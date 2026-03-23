Chiêu lừa 'hỗ trợ lấy lại tiền' nở rộ sau vụ sập sàn Onus

Lời dụ dỗ trả trước một khoản chi phí để "hỗ trợ lấy lại tiền từ Onus" xuất hiện nhiều trên mạng xã hội, sau khi sàn này không thể truy cập.

Từ tối 20/3, người dùng gặp khó khăn khi đăng nhập vào sàn giao dịch tài sản số Onus. Trong các cộng đồng Onus tại Việt Nam, nhiều người bày tỏ sự lo lắng và sốt ruột vì đang gửi hàng chục triệu, thậm chí trăm triệu đồng trên nền tảng.

Ngay sau đó, những bài đăng hướng dẫn, kêu gọi tham gia kênh "hỗ trợ xử lý tài khoản", "cập nhật thông tin Onus" cũng xuất hiện. Các nội dung này thường kèm đường link hoặc mã QR dẫn sang nhóm Telegram, Zalo hoặc website bên ngoài. Trong đó, có nhóm kêu gọi đăng ký "hỗ trợ hoàn tiền", yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, một số nhóm khác mời gọi đầu tư, giao dịch tiền số hoặc giới thiệu đăng ký nền tảng khác nhằm hưởng hoa hồng.

Đang gửi hơn 200 triệu đồng để nhận lãi qua đêm trên Onus, Quang Huy (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết nhận được một số lời mời tham gia các nhóm dạng này. "Có người lạ gửi link và mã QR, mời tôi đăng ký để lấy lại tiền. Nhưng khi họ yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân, tôi sợ mất tiền nữa nên không làm theo", anh nói.

Hà Khánh (TP HCM) cũng tham gia nhóm Telegram "hỗ trợ người dùng Onus". Nội dung trong nhóm chủ yếu là thông tin thiếu căn cứ, xen kẽ là đường link lạ. Sau khi được yêu cầu chuyển trước một triệu đồng "phí dịch vụ", chị thấy bất ổn nên đã rời nhóm.

Người dùng không thể đăng nhập vào ứng dụng tài sản số Onus. Ảnh: Trọng Đạt

Theo ông Ngô Minh Hiếu, nhà sáng lập dự án Chống lừa đảo, đây là thủ đoạn thường gặp khi xảy ra sự cố liên quan đến tài chính. "Kẻ gian thường lợi dụng tâm lý muốn lấy lại tiền của người dùng để tiếp cận. Chúng có thể mạo danh luật sư, công ty luật hoặc cơ quan chức năng để tạo niềm tin", ông nói.

Theo chuyên gia, sau khi tạo được sự tin tưởng, kẻ gian có thể yêu cầu nạn nhân nộp một khoản tiền dưới dạng "phí dịch vụ" hay "phí xử lý". Khi nhận được tiền, chúng sẽ cắt liên lạc hoặc tiếp tục đưa ra yêu cầu khác.

Dự án Chống lừa đảo khuyến cáo người dùng cảnh giác trước lời hứa hẹn "chắc chắn lấy lại tiền", đặc biệt là yêu cầu chuyển tiền trước. Người dùng cũng nên hạn chế cung cấp thông tin cá nhân trên các nền tảng, website không rõ nguồn gốc.

Onus do Vương Lê Vĩnh Nhân (Eric Vuong), một doanh nhân người Việt, sáng lập từ năm 2020. Cuối năm ngoái, người này cho biết sàn có hơn 7 triệu người dùng toàn cầu, có bốn giấy phép hoạt động quốc tế và có năng lực xử lý khoảng 300.000 giao dịch mỗi giây. Ngoài Việt Nam, nền tảng có nhiều người dùng tại một số thị trường như Nigeria, Ấn Độ, Philippines và Indonesia.

Trước đó, Onus từng gặp sự cố bảo mật năm 2021, khi dữ liệu xác thực điện tử của khoảng hai triệu người dùng bị rao bán trên mạng. Nguyên nhân được xác định liên quan đến lỗ hổng Log4Shell. Khi đó, đại diện nền tảng khẳng định tài sản người dùng không bị ảnh hưởng và cam kết sẵn sàng đền bù nếu phát sinh thiệt hại do lỗi hệ thống.

Trọng Đạt