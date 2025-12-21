Chính phủ công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam sáng nay.

Tại hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam ngày 21/12, Bộ Tài chính khẳng định chủ trương xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế là một trong những đột phá về thể chế, quyết sách nhằm giải phóng nguồn lực, chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế. Việc này nhằm nâng năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc gia.

"Chính phủ khẳng định cam kết xây dựng môi trường tài chính ổn định, minh bạch, an toàn và thân thiện với nhà đầu tư. Việt Nam sẵn sàng đồng hành, hợp tác và chia sẻ cơ hội phát triển", thông cáo của Bộ Tài chính nêu.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại hội nghị, ngày 21/12. Ảnh: MOF

Tại hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng công bố quyết định của Thủ tướng về việc thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế. Chủ tịch hội đồng là Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình.

Các phó chủ tịch hội đồng điều hành là các bộ trưởng, trưởng ngành và lãnh đạo các địa phương. Bao gồm: Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng; Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được; Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn.

Thành viên Hội đồng điều hành gồm Thứ trưởng Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh; Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương; Thứ trưởng Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân; Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp.

Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được thành lập theo Nghị quyết của Quốc hội ngày 27/6. Ngày 18/12, Chính phủ đã ban hành Nghị định 323 về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Trung tâm hoạt động với mô hình "một trung tâm, hai điểm đến", đặt tại TP HCM và Đà Nẵng. Trong đó, TP HCM là đầu mối tài chính quy mô lớn, phát triển mạnh về thị trường chứng khoán, trái phiếu, ngân hàng, quản lý quỹ, dịch vụ niêm yết. Đà Nẵng tập trung phát triển các dịch vụ tài chính liên quan đến logistics, hàng hải, thương mại tự do và các chuỗi cung ứng công - nông nghiệp. Dự kiến, khu vực Trung tâm tại TP HCM có quy mô 899 ha, Đà Nẵng 300 ha.

Theo Nghị định của Chính phủ, quy chế hoạt động do Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế phê duyệt, áp dụng thống nhất tại hai địa điểm. Tương tự, tất cả chuẩn mực, quy chế, quy trình, quy tắc, biểu mẫu nghiệp vụ và tiêu chuẩn cấp phép cũng được áp dụng đồng thời tại hai địa điểm...

Trong 5 năm, Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế chủ trì sơ kết, đánh giá, báo cáo Chính phủ kết quả vận hành Trung tâm tài chính quốc tế; trường hợp cần thiết, trình phương án tái cấu trúc theo hướng tinh gọn, thống nhất khi đáp ứng các điều kiện an toàn, hiệu quả, bảo đảm không gián đoạn hoạt động vận hành tại hai địa điểm...



Song song, UBND TP HCM, Đà Nẵng bổ sung, cập nhật đồng bộ vào nội dung quy hoạch vùng, thành phố để bảo đảm bố trí quỹ đất cho nhu cầu thành lập và tổ chức hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế trên địa bàn.

Phương Dung