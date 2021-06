Bệnh nhân công an tổn thương thận

TP HCM"Bệnh nhân 8944", 41 tuổi, hoàn toàn lệ thuộc vào máy thở và ECMO, thận bị tổn thương phải lọc máu.

Tiến sĩ Phan Thị Xuân, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết về huyết áp, bệnh nhân vẫn phải duy trì thuốc vận mạch. Điều này có nghĩa là bệnh nhân đang được hỗ trợ cả về tuần hoàn, hô hấp và thận.

Theo bác sĩ Xuân, không giống những đợt dịch trước, ở đợt dịch này bệnh diễn tiến rất nhanh và rất nặng. "Bệnh nhân 8944" được phát hiện mắc Covid-19 tính đến nay là ngày thứ 7, nhưng phải sống lệ thuộc vào các máy móc hỗ trợ.

Thông tin được bác sĩ Xuân chia sẻ khi Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên cùng Phó giám đốc Công an TP HCM Cao Đăng Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế Tăng Chí Thượng và đại diện các ban ngành đến thăm, động viên đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, chiều 8/6.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết sẽ tiếp tục hợp tác, phối hợp ở mức cao nhất với Sở Y tế TP HCM để chăm lo sức khỏe người dân thành phố. "Bệnh viện sẽ tập trung toàn lực, không kể ngày đêm để cứu chữa bệnh nhân 8944", bác sĩ Thức nói.

Bí thư Nguyễn Văn Nên hoan nghênh tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ y tế ở tuyến đầu phòng chống dịch. Ông Nên hy vọng với kinh nghiệm điều trị những ca nặng trước đây, các bác sĩ Chợ Rẫy có thể giúp bệnh nhân công an vượt qua cơn hiểm nghèo này.

Theo ông Nên, sau hơn một tuần thực hiện việc cách ly và giãn cách toàn thành phố, ngành y tế đã cơ bản kiểm soát được sự lây lan Covid-19 trong cộng đồng, nhưng vẫn còn nhiều điều đáng lo. Thứ nhất, số người bị cách ly tại TP HCM đã tăng rất nhiều so với các đợt dịch trước. Thứ hai, những ca nặng cũng nhiều hơn trước.

"Bệnh nhân 8944", chiến sĩ công an phường Phú Trung, quận Tân Phú, được Bệnh viện Công an TP HCM chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới ngày 6/6 với tình trạng nặng. Sáng 8/6, bệnh nhân suy hô hấp, diễn tiến tổn thương phổi tiến triển, chỉ định can thiệp ECMO.

Do Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã huy động hết ba hệ thống ECMO sẵn có của các bệnh viện thành phố sử dụng cho ba bệnh nhân rất nặng hiện nay, Sở Y tế hội chẩn quyết định chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Chợ Rẫy can thiệp ECMO và điều trị tiếp.

Bệnh nhân từng trực tại chốt Bệnh viện quận Tân Phú, sau đó biểu hiện sốt cao, khó thở. Anh và vợ xét nghiệm dương tính nCoV. Một nhân viên y tế Bệnh viện quận Tân Phú, ngụ cùng phường cũng mắc Covid-19, được Bộ Y tế công bố, cùng chiều 7/6. Nhân viên y tế này được cách ly ngày 29/5 do khám cho "bệnh nhân 6904" (liên quan nhóm truyền giáo Phục hưng) tại Phòng khám Việt Phước.

Bệnh viện quận Tân Phú tạm ngưng từ ngày 28/5 đến 31/5, sau khi phát hiện 3 trường hợp mắc Covid-19 liên quan ổ dịch hội truyền giáo. Đến 1/6, bệnh viện phong tỏa do phát hiện hai nhân viên mắc Covid-19.

TP HCM đang điều trị hơn 500 bệnh nhân Covid-19, trong đó bốn ca can thiệp ECMO, nhiều ca viêm phổi nặng cần thở máy, lọc máu liên tục.

Từ ngày 18/5 đến trưa 8/6, TP HCM ghi nhận ca 446 Covid-19 cộng đồng, hiện vượt Hà Nội, đứng thứ 3 cả nước về số ca Covid-19 cộng đồng trong đợt dịch này. Phần lớn các ca liên quan nhóm Truyền giáo Phục hưng. Đây là cụm lây nhiễm lớn nhất từ trước đến nay, được phát hiện từ ngày 26/5.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên (ngoài cùng, bên trái) thăm, động viên đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy và thăm bệnh nhân công an mắc Covid-19, chiều 8/6. Ảnh do bệnh viện cung cấp.

Lê Phương