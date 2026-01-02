Ba tôi đuổi mẹ tôi 79 tuổi ra khỏi nhà

Mấy anh chị em tôi góp ý, khuyên nhưng ba nhất quyết không để mẹ về nhà.

Gia đình tôi có ba mẹ và chín người con. Hiện ba mẹ tôi đã 79 tuổi và sống cùng nhau, các con đều có gia đình và ở riêng. Chuyện là cách đây vài tháng, ba tôi giận hờn mẹ, sau đó đuổi mẹ ra khỏi nhà. Mẹ lên nhà anh thứ tư ở cho đến nay. Nguồn gốc vấn đề giận hờn của ba mẹ tôi là trong cuộc sống 60 năm qua, có những chuyện không hài lòng về nhau nhưng đều không nói ra. Đến hôm nay, một vấn đề tiếp theo làm giọt nước tràn ly, vậy là tranh cãi và xảy ra như vậy. Mấy anh chị em tôi góp ý, khuyên nhưng ba nhất quyết không để mẹ về nhà. Mà mẹ ở nhà anh cũng không được thoải mái, do từ trước tới giờ ở nhà yên tĩnh quen rồi, các con lo cuộc sống xô bồ, ồn ào, nhà anh kinh doanh, ít có thời gian trò chuyện.

Chúng tôi rất muốn ba mẹ giải quyết vấn đề để sống cùng nhau. Còn nếu ba không để mẹ về, cũng phải rõ ràng nguyên nhân sao như vậy. Và ba phải có trách nhiệm với mẹ chứ không thể để mẹ đi tay trắng vì cả đời mẹ lam lũ lo cho chồng con, giờ không chút tài sản trong tay. Nhưng tôi không biết mở lời với ba mẹ thế nào. Nhờ mọi người góp ý. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Kim Vân