Chiếu loạt tác phẩm Hàn ở Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng

"Cô hầu gái" của đạo diễn Kim Ki Young, "Ngọt đắng cuộc đời" có Lee Byung Hun chiếu miễn phí tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2025.

Các phim chiếu trong chương trình Tiêu điểm Điện ảnh Hàn Quốc, từ ngày 30/6 đến 5/7. Vé được phát miễn phí cho khán giả tại rạp Lê Độ (Đà Nẵng).

Theo ban tổ chức, trong gần hai thập niên, điện ảnh Hàn Quốc chinh phục khán giả toàn cầu bằng dòng phim đại chúng lẫn các tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Thành công của Ký sinh trùng tại Liên hoan phim Cannes và Oscar 2019 là minh chứng cho vị thế điện ảnh Hàn trên bản đồ quốc tế. Nhằm tôn vinh quá trình phát triển này, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần ba giới thiệu 11 phim tiêu biểu từ thập niên 1960 đến nay, phản ánh các giai đoạn trong ngành điện ảnh: Vượt khó, canh tân, hội nhập thế giới.

Trong danh sách, The Housemaid (Cô hầu gái, 1960) của đạo diễn Kim Ki Yong xoay quanh gia đình bốn người ở Seoul. Người chồng Kim Dong Sik (Kim Jin Kyu đóng) là giảng viên piano cho một nhà máy, còn người vợ (Joo Jeung Nyeo) làm thợ may. Do áp lực công việc lẫn chuyện sinh con thứ ba, vợ chồng thuê một người hầu gái Myung Sook (Lee Eun Sim) để phụ giúp việc nhà. Ban đầu, cô tỏ ra chăm chỉ và trung thực, nhưng dần dần cô bắt đầu thể hiện những hành vi kỳ quặc và nguy hiểm, gây ra sự bất hòa trong gia đình.

Trailer 'The Housemaid' (1960) Trailer "The Housemaid" (1960). Video: Carlotta Films

Phim phát hành lần đầu năm 1960, nhưng đến khi được chiếu lại tại Liên hoan phim Busan 1997, tác phẩm mới nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả. Theo News1, The Housemaid ảnh hưởng đến nhiều nhà làm phim, trong đó có Bong Joon Ho và đạo diễn Mỹ Martin Scorsese. ScreenRant đánh giá dự án là bước đột phá của điện ảnh Hàn, không chỉ vì câu chuyện kịch tính mà còn ở cách tiếp cận độc đáo trong việc xây dựng tâm lý nhân vật và bối cảnh xã hội, tập trung vào mặt tối của tâm lý con người.

Trang Criterion Collection cho rằng tác phẩm mang tính kinh điển, đánh giá cao phong cách của đạo diễn Kim Ki Young. Viện phim Anh (BFI) nhận định phim táo bạo, làm nổi bật những mâu thuẫn xã hội và các vấn đề giai cấp thông qua câu chuyện kịch tính và u ám. Năm 2024, dự án được 240 chuyên gia điện ảnh Hàn chọn là phim nội địa hay nhất mọi thời, theo Cơ quan Lưu trữ phim Hàn Quốc (KOFA).

Trailer 'A Bittersweet Life' Trailer "A Bittersweet Life", thể loại hành động, tội phạm. Video: CJ

Trong phim Ngọt đắng cuộc đời (A Bittersweet Life, 2005), Lee Byung Hun đóng vai Sun Woo, một tay xã hội đen lạnh lùng nhưng đa cảm, vì lỡ yêu cô bồ của trùm băng đảng nên bị truy đuổi, sát hại. Tác phẩm ra mắt ở Liên hoan phim Cannes lần thứ 58, diễn xuất của Lee Byung Hun được giới chuyên môn đánh giá cao. Vai chàng trai nhiều nội tâm giúp nghệ sĩ giành giải Nam diễn viên xuất sắc ở lễ trao giải nghệ thuật Baeksang.

Collider nhận xét phim của đạo diễn Kim Jee Woon là tác phẩm kinh điển ngang tầm Oldboy (2003) của Park Chan Wook. Cả hai đều lấy đề tài tội phạm, mang lại cho người xem những trăn trở về số phận của nhân vật chính sau khi phim kết thúc.

Sự kiện còn giới thiệu Seopyeonje (1993), Nàng Xuân Hương (2000) và Họa lửa (2002) của đạo diễn Im Kwon Taek, người từng nhận giải Gấu Vàng Liên hoan phim Berlin 2005. Ông được mệnh danh là "người đặt nền móng cho điện ảnh Hàn hiện đại", thực hiện hơn 100 bộ phim trong hơn nửa thế kỷ làm nghề. Các tác phẩm của ông thường khai thác giá trị văn hóa, lịch sử và tinh thần Hàn Quốc. Ở Cannes 2002, Im Kwon Taek nhận giải Đạo diễn xuất sắc với phim Họa lửa, chia sẻ giải thưởng với Paul Thomas Anderson với phim Punch-Drunk Love.

Các phim nổi bật trong chương trình còn có Viên đạn vô định (Aimless Bullet, 1961) của đạo diễn Yu Hyun Mok, Ngày con lợn rơi xuống giếng (The Day a Pig Fell into the Well, 1996) của Hong Sang Soo, Chiếc giường ngân hạnh (The Gingko Bed, 1996) do Kang Je Kyu chỉ đạo, Chú chó mất tích (Barking Dogs Never Bite, 2000) do Bong Joon Ho thực hiện.

Bae Doona (trái) và Lee Sung Jae đóng chính "Barking Dogs Never Bite", phim đầu tay của đạo diễn Bong Joon Ho. Ảnh: Cinema Service

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng năm nay diễn ra trong bảy ngày, từ 29/6 đến 5/7. Chương trình tranh giải gồm hai hạng mục quan trọng: Phim châu Á và Phim Việt Nam. Trong 12 tác phẩm dự thi của điện ảnh trong nước, có các tác phẩm doanh thu cao như Thám tử Kiên, Nhà gia tiên. Giám khảo gồm một số tên tuổi như nghệ sĩ Minh Châu, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, các chuyên gia, nhà phê bình quốc tế.

Sự kiện còn có nhiều tọa đàm, nổi bật là hội thảo Dấu ấn phim chiến tranh của Việt Nam từ sau ngày đất nước thống nhất, với sự góp mặt của nhiều chuyên gia, nhằm đánh giá vị trí của phim chiến tranh trong sự phát triển của điện ảnh, quảng bá hình ảnh ra thế giới. Ngoài ra, ban tổ chức tôn vinh phim Việt đề tài chiến tranh, chọn chiếu 22 phim sản xuất sau năm 1975, mang hơi thở thời đại, gắn liền sự phát triển của điện ảnh nước nhà.

Quế Chi