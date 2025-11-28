Chiến thắng ung thư nhờ phác đồ điều trị 'may đo' riêng

SingaporeMelissa Lim, 36 tuổi, vượt qua ung thư vú giai đoạn 2 nhờ phác đồ điều trị cá thể hóa kết hợp phẫu thuật và liệu pháp tâm lý.

Thay vì áp dụng một phương pháp chung, các bác sĩ Trung tâm Ung thư Quốc gia Singapore xây dựng lộ trình điều trị dựa trên đặc điểm sinh học khối u và mục tiêu cá nhân của từng người bệnh. PGS Evelyn Wong Yi Ting, Khối Ung thư Nội khoa, Trung tâm Ung thư Quốc gia Singapore (NCCS), nhận định đây là bước ngoặt đột phá, thay thế mô hình "một phác đồ cho tất cả" trước đây, giúp bệnh nhân như Melissa tìm lại sự sống.

Biến cố ập đến với người mẹ hai con vào tháng 4/2023, ngay thời điểm cô vừa nhận chức mới tại một ngân hàng. Khối u bất thường ở ngực không tan sau kỳ kinh nguyệt thôi thúc cô đi kiểm tra. Kết quả chụp nhũ ảnh 3D, siêu âm và sinh thiết xác nhận cô mắc ung thư vú giai đoạn 2, thể HER2 dương tính. Tin dữ như "bản án tử" khiến Melissa suy sụp, nỗi ám ảnh về sự ra đi của người em gái vì ung thư buồng trứng năm 24 tuổi quay trở lại.

Đội ngũ y tế tại NCCS lập tức triển khai phác đồ TCHP, kết hợp hóa trị và thuốc nhắm trúng đích cho Melissa. Những buổi truyền thuốc kéo dài 8 đến 12 tiếng vắt kiệt sức lực, gây đau nhức và khiến cô rụng tóc toàn bộ. Dù vậy, người mẹ trẻ kiên trì điều trị với điểm tựa là những bữa ăn dinh dưỡng từ bố mẹ và sự san sẻ việc nhà tuyệt đối của chồng.

Đến tháng 10/2023, hóa trị giúp khối u thu nhỏ, nhưng các xét nghiệm vẫn chỉ ra bất thường ở bên ngực còn lại. Đứng trước lựa chọn cắt bỏ cả hai bên ngực, Melissa do dự suốt một tuần. Tại lần tái khám, một nữ y tá từng trải qua phẫu thuật tương tự đã chia sẻ câu chuyện của mình, giúp Melissa trút bỏ gánh nặng tâm lý. Cô dũng cảm bước lên bàn mổ cắt bỏ và tái tạo ngực bằng mỡ bụng ngay sau đó.

Hóa trị khiến Melissa kiệt sức đến mức có những ngày cô thậm chí không thể cử động hay nói chuyện. Ảnh: Melissa Lim

Theo bác sĩ Evelyn, trường hợp của Melissa minh chứng cho hiệu quả của mô hình đa chuyên khoa, nơi bác sĩ nội, ngoại, xạ trị và chuyên gia tâm lý cùng hội chẩn. Ngoài cá thể hóa, đơn vị này hiện ứng dụng liệu pháp tế bào (biến đổi gen tế bào miễn dịch) và liệu pháp proton (dùng chùm hạt chiếu xạ chính xác) để giảm thiểu tổn thương mô lành, đặc biệt hiệu quả với các khối u gần cơ quan trọng yếu. Với bệnh nhân có nguy cơ di truyền cao, quy trình xét nghiệm gen và tư vấn bảo tồn khả năng sinh sản cũng được kích hoạt sớm.

Trở lại công việc vào đầu năm 2024, Melissa nhận ra sức khỏe mới là nền tảng quan trọng nhất. Một năm sau ngày mắc bệnh, cô quyết định nghỉ việc để dành trọn thời gian cho gia đình. Người mẹ trẻ duy trì thói quen đi bộ 10.000 bước mỗi ngày, ăn uống lành mạnh và sống chậm lại. Cô cho biết sự đồng hành của những người từng trải qua nỗi sợ tương tự chính là chìa khóa mang lại sự bình tĩnh để đưa ra những quyết định sinh tử.

PGS Evelyn cho biết Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng ung thư ngày càng tăng cả về y tế và kinh tế xã hội. Theo dữ liệu mới nhất của GLOBOCAN 2020, khu vực này ghi nhận hơn 1,3 triệu trường hợp ung thư mới và gần 900.000 ca tử vong do ung thư. Con số này được dự báo tăng mạnh đến năm 2040. Sự chuyển đổi sang điều trị ung thư cá thể hóa là một bước ngoặt đột phá trong ung thư học. Thay cho mô hình "một phác đồ cho tất cả", phác đồ điều trị hiện được điều chỉnh cho từng bệnh nhân dựa trên đặc điểm sinh học khối u, tình trạng lâm sàng và cả mục tiêu cá nhân.

Tại NCCS, việc cá thể hóa bắt đầu ngay từ buổi khám tư vấn đầu tiên và kéo dài suốt hành trình điều trị. Kế hoạch điều trị được đồng phát triển bởi một nhóm đa chuyên khoa bao gồm bác sĩ ung thư nội khoa, bác sĩ ung thư ngoại khoa, bác sĩ xạ trị ung thư, y tá, dược sĩ, chuyên viên y tế hỗ trợ và cố vấn tâm lý ung thư - đảm bảo tất cả các khía cạnh chăm sóc và điều trị đều được xem xét kỹ lưỡng.

Đối với những người có nguy cơ ung thư cao, chẳng hạn người có tiền sử gia đình mắc hội chứng ung thư di truyền, nơi này cung cấp tư vấn và xét nghiệm di truyền nhằm đánh giá nguy cơ ung thư, xây dựng kế hoạch theo dõi và định hướng can thiệp, điều trị phòng ngừa. Riêng với bệnh nhân nữ mắc ung thư vú, các bác sĩ hỗ trợ giải quyết những vấn đề đặc thù theo độ tuổi như tái tạo vú, sức khỏe tình dục, xét nghiệm di truyền và bảo tồn khả năng sinh sản.

Điều trị tại Trung tâm Ung thư Quốc gia Singapore. Ảnh: NSC

Ngoài điều trị cá thể hóa, việc tích hợp công nghệ cũng là xu hướng quan trọng trong chăm sóc ung thư hiện nay và trong tương lai. Liệu pháp tế bào sử dụng các tế bào miễn dịch của chính bệnh nhân, được biến đổi gen để nhắm mục tiêu vào các tế bào ung thư. Phương pháp này đã đạt được thành công đáng kể trong việc điều trị một số bệnh bạch cầu và u lympho.

Không chỉ đáp ứng trong nước, Trung tâm Ung thư Quốc gia Singapore cũng cung cấp hỗ trợ toàn diện cho bệnh nhân quốc tế. Ở mỗi giai đoạn điều trị, bệnh nhân được cung cấp đầy đủ thông tin, giải thích rõ ràng, và toàn bộ bản sao kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh. Trong suốt quá trình điều trị, bệnh nhân được quản lý ngoại trú, còn những bệnh nhân cần phẫu thuật lớn hoặc nhập viện được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Singapore.

"Cách tiếp cận toàn diện, lấy bệnh nhân làm trung tâm này đảm bảo các bệnh nhân được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc ung thư chất lượng cao", bác sĩ Evelyn nói.

Hương Giang (Theo NCS)