Chiến thuật 'né' tắc đường kỳ nghỉ lễ của người trẻ

Xin làm việc từ xa để về trước, khởi hành lúc nửa đêm hay đi xe máy rạng sáng là cách nhiều người trẻ tránh "chôn chân" ở cửa ngõ thành phố trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Khi đồng nghiệp tất tả xin về sớm chiều 31/12 để chuẩn bị cho hành trình rời khỏi thủ đô, Thùy Minh, 27 tuổi, đang thong thả hoàn thành công việc tại quê nhà Nghệ An.

10 năm ở Hà Nội, Minh quá quen với những chuyến đi vật vã rời thành phố trước các kỳ nghỉ lễ. Ký ức của cô là bản đồ số đỏ rực vì ùn tắc và những chuyến xe khách nhồi nhét đến nghẹt thở.

"Nhiều lần thời gian di chuyển khoảng 10 km từ Cầu Giấy ra bến xe Nước Ngầm bằng nửa thời gian xe chạy hơn 300 km từ Hà Nội về quê", Minh kể. Có lần, xe trung chuyển mất ba tiếng mới thoát được cửa ngõ thủ đô. Đặt xe công nghệ giờ cao điểm là điều bất khả thi dù chấp nhận trả giá gấp ba. Cảnh vạ vật, chen lấn khiến chặng đường 4 tiếng thường ngày kéo dài thành 7-8 tiếng "mệt rã rời".

Năm nay, Minh xin nghỉ phép sớm một ngày. Tối 30/12, bến xe thoáng đãng, cô lên xe đúng giờ và chưa đầy 4 tiếng sau đã có mặt tại quê nhà.

Ngày 31/12, thay vì vật vã trên đường, Minh chọn làm việc từ xa trong không gian yên tĩnh ở Nghệ An. "Mất một ngày phép để đổi lấy giấc ngủ êm ái trên xe thay vì kẹt cứng giữa khói bụi là sự đầu tư xứng đáng", cô nói.

Bến xe Nước Ngầm, Hà Nội đêm 30/12 vắng khách giúp Thùy Minh nhanh chóng lên xe về quê thay vì cảnh chen chúc như những dịp lễ khác. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Không thể về sớm do vướng lịch làm việc và con cái đi học, gia đình chị Thạch Thảo, 25 tuổi, ở phường Giảng Võ, Hà Nội chọn chiến thuật di chuyển bằng xe cá nhân và tận dụng công nghệ.

Nỗi ám ảnh của chị Thảo trong những lần rời thành phố vào cuối ngày làm việc cuối cùng là những lần cả nhà "chôn chân" tại cầu Thanh Trì hay Vĩnh Tuy. Con gái 3 tuổi quấy khóc vì ngột ngạt, vợ chồng đói lả vì chưa kịp ăn tối. Năm nay, họ quyết định khởi hành lúc 22h đêm 31/12, khi lượng xe bắt đầu thưa.

Thay vì lộ trình truyền thống, vào cao tốc từ đầu Hà Nội, chồng chị chọn đi vòng qua đường tỉnh 379 hướng Ecopark, xuyên qua Hưng Yên rồi mới nhập làn cao tốc về Hải Phòng. Dù xa hơn vài chục km, nhưng đổi lại là sự thông thoáng. Anh cũng liên tục cập nhật bản đồ Google Maps và xem camera giao thông trên ứng dụng iHanoi để tránh điểm ùn tắc. "Thà đi vòng để được lăn bánh còn hơn đứng im", chị Thảo nói.

Dù nhiều người đã chủ động đi sớm, áp lực giao thông tại các đô thị lớn vẫn căng thẳng. Từ 15h chiều 31/12, dòng người bắt đầu đổ ra các cửa ngõ Hà Nội. Các tuyến đường Láng, Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, Vành đai 3 trên cao tê liệt. Cao điểm sau 18h, tình trạng ùn tắc tại nhiều tuyến đường trung tâm nối dài ra các cửa ngõ trở nên trầm trọng hơn.

Tại các bến xe, vé giường nằm các chặng ngắn như Hà Nội - Hà Tĩnh đã "cháy" từ tuần trước, nhiều người chấp nhận ngồi ghế phụ hoặc nằm luồng để kịp về nhà.

Người dân xách đồ ra bến xe Giáp Bát, Hà Nội để về quê nghỉ Tết Dương lịch, chiều 31/12. Ảnh: Tùng Đinh

Tại TP HCM, Trần Quý, 25 tuổi, chọn khởi hành về Bàu Bàng, Bình Dương vào rạng sáng 1/1.

Quý từng trải qua những lần ám ảnh khi di chuyển từ quận Tân Bình ra cửa ngõ. Đoạn đường 60 km nhưng cô mất hơn hai tiếng vật lộn tại khu vực bến xe Miền Đông và cầu Bình Triệu. "Có lúc đứng im giữa nắng nóng, tôi cảm giác chợp mắt một lúc tỉnh dậy vẫn chưa nhích thêm được mét nào", Quý nhớ lại.

Rút kinh nghiệm, cô chọn phương án "ngủ sớm, dậy sớm". Tan làm, Quý về nhà nghỉ ngơi đến rạng sáng mới chạy xe máy. Đây là cách cô tránh tình trạng "tắc đường ma" - khi mọi người đổ xô đi chiều tối hoặc sáng sớm hôm sau, khiến khung giờ vốn được coi là thông thoáng lại trở thành cao điểm ùn tắc mới.

Khảo sát của VnExpress cho thấy, ùn tắc không chỉ tập trung vào giờ tan tầm trước lễ mà còn kéo dài sang sáng ngày nghỉ đầu tiên. Như đợt nghỉ lễ trước, tại nút giao An Phú và đường Mai Chí Thọ (TP Thủ Đức), dòng ôtô từng xếp hàng dài hơn 5 km chờ nhập làn cao tốc.

Bên cạnh những người đi sớm, không ít gia đình chọn lùi hẳn lịch. Chị Mai Phương, 40 tuổi, ở phường Nam Từ Liêm, Hà Nội đặt xe về Thanh Hóa vào trưa 1/1. "Kỳ nghỉ bốn ngày đủ dài, không việc gì phải hành xác tranh giành từng mét đường vào giờ cao điểm", chị chia sẻ.

Cuộc đua không chỉ dừng lại ở chiều đi. Để tránh kịch bản tương tự ngày quay lại, Thùy Minh và Trần Quý đều dự định xin nghỉ thêm buổi sáng 5/1, chấp nhận bắt đầu tuần làm việc mới muộn hơn nửa ngày để đổi lấy sự thảnh thơi.

Giao thông ùn ứ nghiêm trọng trên đại lộ Mai Chí Thọ, TP HCM. Ảnh: Gia Minh

Để giảm ùn tắc cửa ngõ dịp Tết 2026, ngày 29/12, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa ban hành phương án phân luồng giao thông mới.

Từ ngày 1/1/2026, thành phố thí điểm cấm xe tải trên 10 tấn qua nút giao Mai dịch – Hồ Tùng Mậu và lối lên Vành đai 3 trên cao (hướng từ Đại lộ Thăng Long – Phạm Hùng – Khuất Duy Tiến) vào các khung giờ cao điểm. Quy định này áp dụng xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Bính Ngọ.

Nga Thanh - Quỳnh Nguyễn