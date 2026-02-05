Chiêu trò giả 'khuyết tật' của sinh viên đại học danh tiếng Mỹ

MỹNhiều sinh viên Stanford, Harvard, Brown... viện lý do "dễ xao nhãng", "bị lo âu" để được hưởng đặc quyền của người khuyết tật, từ nghỉ học không phép cho tới phòng riêng.

Năm 2023, khi mới vào Đại học Stanford được một tháng, Elsa Johnson được một đàn chị dẫn đi thăm phòng ký túc xá. Đó là một phòng đơn tốt bậc nhất với phòng tắm riêng và tầm nhìn thẳng ra Tháp Hoover. Cô đã ở phòng đơn suốt 4 năm.

Elsa bất ngờ, vì thông thường đặc quyền này chỉ dành cho sinh viên năm cuối. Lúc đó, người chị mới tiết lộ được ở theo diện "hỗ trợ người khuyết tật".

Thực tế, nữ sinh này hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng cô đã sớm nhận ra: Văn phòng giáo dục tiếp cận của trường sẵn sàng cấp phòng đơn, gia hạn thời gian thi, thậm chí miễn giảm học phần cho sinh viên "khuyết tật". Ai cũng có thể hưởng quyền lợi này nếu biết cách mở lời.

Một bài viết hồi tháng 12/2025 trên tạp chí The Atlantic chỉ ra số lượng sinh viên tại các đại học tinh hoa khai báo "khuyết tật" để hưởng lợi ích tăng vọt. Đó có thể là bản sao bài giảng, nghỉ học không cần lý do hay ngồi phòng thi riêng... Những sinh viên bị chứng "lo lắng xã hội" thậm chí không cần tham gia thảo luận trên lớp.

Tuy nhiên, lợi ích mà sinh viên nhắm đến nhiều nhất là những căn phòng ký túc xá.

Sinh viên Stanford trong ngày chuyển đồ vào ký túc xá. Ảnh: Stanford University Fanpage.

Tại Stanford, nơi cuộc đua giành chỗ ở vô cùng khốc liệt, tình trạng này đặc biệt phổ biến. Theo The Atlantic, 38% sinh viên trường này đã đăng ký diện khuyết tật (tương đương 2.850 người) trong năm qua. Tại các trường Ivy League như Brown hay Harvard, con số này cũng vượt mức 20%.

Ngược lại, tại các cao đẳng cộng đồng, tỷ lệ này chỉ khoảng 3-4%. Một nghịch lý là những ngôi trường quy tụ sinh viên giỏi nhất lại có số người "khuyết tật" đông nhất - những căn bệnh mà đáng lẽ sẽ cản trở con đường học vấn của họ.

Khi mới đến trường, Elsa nghĩ những hỗ trợ này chỉ dành cho người thực sự cần như bệnh nhân động kinh hay khuyết tật vận động nặng. Nhưng cô đã lầm. Phần lớn sinh viên khai báo các bệnh ít nghiêm trọng hơn như tăng động giảm chú ý (ADHD) hay lo âu. Thậm chí có những lý do như "ác mộng về đêm", "dễ mất tập trung" hay "không thể sống cùng người khác".

Elsa còn biết một nam sinh được cấp phòng đơn chỉ vì cần đeo kính áp tròng vào ban đêm, hay một nữ sinh khác được ưu tiên vì... không ăn được gluten.

Vì thế, Elsa quyết định đăng ký theo diện khuyết tật, với bệnh lạc nội mạc tử cung. Cô chỉ cần điền thông tin lên website và hẹn gặp tư vấn viên. Qua một cuộc gọi Zoom 30 phút, sau khi nghe nữ sinh kể về triệu chứng, người tư vấn gật đầu cảm thông.

Kết quả, Elsa được công nhận là sinh viên khuyết tật với nhiều quyền lợi hơn cả mong đợi: ở phòng đơn, được phép nghỉ học thêm, nộp bài muộn và được phép đi học muộn 15 phút. Quy trình lỏng lẻo đến mức cô nghĩ mình chẳng cần đến giấy xác nhận của bác sĩ.

Dù thật sự có bệnh, nữ sinh vẫn thấy hơi tội lỗi khi nhìn vào các đặc quyền của mình. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng tan biến khi thấy bạn bè xung quanh cũng đang "diễn kịch".

Callie, một cựu sinh viên Stanford bị ADHD, thừa nhận: "Tôi cảm thấy không công bằng khi được thêm thời gian làm bài, có khi gấp đôi người khác. Với năng lực của mình, tôi hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng mà không cần ưu tiên".

Nhưng ở Stanford, nhiều người không xấu hổ về điều này. Các sinh viên công khai thảo luận, lên chiến thuật, thậm chí nói đùa về nó. Trong mắt họ, nếu bạn không có được sự hỗ trợ, đó là vì bạn chưa cố gắng đủ.

"Chính sách này phổ biến đến mức chính những người thành thật đang bị trừng phạt", một sinh viên nói.

Việc trục lợi còn lan sang cả chuyện ăn uống. Sinh viên ở ký túc xá phải mua gói ăn trị giá gần 8.000 USD/năm. Để thoát khỏi những bữa ăn nhàm chán của trường, nhiều người khai mình theo đạo Jain (Kỳ Na giáo) – một tôn giáo ăn chay cực kỳ nghiêm ngặt. Nhờ đó, họ được miễn gói ăn và dùng tiền đó để mua thực phẩm tươi ngon bên ngoài.

Các nhà quản lý gặp khó để chứng minh sinh viên có thật sự bị lo âu và cần thêm thời gian làm bài hay không. Thách thức niềm tin tôn giáo của sinh viên còn có nguy cơ dẫn đến các vụ kiện phân biệt đối xử.

"Tôi và ban quản lý đã thảo luận nhiều về việc nên từ chối sinh viên "khuyết tật" ở ngưỡng nào. Điều gì sẽ xảy ra nếu tỷ lệ người khuyết tật lên đến 50-60%? Đến lúc nào thì buộc phải từ chối thẳng thừng?", Paul Graham Fisher, giáo sư tại Stanford, đồng chủ tịch nhóm công tác về người khuyết tật của trường, nói.

Khánh Linh (Theo The Times, The Atlantic)