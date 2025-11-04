Chính phủ đề xuất cấp giấy phép xây dựng tối đa 7 ngày

Tại luật Xây dựng sửa đổi, Chính phủ đề xuất đơn giản thủ tục cấp giấy phép xây dựng, trong đó thời gian tối đa 7 ngày.

Sáng 4/11, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh thừa ủy quyền Thủ tướng trình Quốc hội dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi. Luật mới gồm 8 chương, 97 điều (giảm 71 điều so với hiện hành). Khi sửa luật, cơ quan soạn thảo tập trung vào đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng, cắt giảm thủ tục hành chính, đầu tư kinh doanh.

Theo dự thảo, quy định về cấp giấy phép xây dựng được sửa theo hướng mở rộng đối tượng miễn, đơn giản hóa thủ tục. Chính phủ đề xuất thực hiện cấp giấy phép xây dựng trực tuyến, giảm tối đa thời gian cấp - dự kiến nhiều nhất là 7 ngày.

Hiện tại, thời gian cấp giấy phép này với nhà ở riêng lẻ là 15 ngày, công trình (không phải nhà ở riêng lẻ) 20 ngày và công trình cấp I, II không quá 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thời gian qua, nhiều phản ánh cho thấy thủ tục xây dựng vẫn còn rườm rà, kéo dài và tốn kém dù nhiều nghị quyết đã dược ban hành nhằm cắt giảm thủ tục hành chính. Trước thực trạng này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhiều lần chỉ đạo cắt giảm thủ tục cấp phép xây dựng, tăng cường hậu kiểm.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày tờ trình dự Luật Xây dựng (sửa đổi), sáng 4/11. Ảnh: Media Quốc hội

Cũng theo dự thảo luật, các dự án đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi thì có thể được miễn giấy phép xây dựng. Chính phủ cũng đề xuất nguyên tắc từ khi chuẩn bị đến khởi công chỉ kiểm soát 1 lần (1 thủ tục hành chính) với mỗi dự án, công trình.

Các nhóm được đề xuất miễn giấy phép xây dựng gồm công trình đặc biệt (bí mật nhà nước, khẩn cấp, đầu tư công đặc biệt, trên đất quốc phòng an ninh); công trình do cơ quan trung ương hoặc lãnh đạo cấp cao quyết định; công trình liên tỉnh, liên tuyến (thuộc địa bàn 2 tỉnh trở lên), đặc thù ngoài khơi.

Ngoài ra, dự thảo luật cũng mở rộng diện không phải xin giấy phép xây dựng cho nhà ở tại nông thôn (nhà riêng lẻ, dưới 7 tầng); công trình sửa chữa, cải tạo không ảnh hưởng đến kết cấu.

Về quản lý đầu tư xây dựng, dự luật sửa đổi đưa ra quy định phân loại dự án theo hình thức đầu tư (đầu tư công, đối tác công - tư...), chứ không theo vốn như hiện hành. Việc này theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhằm đảm bảo phân định các hoạt động đầu tư thực hiện theo luật Đầu tư, hoạt động xây dựng theo luật Xây dựng.

Dự luật cũng bổ sung quy định về hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng nhằm định danh công trình, quy trình rút gọn với dự án đầu tư công đặc biệt...

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho biết các quy định sửa đổi tại dự thảo luật có tính khả thi, nhưng việc giao nhiều cơ quan quy định chi tiết có thể dẫn đến chồng chéo, mâu thuẫn giữa các văn bản dưới luật.

Bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Hoàng Phong

Về cấp giấy phép xây dựng, bà Nguyễn Thanh Hải cho rằng giấy phép không phải rào cản mà là công cụ bảo quyền lợi, trật tự xã hội vì vấn đề nằm ở chất lượng và quy trình cấp phép. Bởi vậy, cơ quan thẩm tra đề nghị cơ quan soạn thảo - Bộ Xây dựng nghiên cứu, đơn giản hóa quy trình, trong đó rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý và công khai thông tin để người dân, doanh nghiệp giám sát. Ngoài ra, cơ quan soạn thảo cũng cần bổ sung cơ chế xử lý vi phạm với công trình đã được cấp phép nhưng thi công sai thiết kế, thay đổi công năng.

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cũng gợi ý Bộ Xây dựng nghiên cứu quản lý chất lượng, nghiệm thu, bàn giao công trình theo hướng "làm tốt ngay từ đầu", chuyển từ kiểm tra sang phòng ngừa, kiểm soát chất lượng trong suốt quá trình khảo sát, thiết kế, thi công và bảo trì.

Dự Luật Xây dựng (sửa đổi) sẽ được Quốc hội thảo luận tại tổ vào ngày 6/11, hội trường ngày 13/11, trước khi biểu quyết thông qua vào 11/12.

Anh Tú