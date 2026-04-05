Áo Vàng, Áo Xanh đổi chủ ở giải xe đạp xuyên Việt

Hà NộiCua-rơ Vĩnh Long Patterson thắng chặng 3 sáng 5/4 để vươn lên giành Áo Vàng lẫn Áo Xanh giải xe đạp toàn quốc tranh Cup Truyền hình HTV 2025

Chặng 3 dài 42,5 km với 25 vòng quanh hồ Hoàn Kiếm diễn ra dưới sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ thủ đô lẫn du khách quốc tế. Nhờ đó, cuộc đua chứng kiến nhiều pha bứt phá, cạnh tranh gay cấn.

Với mục tiêu đánh chiếm danh hiệu Áo Xanh, ngoại binh của Đồng Nai Marchuk Dzianis bung sức quyết liệt, thắng cả hai điểm rút giành giải thưởng dọc đường (spint). Sau đó, đoàn đua tiếp tục chứng kiến các cuộc tấn công mạnh mẽ để cùng nhau về đích. Cua-rơ đội Vĩnh Long Zachary Patrick Patterson nước rút ngoạn mục để về nhất sau 53 phút 10 giây, đạt tốc độ trung bình 47,96 km/h.

Zachary Patrick Patterson (số đeo 107) hét lớn khi vượt qua vạch đích ở chặng 3 quanh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội của giải xe đạp toàn quốc tranh Cup Truyền hình HTV 2025 sáng 5/4. Ảnh: Đức Đồng

Patterson đến từ New Zealand, là một trong 13 ngoại binh của giải. Anh rất phấn khích khi lần đầu thắng một chặng tại Việt Nam. "Cuộc đua này dài và khó khăn như Tour de France vậy", Patterson ví von. "Tất cả tay đua đều gặp khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ cùng nhau cạnh tranh và tạo ra nhiều cuộc nước rút sòng phẳng ở đích đến".

Hai vị trí còn lại trên podium chặng này lần lượt là tay đua Popov Anton (Thanh Hóa) và Marchuk Dzianis (Đồng Nai).

Với chiến thắng chặng, Patterson chiếm Áo Vàng từ Sergei Kulikov (An Giang). Còn Marchuk Dzianis lấy Áo Xanh từ Tuấn Kiệt (CA TP HCM). Chiếc Áo Cam - tay đua Việt Nam hay nhất vẫn thuộc về Nguyễn Văn Bình (TP HCM) và Áo Trắng vẫn trong tay Lâm Gia Hào (Đồng Tháp).

Đồng đội chúc mừng Zachary Patrick Patterson (số đeo 107) khi thắng chặng 3 quanh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội của giải xe đạp toàn quốc tranh Cup Truyền hình HTV 2025, trưa 5/4. Ảnh: Đức Đồng

Giải xe đạp toàn quốc tranh Cup Truyền hình TP HCM - Tôn Đông Á 2026 diễn ra từ ngày 3/4 đến 30/4/2025. Đoàn đua xuất phát từ Phú Thọ - vùng đất tổ của dân tộc Việt Nam, nơi gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng và Khu di tích lịch sử Đền Hùng linh thiêng.

Sau đó, đoàn đua đi qua 25 chặng với tổng lộ trình 2.745 km, băng qua các tỉnh, thành từ Bắc vào Nam, rồi về đích tại Hội trường Thống Nhất, TP HCM ngày 30/4.

Giải năm nay có số lượng cua-rơ ngoại tăng kỷ lục với 13 tay đua đến từ các nền xe đạp hàng đầu như Nga, Italy, Thụy Sỹ, Belarus, Colombia, Rwanda... Tổng giải thưởng gần 2 tỷ đồng, trong đó Áo Vàng chung cuộc được 200 triệu, Áo Cam 100 triệu, vô địch đồng đội 100 triệu, Áo Xanh - vua nước rút 50 triệu, Áo Đỏ - vua leo núi 50 triệu đồng và Áo Trắng - tay đua trẻ 30 triệu.

Ngày mai 6/4, đoàn đua thi đấu chặng bốn từ Hà Nội đi Thanh Hóa dài 114 km.

Lộ trình Cup Truyền hình HTV 2026. *Bấm vào ảnh để xem to hơn.

Đức Đồng