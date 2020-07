Chiến thắng bệnh não trở thành đầu bếp món chay

MỹAnthony Thomas, 33 tuổi, ở Washington, từ một người nghiện thức ăn nhanh, đã duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, thuần chay để chiến thắng bệnh não.

Một buổi sáng năm 2006, Thomas cảm thấy không thể thức dậy được. Em gái của anh gọi xe cấp cứu đưa vào bệnh viện. Bác sĩ cho biết bệnh nhân lên cơn co giật. Khi ấy, Thomas mới 19 tuổi.

Chàng trai trẻ được chẩn đoán mắc một căn bệnh hiếm về não, gọi là dị dạng động tĩnh mạch (AVM). AVM là những bất thường mạch máu bẩm sinh, thường xuất hiện ở não hoặc tủy sống, làm gián đoạn dòng chảy của máu và oxy. Nếu không được điều trị, AVM có thể dẫn đến xuất huyết não, tổn thương não hoặc đột quỵ. Thomas phải phẫu thuật ngay bởi mạch máu của anh đã bị rò rỉ.

Sau ca phẫu thuật kéo dài 13 giờ, Thomas phải học cách đi lại, nói chuyện và giữ thăng bằng. Anh cũng phải uống thuốc chống co giật.

Trước đó, Thomas có chế độ ăn uống không lành mạnh, thường xuyên ăn các loại thức ăn nhanh 3 lần một ngày, liên tục trong tuần. Thomas nặng 79,4 kg và không bao giờ tập thể dục.

Trước khi phẫu thuật hai tuần, huyết áp của anh tăng vọt lên 180/100 sau khi ăn bữa trưa với đồ ăn nhanh.

"Tôi còn quá trẻ để gặp những vấn đề sức khỏe như vậy", Thomas nói.

Sau khi bình phục, Thomas quyết tâm thay đổi lối sống. Anh tự nghiên cứu rất nhiều món ăn thuần chay và tự nấu nướng. Anh làm các món nước ép, kết hợp các thực phẩm giàu dinh dưỡng cùng nhau như quả việt quất, nước ép củ cải với táo, gừng và củ nghệ.

Anthony Thomas sau khi chiến thắng bệnh não đã trở thành đầu bếp thuần chay. Ảnh: SCMP.

"Nấu đồ chay không hề nhàm chán", Thomas nói. Với cùng một loại, chẳng hạn như khoai tây, có thể nấu theo nhiều cách khác nhau: nướng, luộc, nghiền, thái lát hoặc thái hạt lựu. Đa số mọi người đều hỏi anh "Lượng protein được lấy từ đâu?", anh trả lời "Từ rau, đậu và đậu lăng, thậm chí cả bột protein thuần chay".

Không lâu sau khi thay đổi chế độ ăn uống, Thomas đã thấy được những kết quả tích cực. Anh bắt đầu giảm cân, làn da trở nên tươi sáng và anh cảm thấy tràn trề năng lượng.

"14 năm sau, tôi không cần uống thuốc nữa. Tôi không còn bất kỳ cơn động kinh hay đau nửa đầu định kỳ nào nữa. Tôi là bằng chứng sống cho việc bạn có thể thay đổi cuộc đời mình chỉ bằng chế độ ăn uống", Thomas chia sẻ.

Thomas truyền cảm hứng ăn uống lành mạnh cho con gái và các bạn trẻ qua sách. Ảnh: Anthony Thomas

Thomas học ngành tư pháp hình sự và xã hội học tại Đại học Bowie ở bang Maryland của Mỹ. Sau biến cố về sức khỏe, anh tập trung vào việc nấu ăn để trở thành một đầu bếp tư nhân và khởi nghiệp với một nhà hàng riêng. Hiện tại, anh nấu các bữa ăn phục vụ cho những gia đình bận rộn, gồm cả món chay và mặn.

Thomas chia sẻ "Tôi khuyến khích tất cả khách hàng của mình hãy thử ăn chay. Tôi đã có một khách hàng trẻ chuyển sang ăn chay từ tháng 8/2019 sau khi chỉ thử đúng một lần".

Bên cạnh làm đầu bếp, anh xuất bản một số sách dạy nấu ăn như "Meal prep is the New Leftovers; ChefAnthWow: Vol 1 – A Collection of Recipes" và cả sách hướng dẫn nấu ăn cho trẻ em "Ashlyn Eats" được đặt theo tên con gái 4 tuổi của anh.

"Con gái tôi không thích ăn thịt. Cô bé thích ăn ngô, bông cải xanh, đậu xanh và táo. Mỗi buổi sáng, cô bé đều thích một quả táo hoặc một quả chuối, cô bé cũng thích giúp bố chuẩn bị món ăn", Thomas chia sẻ.

Lê Na (Theo SCMP)