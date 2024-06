Chiến thắng khi dùng ảnh thật để tham gia cuộc thi AI

Một nhiếp ảnh gia đã bị rút giải thưởng sau khi tác phẩm do ông chụp giành chiến thắng ở hạng mục ảnh AI.

Tại giải thưởng nhiếp ảnh Color Photography Contest 2024 do 1839 Awards tổ chức trực tuyến, bức ảnh chim hồng hạc đứng trên cát Flamingone của Miles Astray được trao giải ba ở hạng mục Ảnh AI và thêm giải phụ do độc giả bình chọn.

Tuy nhiên, đây là ảnh do Astray chụp thay vì tạo từ máy tính. "Tôi muốn chứng tỏ thiên nhiên vẫn có thể đánh bại máy móc và công việc sáng tạo của các nhiếp ảnh gia vẫn có giá trị thực sự", ông nói. "Khi thấy những bức ảnh AI đánh bại ảnh thực tế trong các cuộc thi, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện ngược lại, do đó tôi đã gửi đi một tấm ảnh thật".

Bức ảnh Flamingone của Miles Astray.

Ngay sau khi biết thông tin, giám khảo 1839 Awards đã loại ảnh khỏi website, đồng thời hủy giải thưởng. Trong một email gửi tới PetaPixel, ban tổ chức cuộc thi cho biết dù đánh giá cao "thông điệp mạnh mẽ" của Astray, bài dự thi bị loại nhằm đáp ứng đúng tiêu chí và "tôn trọng các nghệ sĩ khác".

1839 Awards ra đời năm 2020 nhằm "tôn vinh nhiếp ảnh và người sử dụng máy ảnh làm phương tiện sáng tạo nghệ thuật", gồm hai giải thưởng chính là Color Photography Contest tổ chức nửa đầu năm và Photographer of the Year diễn ra cuối mỗi năm. Ban giám khảo gồm những nhiếp ảnh gia và chuyên gia ảnh tại New York Times, Getty Images, Phaidon Press, Christie's và Maddox Gallery.

Năm nay, Color Photography Contest được bổ sung hạng mục Ảnh AI bên cạnh các hạng mục Kiến trúc, Tĩnh vật và Phim/Analog. Ảnh AI cũng là hạng mục đặc biệt và duy nhất khi ảnh dự thi không được tạo từ máy ảnh.

Trước đó, một số tác phẩm AI đã chiến thắng trong cuộc thi nhiếp ảnh, như ảnh hai người lướt sóng với mô tả "chụp bằng máy bay không người lái" vào tháng 2 năm ngoái, nhưng sau đó được phát hiện tạo bởi công cụ Absolutely AI. Một tháng sau, bức ảnh The Electrician được trao giải Sáng tạo trong cuộc thi tại Giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony (SWPA 2023) nhưng sau đó cũng bị xóa khỏi danh sách.

Bảo Lâm