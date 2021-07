Chiến sĩ công an mắc Covid-19 từng nguy kịch hồi phục

TP HCM"Bệnh nhân 8944", 41 tuổi, công an phường Phú Trung, quận Tân Phú từng mắc Covid-19 rất nặng, phụ thuộc vào máy thở, ECMO, nay đã hồi phục.

Ngày 1/7, tại phòng cách ly khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, anh được các y bác sĩ hỗ trợ tập vật lý trị liệu kết hợp tập thở, sau khi cai máy thở và ECMO (hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể).

Theo hướng dẫn của bác sĩ, bệnh nhân ngậm một chiếc ống vào miệng, hít một hơi thật sâu, thật chậm. Đến khi hết cỡ, anh thở mạnh ra, lắc đầu vì mệt. Hai bác sĩ đứng bên cạnh vỗ nhẹ vai động viên anh tạm nghỉ. Đây là một trong những bài tập thở giúp cho phổi bệnh nhân Covid-19 giãn nở tốt hơn sau điều trị.

"Bệnh nhân 8944" (đứng giữa) gửi lời cảm ơn và giơ ngón tay cái biểu tượng chiến thắng chụp ảnh cùng các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, ngày 1/7. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Bệnh nhân này là công an phường Phú Trung, quận Tân Phú, trực tại chốt Bệnh viện quận Tân Phú trong 4 ngày, từ 28 đến 31/5. Anh được lấy mẫu ngày 1/6, kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV. Ngày 6/6, anh bị sốt, mệt và khó thở nên đi khám và được xét nghiệm sàng lọc, kết quả dương tính với nCoV.

Trong ngày 6/6, bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Công an Thành phố sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM. Tình trạng người bệnh diễn biến xấu dần, tổn thương phổi tiến triển, suy hô hấp nặng, tổn thương thận phải lọc máu và chỉ định can thiệp ECMO. Do Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã huy động hết ba hệ thống ECMO sẵn có sử dụng cho ba bệnh nhân rất nặng lúc đó, Sở Y tế hội chẩn quyết định chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngày 8/6, ê kíp y bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy đã mang thiết bị sang bệnh viện bạn để tiến hành đặt ECMO, sau đó vận chuyển an toàn cho chiến sĩ công an về khu vực cách ly tại khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Sau gần một tháng điều trị tích cực, hiện "bệnh nhân 8944" hồi phục, cai ECMO, cai máy thở và đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần một, ngày 30/6.

"Hôm nay sức khỏe của tôi đã tạm ổn. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo cơ quan, thành phố và các y bác sĩ đã tận tình điều trị cho tôi", anh nói.

Thư Anh