Chính phủ lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng nhằm ứng phó trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.

Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng được thành lập theo quyết định do Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ngày 4/3. Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn được giao làm tổ trưởng và Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng làm tổ phó thường trực. Tổ công tác có lãnh đạo các bộ ngành và tập đoàn năng lượng tham gia.

Tổ công tác có nhiệm vụ theo dõi, phối hợp giữa các cơ quan để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trước diễn biến phức tạp từ cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông. Họ phải kịp thời tháo gỡ nhằm bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Đồng thời, cơ quan này cần nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng giải pháp, cơ chế - chính sách ứng phó với tình hình mới.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ảnh: BSR

An ninh năng lượng được hiểu là bảo đảm nguồn cung điện, xăng dầu, khí, than ổn định, giá hợp lý và bền vững. Tại phiên họp thứ nhất của Tổ công tác vào chiều nay, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn giao Bộ Công Thương phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng Quy chế hoạt động của Tổ công tác.

Bộ Ngoại giao có nhiệm vụ theo dõi, cập nhật phản ứng chính sách về năng lượng của các nước, cùng các bộ, cơ quan trao đổi với các đối tác nhằm đa dạng nguồn nhập khẩu năng lượng. Theo Phó thủ tướng, Việt Nam phải có phương án rất cụ thể để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, gồm tính toán phương án tăng công suất các nhà máy thủy điện, điện than, đa dạng hóa nguồn nhập khẩu than, sử dụng tối đa nguồn nhiên liệu trong nước...

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính họp với các bộ ngành về chính sách tiền tệ, tài khóa, Thủ tướng và các bộ ngành đánh giá tình hình khu vực, thế giới đang chuyển biến rất nhanh, phức tạp, nhất là về bất ổn chính trị, xung đột và thay đổi chính sách của các nước lớn.

Việt Nam vẫn là nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, độ mở cao. Vì vậy, những tác động, diễn biến từ bên ngoài sẽ gây đứt gãy các chuỗi cung ứng, tăng giá vận tải, chi phí logistics. Trong khi đó, cung ứng năng lượng gặp khó khiến chi phí sản xuất tăng cao, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính họp với các bộ ngành, ngày 5/3. Ảnh: VGP

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương nắm chắc tình hình, bình tĩnh, nhưng cũng không chủ quan với mọi diễn biến tình hình. Các cơ quan cần có giải pháp phù hợp, khả thi để phát huy lợi thế cạnh tranh, tiềm năng của đất nước và hạn chế tối đa những điểm tiêu cực.

"Mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, phấn đấu tăng trưởng từ 10%, bảo đảm các cân đối lớn và an toàn nợ công, đồng thời chủ động, linh hoạt ứng phó mọi tình huống", ông nói.

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành lãi suất, tỷ giá, dự trữ ngoại hối, tăng trưởng tín dụng chủ động, phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, cơ quan này cần sớm lập sàn giao dịch vàng quốc gia, tăng chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng, giải ngân các gói tín dụng ưu đãi cho nhà ở xã hội, lĩnh vực khác.

Bộ Tài chính được giao đẩy mạnh đầu tư công, miễn giảm thuế, phát triển thị trường vốn, trái phiếu, giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng. Đồng thời, nhà điều hành sẽ tiếp tục cải cách thủ tục, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hỗ trợ doanh nghiệp, mở rộng thị trường, kích cầu tiêu dùng. Chính phủ cũng tập trung tái cơ cấu năng lượng xanh, phát triển bất động sản an toàn, mở rộng nhà ở xã hội, thu hút đầu tư nước ngoài, nâng hiệu quả sử dụng vốn.

Phương Dung