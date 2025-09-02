Quân dân bịn rịn sau lễ diễu binh mừng Quốc khánh

Sau hai tiếng diễu binh trên quảng trường Ba Đình và đi qua các tuyến phố trung tâm Thủ đô, các khối Quân đội, Công an, quân đội nước ngoài tập kết tại một số vị trí như sân Quần Ngựa, đường Trần Khánh Dư - Hồng Hà gần quảng trường Cách mạng tháng Tám, công viên Thống Nhất. Những cái ôm vội, chia tay lưu luyến diễn ra trước khi chiến sĩ về nơi ăn ở tập trung ở Miếu Môn, Sơn Tây, Hòa Lạc...
Những "cô ba du kích" chia tay người dân Thủ đô sau hai tháng từ Nam ra Bắc luyện tập. Ảnh: Đức Đồng
Chiến sĩ Nữ dân quân các dân tộc Việt Nam khóc trong tay người thân. Tập trung cho nhiệm vụ A80, các quân nhân đã trải qua hơn trăm ngày vượt nắng mưa trên thao trường.
Một số khối tập trung, rèn luyện từ cuối tháng 4. Các quân nhân miền Nam ra Bắc luyện tập vào đầu tháng 6, trải qua thời tiết khắc nghiệt của miền Bắc. Họ xong nhiệm vụ, chia tay Hà Nội vào ngày đầu thu, trong tìm cảm lưu luyến của hàng triệu người. Ảnh: Đức Đồng
Một sĩ quan Lục quân gặp người thân tại cổng sau cung Quần Ngựa - điểm tập kết của nhiều khối như Hải quân, Phòng không Không quân, Quân y, Lục quân... Ảnh: Hoàng Giang
Ba Trần Thị Nhung chờ đón con trai, chiến sĩ Trần Đình Đức, trong tổ quân kỳ khối Nam sĩ quan Hải quân cùng đồng đội đi về trên phố. "Tôi hạnh phúc khi được thấy con mình cống hiến cho Tổ quốc", bà nói. Ảnh: Thanh Tùng
Nam sĩ quan Quân nhạc đùa vui cùng hai em bé trên phố Liễu Giai. Ảnh: Thanh Tùng
Hà Nội mười ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9 sôi động khi nhân dân "cắm chốt" khắp các ngả đường quanh Ba Đình chờ đón đoàn diễu binh đi qua. Nhân dân chờ đón từ hai buổi tổng hợp luyện, đến sơ duyệt, tổng duyệt và ngày chính lễ. Có người chờ đợi hơn một ngày, ăn nghỉ trên vỉa hè "nhưng lòng vui như mở hội" khi nhiều năm mới có diễu binh. Ảnh: Thanh Tùng
Người dân vẫy chào quân nhân khối Chiến sĩ Công binh - những người "mở đường thắng lợi" trong kháng chiến, tiên phong bắc cầu, mở đường ngày nay. Ảnh: Đức Đồng
Lực lượng kiểm soát quân sự, những người bảo vệ kỷ cương trong Quân đội, lưu luyến bắt tay chào nhân dân hai bên đường Trần Khánh Dư khi dẫn đoàn về nơi tập trung. Ảnh: Trần Quỳnh
Tiêu binh Trung đoàn Cận vệ Độc lập số 154 "Preobrazhensky", đại diện các lực lượng vũ trang Liên bang Nga chạm tay người dân Việt Nam trên phố. Ảnh: Trần Quỳnh
Chiến sĩ Đoàn nghi lễ Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc vẫy chào nhân dân Việt Nam trên đường Hồng Hà. 120 quân nhân đến Hà Nội hôm 29/8 và từng tham dự lễ tổng duyệt hai ngày trước. Năm nay, các đại diện của quân đội nước này tham gia diễu binh ở Việt Nam hai lần, vào 30/4 tại TP HCM và Quốc khánh 2/9 theo lời mời từ Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ảnh: Trần Quỳnh
Các quân nhân Khối Quân đội Hoàng gia Campuchia vẫy chào người dân trên phố. Đoàn 120 người đến Việt Nam hôm 15/8 và luyện tập trong Trung tâm huấn luyện quốc gia Miếu Môn. Năm 2025, các đại diện của Quân đội Campuchia đã có hai lần dự diễu binh của Việt Nam, vào dịp 30/4 ở TP HCM và 2/9 tại Hà Nội. Ảnh: Trần Quỳnh
Cái chạm tay lưu luyến dành cho người "anh em" Lào - những người đã cùng Việt Nam kề vai sát cánh trong kháng chiến tới quan hệ ngày càng vững bền hiện nay. Ảnh: Trần Quỳnh
Khối Nam sĩ quan cảnh sát gìn giữ hòa bình Bộ Công an với những lời tạm biệt viết vội trên bìa carton "Tạm biệt Hà Nội", "Chúc bà con Hà Nội 8386".
Nhóm phóng viên