Chỉnh hướng cao tốc qua đèo An Khê giúp tiết kiệm hơn 1.000 tỷ đồng

Gia LaiViệc chỉnh hướng tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku qua đèo An Khê giúp giảm một hầm và tiết kiệm khoảng 1.084 tỷ đồng, dù tăng khối lượng giải phóng mặt bằng.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, đoạn cao tốc qua đèo An Khê dài 27 km, đi qua khu vực địa hình phức tạp. Phương án điều chỉnh mới giúp tăng chiều dài tuyến khoảng một km, diện tích giải phóng mặt bằng tăng thêm 10 ha.

Tuy nhiên, số lượng hầm giảm từ hai còn một, chiều dài cầu có kết cấu đặc biệt giảm từ 2.148 m còn 552 m, độ dốc dọc trung bình nhỏ hơn. Tổng thể, chi phí xây dựng theo phương án mới giảm khoảng 1.084 tỷ đồng.

Do đó, UBND tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm quốc gia cùng các bộ, ngành Trung ương xem xét, chấp thuận đề xuất này.

Đèo Anh Khê trên quốc lộ 19 nối tỉnh Bình Định cũ và Gia Lai. Ảnh: Trần Hóa

Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dài 125 km, trong đó khoảng 40 km đi qua tỉnh Bình Định và 85 km qua Gia Lai, băng qua 17 xã, phường. Tuyến đường được thiết kế 4 làn xe, mặt đường rộng 24,75 m, vận tốc tối đa 100 km/h.

Tuy nhiên, khi qua đèo An Khê và đèo Mang Yang, tốc độ khai thác thực tế giảm còn dưới 80 km/h do địa hình đồi núi. Đây là lý do việc điều chỉnh hướng tuyến được đặt ra nhằm tăng hiệu quả đầu tư.

Dự án được đề xuất đầu tư công với tổng vốn hơn 43.730 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào tháng 10 năm nay.

Trong đó, thành phần một thu hồi hơn 233 ha đất, bố trí tái định cư cho 335 hộ dân; thành phần hai thu hồi gần 500 ha, tái định cư cho 26 hộ; thành phần ba thu hồi gần 300 ha, ảnh hưởng đến 179 hộ dân.

Trần Hóa