bộ Tài chính Mỹ cấp. Hãng dầu này cũng có một số liên doanh với công ty dầu khí quốc gia Venezuela Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây sức ép lên ngành dầu khí nước này, thúc giục doanh nghiệp đầu tư ít nhất 100 tỷ USD để sửa chữa và khôi phục ngành năng lượng Venezuela. Việc này diễn ra sau khi Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro trong chiến dịch đột kích ngày 3/1.

Chính phủ Venezuela tuần trước cũng thông qua các cải cách nhằm nới lỏng kiểm soát với ngành dầu khí và trao thêm quyền tự chủ cho các doanh nghiệp tư nhân.

Dù vậy, phản ứng của các công ty dầu khí với việc đầu tư vào Venezuela vẫn trái chiều. Trong cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 9/1, CEO ExxonMobil Darren Woods nói rằng Venezuela cần những cải cách lớn và hiện là nơi "không thể đầu tư". Exxon từng hai lần bị chính phủ nước này tịch thu tài sản. Trong khi đó, các hãng dầu độc lập và công ty dầu đá phiến quy mô nhỏ lại tỏ ra hào hứng với tiềm năng của quốc gia Nam Mỹ.

CEO Chevron Mike Wirth cho biết có thể tăng sản lượng tại Venezuela thêm 50% trong vòng 18-24 tháng nếu được Mỹ phê duyệt. Hiện Chevron sản xuất khoảng 250.000 thùng dầu một ngày tại đây.

Venezuela là một trong những thành viên sáng lập Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC). Số liệu mới nhất của OPEC cho thấy tính đến năm 2024, trữ lượng dầu mỏ của nước này lớn nhất thế giới với 303 tỷ thùng, tương đương 17% toàn cầu.

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)