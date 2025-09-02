Chiến sĩ 'bắn tim' gửi người dân

Từ miền Nam ra tập luyện hồi đầu tháng 6, trải qua mùa hè nóng bức ở Hà Nội, các cô gái đã phần nào quen với thời tiết, nếp sinh hoạt của người dân nơi này. Phút chia tay, họ đều muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp với bạn bè ở Thủ đô. Ảnh: Đức Đồng