Chiến thắng được phân định bằng centimet ở giải xe đạp xuyên Việt

Quảng NgãiCán đích gần như cùng lúc với Marchuk Dzianis, nhưng Patrick Patterson được xác định về nhất chặng 11 cuộc đua xe đạp xuyên Việt tranh Cup Truyền hình HTV 2026.

Chặng sáng nay 13/4 từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi dài 130 km chứng kiến ê-kíp TP HCM kiểm soát tốc độ. Các tay đua của hai đội TP HCM Vinama và TP HCM New Group làm đầu máy chính để bảo vệ Áo Vàng cho Yarash Uladzislau. Do đó, ở các giải thưởng dọc đường (sprint), những tay đua không thể cạnh tranh thứ hạng chung cuộc đã thoát khỏi đám đông để giành chiến thắng.

Đoàn đua đi qua cầu Rồng ở chặng 11 giải xe đạp toàn quốc tranh Cup Truyền hình HTV 2025 từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi, trưa 14/4. Ảnh: Hồng Phương

Tại sprint lần lượt Nguyễn Hướng (Đồng Nai), Lê Ngọc Sơn (Công an TPHCM) và Janssen (Đồng Tháp) là ba người cán mức đầu tiên. Đến sprint 2, các tay đua Võ Thanh An (Vĩnh Long), Trịnh Đức Tâm (An Giang), Tạ Tuấn Vũ (Quân khu 7) lần lượt giành chiến thắng.

Sau đó, cua-rơ Võ Thành An thử sức một mình bứt phá ra đi để giành chiến thắng chặng. Tuy nhiên, khi còn cách đích 7 km, tay đua của Vĩnh Long bị tốp đông đuổi kịp, hình thành nên chùm đông về tranh nước rút.

Trước vạch đích, hai tay đua nước rút Marchuk Dzianis (Đồng Nai) và Patrick Patterson (Vĩnh Long) tạo nên màn so kè nghẹt thở. Cả hai cùng dùng kỹ thuật đẩy xe gần như cùng lúc cán đích. Các trọng tài phải mất nhiều thời gian xem lại băng hình trước khi xác nhận chiến thắng cho tay đua Patterson, về nhì Marchuk Dzianis và Nguyễn Văn Nhã (VĐồng Nai) thứ ba. Tổng thời gian của chặng đua 3 giờ 13 phút 40 giây, tốc độ trung bình 41,82km/h.

Patterson 23 tuổi, đến từ New Zealand, là một trong 13 ngoại binh của giải. Anh là tay đua sở hữu nước rút tốc độ và cá nhân tính giờ. Đây là lần thứ ba anh thắng chặng, và từng mặc Áo Vàng sau chặng 3.

"Đường hôm nay chỉ dài 130 km, nhưng tôi có chút áp lực vì các đối thủ đều rất mạnh. Mục tiêu của chúng tôi là chiếc Áo Xanh chung cuộc và tôi phải cố gắng thắng nhiều chặng hơn nữa. Giải đấu chưa đi được nửa quãng đường nên mọi điều đều có thể xảy ra", Patterson chia sẻ sau vạch đích.

Do đoàn đua về đích theo nhóm đông, các danh hiệu không đổi. Yarash Uladzislau (TPHCM New Group) tiếp tục mặc Áo Vàng, Áo Xanh - Marchuk Dzianis, Áo Cam - tay đua Việt Nam hay nhất - vẫn thuộc về của Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7). Tương tự là Áo Trắng của tay đua trẻ Trần Trọng Phúc (Đồng Nai), Áo Đỏ - vua leo núi Pierantozzi Lucio (Đồng Nai). TPHCM Vinama vẫn nhất đồng đội.

Giải xe đạp toàn quốc tranh Cup Truyền hình TP HCM - Tôn Đông Á 2026 diễn ra từ ngày 3/4 đến 30/4/2026. Đoàn đua xuất phát từ Phú Thọ - vùng đất tổ của dân tộc Việt Nam, nơi gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng và Khu di tích lịch sử Đền Hùng linh thiêng. Sau đó, đoàn đua đi qua 25 chặng với tổng lộ trình 2.745 km, băng qua các tỉnh, thành từ Bắc vào Nam, rồi về đích tại Hội trường Thống Nhất, TP HCM ngày 30/4.

Ngày mai 15/4, các cua-rơ tranh tài chặng 12 từ Quảng Ngãi đi Phường Quy Nhơn (Gia Lai) dài 178 km.

