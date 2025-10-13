Chính phủ đặt mục tiêu GDP bình quân đạt 8.500 USD vào 2030

Chính phủ phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế 10% một năm trở lên và GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD vào 2030.

Trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, sáng 13/10, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết Việt Nam đặt mục tiêu tới 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Quy mô GDP trong nhóm 30 nền kinh tế hàng đầu thế giới, thứ 3 khu vực ASEAN.

Theo đó, Chính phủ phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10% một năm trở lên trong giai đoạn tới, và GDP bình quân đầu người 8.500 USD vào 2030.

Theo báo cáo của Chính phủ, năm nay quy mô GDP ước đạt 510 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới và tăng 5 bậc so với cách đây 5 năm.

GDP bình quân đầu người gấp 1,4 lần - tăng từ 3.552 USD năm 2020 lên hơn 5.000 USD vào cuối năm nay. Như vậy, với mục tiêu đặt ra, tính theo giá hiện hành, GDP bình quân đầu người sẽ tăng khoảng 1,7 lần sau 5 năm nữa. Cùng với đó, tăng trưởng kinh tế năm nay nhiều khả năng trên 8%, là động lực quan trọng để đạt hai chữ số những năm tới.

Giai đoạn 2021-2025, thu ngân sách Nhà nước ước đạt 9,6 triệu tỷ đồng - gấp 1,36 lần 5 năm trước đó và vượt mục tiêu đề ra (8,3 triệu tỷ đồng, tăng trên 15,6%). Quy mô thương mại tăng cao qua từng năm, có thể đạt khoảng 850 tỷ USD năm 2025 - cao nhất từ trước đến nay, thuộc nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới...

5 năm tới, Chính phủ xác định xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, lấy đô thị làm động lực phát triển vùng và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

Về phòng, chống tham nhũng và lãng phí, Phó thủ tướng cho biết Chính phủ kiên quyết không để có "khoảng trống, vùng tối, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn". Song song đó, Chính phủ sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước thực hiện "giám sát, kiểm tra trên dữ liệu".

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình trình bày báo cáo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, sáng 13/10. Ảnh: VGP

Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số giai đoạn tới, Chính phủ xác lập mô hình tăng trưởng mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, song song với cơ cấu lại nền kinh tế. Trong đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, và thuộc nhóm dẫn đầu trong các nước có thu nhập trung bình cao.

"Lạm phát sẽ được kiểm soát, bảo đảm nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia, bội chi ngân sách trong giới hạn cho phép", Phó thủ tướng nêu, thêm rằng các động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành, lĩnh vực mới nổi sẽ được thúc đẩy.

Ông cho biết phát triển kinh tế nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt nền kinh tế, trong đó kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Dự án FDI sẽ được thu hút có chọn lọc gắn với chuyển giao công nghệ.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ Chính phủ, sáng 13/10. Ảnh: Hoàng Phong

Chính phủ cũng hoàn thành mục tiêu cả nước có 5.000 km đường bộ cao tốc đến 2030 và đưa vào sử dụng toàn tuyến đường bộ ven biển, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; đường sắt đô thị tại Hà Nội (100 km) và TP HCM (100 km).

Dự kiến hai nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 cũng được xây dựng vận hành trong giai đoạn sau 2030 và đầu tư một số nhà máy điện hạt nhân với quy mô phù hợp, công nghệ mới, an toàn.

Về nguồn nhân lực, Chính phủ yêu cầu tập trung phát triển chất lượng cao theo chuẩn quốc tế, nhất là các ngành mũi nhọn và 11 nhóm ngành công nghệ chiến lược. Các chính sách đột phá phát triển khoa học, công nghệ sẽ được đẩy mạnh giai đoạn tới, nhằm đạt quy mô kinh tế số tối thiểu 30% GDP vào 2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Hoàng Phong

Trước đó, khai mạc Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá "đất nước đã đạt những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực", với kết quả năm sau, nhiệm kỳ sau tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ trước.

Nhiệm kỳ 2026-2030 theo ông, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, và thách thức nhiều hơn thời cơ. Do đó, Thủ tướng đề nghị các đại biểu thảo luận, phân tích để đưa ra giải pháp đột phá giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng GDP bình quân 10% một năm trở lên trong nhiều năm.

"Phải chăng cần tập trung hoàn thiện thể chế để giải phóng sức sản xuất, huy động, sử dụng hiệu quả và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy mạnh động lực mới như kinh tế xanh, kinh tế số...", Thủ tướng gợi mở.

Sơn Hà