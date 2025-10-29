Chính phủ hỗ trợ Huế hai tấn lương khô và 150 tỷ đồng

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu hỗ trợ ngay hai tấn lương khô và 150 tỷ đồng cho TP Huế để tiếp tế người dân khu vực ngập sâu, chia cắt.

Chủ trì họp trực tuyến với một số tỉnh thành miền Trung sáng 29/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá mưa lũ "đặc biệt lớn", nhiều nơi lượng mưa chưa từng có. Các cơ quan cần sớm thống kê, tổng hợp thiệt hại sơ bộ để báo cáo ngay Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Địa phương cần kịp thời hỗ trợ người dân, nhất là gia đình có người chết, mất tích, lo hậu sự cho người mất, cứu chữa người bị thương. Người dân ở khu vực nguy hiểm, nguy cơ sạt lở, lũ quét, lũ ống cần được di dời. "Bằng mọi biện pháp phải tiếp tế được cho người dân tại nơi ngập sâu, chia cắt", Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu sáng 29/10. Ảnh: Nhật Bắc

Trước đề nghị của Chủ tịch TP Huế vào tối qua về việc hỗ trợ hai tấn lương khô, 500 tỷ đồng để khôi phục hạ tầng dân sinh thiết yếu, Thủ tướng quyết định hỗ trợ ngay hai tấn lương khô, 150 tỷ đồng.

Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chỉ đạo doanh nghiệp điện lực, viễn thông sớm cung cấp điện, sóng viễn thông cho người dân. Địa phương tính toán phương án khôi phục hoạt động ngay sau khi lũ rút, nhất là trường học, bệnh viện. Phương châm là không để học sinh thiếu nơi học tập và người bệnh thiếu nơi chữa bệnh; không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc.

Công an hỗ trợ người dân sơ tán khỏi vùng ngập sâu, ngày 28/10. Ảnh: Võ Thạnh

Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, đến sáng nay mưa lũ làm 9 người chết, 5 mất tích (Đà Nẵng 6 người chết, 4 người mất tích; Huế 1 người chết, 1 người mất tích; Quảng Ngãi 2 người chết). 32/40 xã, phường với 35.000 hộ dân tại Huế và 39 xã, phường với 75.000 hộ dân tại Đà Nẵng đang bị ngập lụt, chia cắt.

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân khu 4, 5 huy động hơn 17.000 lượt cán bộ, chiến sĩ với 335 lượt phương tiện giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả.

Video mưa lũ miền Trung Mưa to gây ngập lụt, sạt lở đất ở Huế, Đà Nẵng trong các ngày 26-28/10. Video: Võ Thạnh - Đắc Thành

