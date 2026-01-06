Anh em tôi chưa biết cách mở lời hỏi ba vì sao đuổi mẹ khỏi nhà

Hiện giờ, mẹ muốn làm rõ với ba thông qua các con vì mẹ không muốn bản thân bị oan ức.

Tôi là tác giả bài viết "Ba tôi đuổi mẹ tôi 79 tuổi ra khỏi nhà". Xin cảm ơn tất cả ý kiến đóng góp của quý độc giả. Vì có rất nhiều bạn hiểu lầm rằng 9 người con không nuôi nổi mẹ nên tôi xin đính chính và làm rõ để quý độc giả hiểu rõ hơn.

Tôi 45 tuổi, xa cha mẹ đã 26 năm. Từ khi đi làm xa nhà, tôi luôn có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ. Dù thời điểm đó ba mẹ chưa cần, nhưng tôi vẫn chu cấp rất đều đặn, trong khả năng của mình, làm sao để không thẹn với lòng. Chỉ riêng tôi thôi cũng đã dư sức nuôi mẹ rồi. Tuy nhiên, vì tôi ở xa nhà và sống chung với bên chồng nên không tiện đón mẹ về ở cùng.

Tất cả anh em trong gia đình đều không ai thiếu trách nhiệm. Việc mẹ ở với anh thứ tư là do mẹ tự chọn. Tám người con còn lại đều mong muốn mẹ về sống chung với mình (vấn đề này quý độc giả có thể yên tâm, trong 9 người con không ai là con bất hiếu).

Các anh em cũng đã sắp xếp một cuộc họp để hỏi ba cho ra nhẽ. Tuy nhiên, tôi là người làm con nên rất bối rối, chưa biết mở lời từ đâu, vì vậy mới nhờ quý độc giả góp ý. Tôi xin chân thành cảm ơn.

