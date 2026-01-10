Ông Trump giục các hãng dầu Mỹ rót 100 tỷ USD vào Venezuela

Tổng thống Mỹ gặp lãnh đạo các hãng dầu lớn ngày 9/1, thúc giục họ đầu tư để tái thiết ngành năng lượng "đang xuống cấp" của Venezuela.

"Các công ty Mỹ sẽ có cơ hội tái thiết cơ sở hạ tầng năng lượng đang xuống cấp của Venezuela và nâng sản lượng dầu lên mức chưa từng thấy", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết khi mở đầu cuộc họp tại Nhà Trắng. Ông từng tuyên bố dầu mỏ là ưu tiên chiến lược của mình với quốc gia Nam Mỹ, sau khi tập kích Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro tuần trước.

Cuộc họp ngày 9/1 có sự tham gia của lãnh đạo Exxon Mobil, ConocoPhillips, Chevron và nhiều hãng dầu khác. "Chúng tôi sẽ quyết định hãng dầu nào được đầu tư vào đây", ông nói, đồng thời bày tỏ mong muốn các hãng rót 100 tỷ USD để mở rộng hoạt động tại Venezuela.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp ngày 9/1 với các hãng dầu. Ảnh: Reuters

Ông Trump cũng ca ngợi thỏa thuận với chính quyền lâm thời Venezuela về việc giao 50 triệu thùng dầu thô cho Mỹ. Washington có nhiều nhà máy lọc dầu được trang bị để xử lý loại dầu này. Ông cho biết việc giao dầu như vậy dự kiến kéo dài vô thời hạn.

"Một trong những điều Mỹ sẽ nhận được từ việc này là giá năng lượng xuống thấp hơn nữa", ông Trump nói.

Mỹ cũng đang tiếp tục bắt các tàu chở dầu của Venezuela trên biển nhằm thực thi lệnh cấm vận. Vụ bắt giữ thứ năm được công bố ngày 9/1. Quan chức Mỹ cho biết nước này cần kiểm soát hoạt động bán dầu và nguồn thu của Venezuela trong thời gian dài để bảo đảm quốc gia này hành động phù hợp với lợi ích của Mỹ.

Các công ty như Chevron, Vitol và Trafigura đang cạnh tranh xin giấy phép của Mỹ nhằm bán lượng dầu thô hiện có của Venezuela. Tuy nhiên, các tập đoàn dầu khí lớn khác tỏ ra dè dặt với việc đầu tư dài hạn quy mô lớn, do chi phí cao và bất ổn chính trị.

Trong cuộc họp, CEO Exxon Darren Woods cho biết công ty này đánh giá Venezuela "không thể đầu tư" và sẽ chỉ quay lại đây nếu có nhiều thay đổi đáng kể. "Chúng tôi đã bị tịch thu tài sản 2 lần. Để gia nhập lần thứ 3, chúng tôi phải nhìn thấy nhiều thay đổi lớn trước đã", ông giải thích. Dù vậy, Woods tin tưởng "chính quyền Tổng thống Trump và chính phủ Venezuela sẽ làm được điều này".

Exxon và Conoco đã rời Venezuela 20 năm trước, sau khi tài sản của họ bị quốc hữu hóa. Chevron hiện là hãng dầu lớn duy nhất của Mỹ còn hoạt động tại đây. Phó chủ tịch Chevron Mark Nelson cho biết công ty này cam kết tiếp tục đầu tư vào Venezuela.

Một số hãng dầu tư nhân nhỏ cũng được mời đến cuộc họp. Nhiều người khen ngợi chính sách của ông Trump với Venezuela, cho biết sẵn sàng đầu tư vào đây và bán dầu.

Hàng thập kỷ đầu tư không tương xứng đã làm sụt giảm sản lượng dầu của Venezuela - nước có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới. Từng khai thác 3,5 triệu thùng dầu một ngày thập niên 70, Venezuela hiện chỉ sản xuất khoảng 1 triệu thùng, chiếm 1% nguồn cung toàn cầu.

Tại cuộc họp, ông Trump cho biết Mỹ sẽ bảo đảm an ninh tài chính và vật chất cho các công ty dầu khí đầu tư vào Venezuela, nhưng không nêu chi tiết. Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết trên Fox News rằng nước này "có thể" sẽ sử dụng Ngân hàng Xuất Nhập khẩu để hỗ trợ tài chính cho các dự án dầu khí lớn tại Venezuela, qua đó giảm rủi ro cho các doanh nghiệp đầu tư.

Hà Thu (theo Reuters)