Dàn xe bánh lốp đặc chủng của Quân đội trong diễu binh A80

Trong lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, lực lượng Quân đội nhân dân mang tới hơn 20 chủng loại xe đặc chủng, khí tài, trong đó phần lớn đều ít khi xuất hiện trên đường công cộng. Những mẫu xe trong bài xuất hiện trong các buổi hợp luyện, tổng duyệt cuối tháng 8, các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất, có thể không hoàn toàn khớp với phiên bản cho Việt Nam.

Xe tải KamAZ

KamAZ là hãng chuyên xe tải đa dụng, 6 bánh được sản xuất tại Nga từ năm 2003. Cabin có thể chứa ba người và một giường. Xe trang bị động cơ diesel tăng áp 8 xi-lanh, công suất 250 mã lực, trang bị thiết bị khởi động khi trời lạnh, có thể hoạt động ở nhiệt độ -50 độ C. Xe có tải trọng 6.000 kg, khả năng kéo rơ-moóc hoặc pháo binh. Ngoài ra phần thùng được trang bị các mô-đun để lắp thêm các chi tiết cho các mục đích quân sự khác nhau, riêng cabin có thể lắp thêm giáp bảo vệ.

Kéo theo sau là pháo lựu 130-M46, thuộc loại pháo dã chiến hạng nặng, hoạt động với kíp 8 pháo thủ. Tầm bắn của M46 tối đa 38 km, tốc độ tối đa 8 phát/phút, có thể sử dụng nhiều loại đạn như đạn nổ phá mảnh, xuyên giáp, khói, chiếu sáng và tăng tầm.