Quân dân bịn rịn sau lễ diễu binh mừng Quốc khánh

Sau hai tiếng diễu binh trên quảng trường Ba Đình và đi qua các tuyến phố trung tâm Thủ đô, các khối Quân đội, Công an, quân đội nước ngoài tập kết tại một số vị trí như sân Quần Ngựa, đường Trần Khánh Dư - Hồng Hà gần quảng trường Cách mạng tháng Tám, công viên Thống Nhất. Những cái ôm vội, chia tay lưu luyến diễn ra trước khi chiến sĩ về nơi ăn ở tập trung ở Miếu Môn, Sơn Tây, Hòa Lạc...

Những "cô ba du kích" chia tay người dân Thủ đô sau hai tháng từ Nam ra Bắc luyện tập. Ảnh: Đức Đồng