'The Housemaid' là phim Hàn hay nhất mọi thời

"The Housemaid" năm 1960 của Kim Ki Young được 240 chuyên gia điện ảnh Hàn chọn là phim nội địa hay nhất mọi thời.

Trong danh sách do đại diện Cơ quan Lưu trữ phim Hàn Quốc (KOFA) - tài tử Lee Sung Jae, 90 tuổi - công bố hôm 1/6, Memories of Murder (Hồi ức kẻ sát nhân, 2003) và Parsite (Ký sinh trùng, 2019) của đạo diễn Bong Joon Ho lần lượt xếp thứ hai và ba. Aimless Bullet (1961) của Yu Hyun Mok ở vị trí thứ tư, Oldboy của Park Chan Wook xếp thứ năm.

Trích đoạn 'The Housemaid' Trích đoạn "The Housemaid". Phim thuộc thể loại tâm lý, giật gân. Video: Kuk Dong

The Housemaid (Người hầu gái) xoay quanh gia đình bốn người ở Seoul. Người chồng Kim Dong Sik (Kim Jin Kyu đóng) là giảng viên piano cho một nhà máy, còn người vợ (Joo Jeung Nyeo) làm thợ may. Do áp lực công việc lẫn chuyện sinh con thứ ba, vợ chồng thuê một người hầu gái Myung Sook (Lee Eun Sim) để phụ giúp việc nhà. Ban đầu, cô tỏ ra chăm chỉ và trung thực, nhưng dần dần cô bắt đầu thể hiện những hành vi kỳ quặc và nguy hiểm, gây ra sự bất hòa trong gia đình.

Phim phát hành lần đầu năm 1960, nhưng đến khi được chiếu lại tại Liên hoan phim Busan 1997, tác phẩm mới nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả. Theo News1, The Housemaid là ảnh hưởng đến nhiều nhà làm phim, trong đó có Bong Joon Ho và Martin Scorsese. ScreenRant đánh giá dự án là bước đột phá của điện ảnh Hàn, không chỉ vì câu chuyện kịch tính mà còn ở cách tiếp cận độc đáo trong việc xây dựng tâm lý nhân vật và bối cảnh xã hội, tập trung vào mặt tối của tâm lý con người.

Trang Criterion Collection cho rằng tác phẩm mang tính kinh điển, đánh giá cao phong cách của đạo diễn Kim Ki Young. Viện phim Anh (BFI) nhận định phim táo bạo, làm nổi bật những mâu thuẫn xã hội và các vấn đề giai cấp thông qua câu chuyện kịch tính và u ám.

Lee Eun Sim đóng vai cô giúp việc Myung Sook trong "The Housemaid". Ảnh: Kuk Dong

Tác phẩm được làm lại năm 2010, do Im Sang Soo chỉ đạo, có sự tham gia của Jeon Do Yeon và tài tử Lee Jung Jae. Do Yeon vào vai nữ giúp việc tham vọng, còn Jung Jae hóa thân người đàn ông phản bội vợ vì không cưỡng được đam mê thể xác.

Danh sách 100 phim Hàn hay nhất mọi thời được đưa ra dịp kỷ niệm 50 năm thành lập kho lưu trữ. Trước đó, cơ quan này từng tổng hợp các tác phẩm năm 2006 và năm 2014. Ở phiên bản năm 2014, The Housemaid cũng đứng vị trí đầu bảng, tiếp đến là Aimless Bullet (tên khác là Obaltan, 1961) của Yu Hyun Mok và The March of Fools (1975), do Ha Gil Jong đạo diễn.

Hội đồng tuyển phim có 69 người là đạo diễn, quay phim, nhà sản xuất và đại diện rạp chiếu, 171 người còn lại là giảng viên, nhà phê bình và ban tổ chức liên hoan phim. Các chuyên gia thẩm định từ những bộ phim lâu đời nhất như Crossroads of Youth (1934) đến dự án sản xuất trong năm 2022. Mỗi thành viên đề xuất 10 phim theo thứ tự ngẫu nhiên, bình chọn từ ngày 1/6 đến hết tháng 8/2023.

Trailer 'Memories Of Murder' 2003 Trailer "Memories Of Murder", xếp thứ hai trong danh sách 100 phim Hàn hay nhất mọi thời của KOFA. Video: Madman Films

Các tác phẩm được chọn là dự án tiêu biểu của nền điện ảnh Hàn, có giá trị nghiên cứu lịch sử, văn hóa, phản ánh khía cạnh xã hội của thời đại. Ban tổ chức cũng khuyến khích chọn bộ phim thể hiện xu hướng làm phim mới với tính nghệ thuật cao, có thể chưa nhận được sự quan tâm lớn nhưng cần được khám phá, nghiên cứu sâu.

So với năm 2014, danh sách năm nay có nhiều phim do phụ nữ đạo diễn hơn. 10 năm trước, chỉ có phim tài liệu The Murmuring (1995) của Byun Young Joo được chọn, trong khi năm nay có chín tác phẩm vào danh sách, như The Widow (1955) của Park Nam Ok, Waikiki Brothers (2001) của Lim Soon Rye, Take Care of My Cat (2001) của Jeong Jae Eun, Two Doors của Kim Il Ran và Hong Ji You (2011). Theo đại diện KOFA, số lượng phim của các nữ đạo diễn trong danh sách cho thấy sự thay đổi nhận thức trong xã hội Hàn Quốc về vai trò và đóng góp của phụ nữ trong lĩnh vực điện ảnh.

Top 10 phim Hàn hay nhất mọi thời do KOFA bình chọn: 1. The Housemaid (Kim Ki Young, 1960) 2. Memories of Murder (Bong Joon Ho, 2003) 3. Parasite (Bong Joon Ho, 2019) 4. Aimless Bullet (Yoo Hyeon Mok, 1961) 5. Oldboy (Park Chan Wook, 2003) 6. The March of Fools (Ha Gil Jong, 1975) 7. Poetry (Lee Chang Dong, 2010) 8. Christmas in August (Heo Jin Ho, 1998) 9. Decision to Leave (Park Chan Wook, 2022) 10. The Day a Pig Fell into the Well (Hong Sang Soo, 1996)

Quế Chi (theo KOFA)