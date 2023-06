Chính phủ duyệt dự án kéo điện lưới ra Côn Đảo gần 5.000 tỷ đồng

Dự án cấp điện lưới ra Côn Đảo sẽ gồm hơn 102 km đường dây 110kV trên đất liền, trên không, cáp ngầm và hạng mục khác, với tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 4.950 tỷ đồng.

Quyết định về chủ trương đầu tư dự án cấp điện lưới cho Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) được Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ký ngày 16/6. Đây là dự án đầu tư công do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, với mục tiêu cấp điện ổn định, an toàn cho Côn Đảo để phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Hiện nguồn điện bằng máy phát diesel ở Côn Đảo ở mức gần 12 MW, thiếu hụt so với nhu cầu thực tế của địa phương này. Vì thế, dự án cấp điện lưới cho Côn Đảo sẽ xây dựng mới đường dây 110 kV, 1 mạch, từ (trạm biến áp 220 kV Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) đến trạm biến áp 110/22 kV Côn Đảo. Dự án cũng mở rộng ngăn lộ đường dây 110 kV tại trạm biến áp 220 kV Vĩnh Châu và xây mới trạm biến áp 110/22 kV Côn Đảo.

Tổng vốn đầu tư dự án này khoảng 4.950 tỷ đồng, trong đó 51% là vốn ngân sách, còn lại 49% vốn của EVN. Thời gian thực hiện dự án trong 3 năm (2023-2026).

Giá mua điện của dự án này 1.593,2 đồng một kWh, là mức giá bán buôn trung bình giữa EVN và Tổng công ty Điện lực miền Nam. Còn giá bán điện sẽ được tính theo giá bình quân gia quyền cho các loại phụ tải liên quan, là 2.429,6 đồng một kWh.

Vị trí thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) và Côn Đảo trên bản đồ. Ảnh: Google Maps.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng thực hiện đầy đủ các thủ tục giải pháp mặt bằng, đáp ứng tiến độ triển khai các hạng mục dự án và hiệu quả sử dụng đất, tránh lãng phí tài nguyên. Hai địa phương này cũng được giao giám sát việc thực hiện dự án của EVN đúng tiến độ, quy định.

Bộ Công Thương hướng dẫn EVN rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự án và lựa chọn công nghệ dây dẫn, phụ kiện cách điện trong các bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Theo đề xuất trước đây của EVN, quy mô đầu tư xây mới đường dây 110 kV có chiều dài khoảng 102,5 km từ trạm biến áp 220 kV Vĩnh Châu (Sóc Trăng) tới trạm biến áp 110/22 kV Côn Đảo. Tuyến đường dây này sẽ gồm phần đường dây trên không 23,1 km; cáp ngầm biển hơn 73 km và cáp ngầm dưới đất 6,1 km.

Ngoài ra, dự án còn phần đầu tư mở rộng trạm biến áp hiện có tại Vĩnh Châu (Sóc Trăng) và Côn Đảo để đáp ứng việc cấp điện lưới từ đất liền ra đảo.

Dự báo nhu cầu dùng điện tại Côn Đảo đạt gần 29 MW vào 2025 và tăng gấp ba vào 2030 và đạt 94 MW vào 2035. Với nhu cầu sử dụng điện tăng cao, việc đầu tư đường dây cấp điện xuyên biển ra Côn Đảo được đánh giá là phương án khả thi nhất về kinh tế, tài chính để đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn.

Côn Đảo gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ nằm giữa biển, cách TP Vũng Tàu 185 km. Huyện đảo có diện tích tự nhiên khoảng 76 km2, dân số hiện tại 10.500 người, được xác định có vị trí quan trọng, chiến lược về kinh tế xã hội lẫn quốc phòng, an ninh quốc gia.

Theo quy hoạch, Côn Đảo được định hướng trở thành khu kinh tế, du lịch hiện đại, tầm cỡ khu vực và quốc tế. Dự báo trước đó là đến năm 2020, đón 180.000 lượt khách, năm 2030 đón 300.000. Tuy nhiên, đến năm 2019, Côn Đảo đã đón gần 400.000 lượt.

Anh Minh