Chiến lược phát triển 'giao thông xanh' của tập đoàn Sơn Hà

Tập đoàn Sơn Hà từng bước hoàn thiện hệ sinh thái xanh sau gần một năm hợp tác Tập đoàn Bosch chế tạo công nghệ sản xuất xe điện EVgo.

Việc hai tập đoàn lớn Bosch và Sơn Hà hợp tác được kỳ vọng sẽ tạo ra các dòng sản phẩm xe máy điện chất lượng, nhanh chóng tiếp cận, phục vụ nhu cầu người dân trong nước, góp phần cải thiện môi trường sống tại các thành phố lớn. Bosch là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về cung cấp giải pháp công nghệ và thiết bị sử dụng cho xe điện; trong khi Tập đoàn Sơn Hà sở hữu hệ thống sản xuất và phân phối sản phẩm rộng khắp nước. Động cơ Bosch được các chuyên gia nghiên cứu của Sơn Hà ví như "linh hồn" của EVgo, là lợi thế cạnh tranh giúp người tiêu dùng yên tâm, tin tưởng hơn vào chất lượng sản phẩm.

Mẫu xe điện EVgo. Ảnh: Tập đoàn Sơn Hà.

Dòng xe điện do hai tập đoàn hợp tác sản xuất hướng đến mục tiêu bao quát thị trường với cả phân khúc học sinh - sinh viên và khách hàng trung đến cao cấp. Sản phẩm kỳ vọng đáp ứng nhu cầu sử dụng, đồng thời gia tăng lợi thế cạnh tranh với dòng xe máy sử dụng nhiên liệu.

Hai mẫu xe ra mắt đầu tiên là EVgo C và EVgo D, đáp ứng tiêu chí "5 không" gồm không tiếng ồn - không khói bụi - không cần đổ xăng - lốp không săm - không lo ngập nước. Trong đó, mẫu Evgo D có kiểu dáng nhẹ nhàng, thanh lịch và thời trang. Ngược lại Evgo C sở hữu thiết kế khỏe khoắn, năng động, đậm chất thể thao, thể hiện cá tính. Cả hai phiên bản đều có tuổi thọ do nhà sản xuất công bố là 15 năm; sử dụng 5 bình ắc quy 12 V; điện áp xe 60 V với dung lượng bình là 20 Ah, giúp tiết kiệm đa năng lượng.

EVgo C và EVgo D là hai dòng xe mới nhất của Tập đoàn Sơn Hà. Ảnh: Tập đoàn Sơn Hà.

Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 1.790 x 680 x 1.090 mm với thiết kế đặc trưng, dành riêng cho từng nhóm đối tượng người dùng. Ngoài động cơ khỏe, EVgo trang bị thêm phanh đĩa bánh trước, đèn xe Xenon, đèn viền Led daylight cùng chìa khóa chống trộm thông minh điều khiển từ xa, đảm bảo yếu tố an toàn và an ninh cho chủ sở hữu.

Ông Hoàng Mạnh Tân, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hà, cũng là Giám đốc công ty cổ phần phát triển năng lượng Sơn Hà (SHE), đơn vị phụ trách ngành xe điện của Tập đoàn Sơn Hà. Ông Tân cho biết độ bền của pin xe là yếu tố trọng yếu, được xem như "mạch máu", tương tự động cơ là "linh hồn". Hoàn thiện hệ thống điện và pin cho EVgo được xem là thách thức lớn với các nhà sản xuất trong lĩnh vực này. Tuy nhiên theo Sơn Hà, pin không phải công nghệ sạch duy nhất có thể làm nguồn cung cấp điện năng cho xe điện. "Hiện nay, công nghệ nhiên liệu hydro được đánh giá sạch hơn so với động cơ xăng và pin, đồng thời tiện ích hơn cho người dùng xe điện", vị đại diện đề cập.

Về năng suất hoạt động, Tập đoàn Sơn Hà đầu tư mở rộng nhà máy sản xuất, lắp ráp xe máy điện tại Bắc Ninh với công suất giai đoạn I khoảng 20.000-30.000 chiếc mỗi năm. Trong thời gian tới, tập đoàn sẽ ra mắt thêm năm mẫu xe máy điện EVgo mới, mang đến cho người dùng đa dạng lựa chọn, phù hợp với xu hướng thời đại.

Song song đó, tập đoàn còn phát triển hệ thống trung tâm EVgo với phần mềm, ứng dụng di động (Sonha app) giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm và sử dụng các dịch vụ, hỗ trợ thanh toán online, kích hoạt bảo hành sản phẩm, phát hành thẻ thành viên, sắp tới là các gói khuyến mãi hoặc thay đổi pin và các trạm dịch vụ vệ tinh.

Sơn Hà đặt mục tiêu trong 5-10 năm tới, sẽ trở thành một trong ba nhà sản xuất, lắp ráp, cung cấp xe điện lớn nhất Việt Nam. Dòng xe điện EVgo được kỳ vọng trở thành đại diện ưu tú của tập đoàn Sơn Hà, viết tiếp câu chuyện thương hiệu về năng lượng xanh cho người Việt trong thập kỷ mới.

Ông Đào Nam Phong, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hà. Ảnh: Tập đoàn Sơn Hà

"Chặng đường tiếp theo được dự báo sẽ đối mặt không ít thách thức liên quan đến năng lực cạnh tranh, công nghệ sản xuất pin, chế độ hậu mãi, mạng lưới phân phối hay hệ thống dịch vụ. Song, chúng tôi tự tin hội tụ đủ tiềm năng để giải quyết từng bài toán khó, qua đó định vị thương hiệu trong lòng người tiêu dùng vốn đã rất quen thuộc với các thương hiệu nhập khẩu và hãng nội địa lớn", ông Đào Nam Phong, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hà chia sẻ.

Với nền tảng phát triển ngành năng lượng tái tạo, Tập đoàn Sơn Hà luôn hướng đến mục tiêu tạo dựng một hệ sinh thái xanh toàn vẹn cho từng gia đình Việt. Từ bước đệm trước đó là sản phẩm điện mặt trời áp mái FreeSolar, đặt mục tiêu "phủ xanh" hàng triệu mái nhà Việt, nay tập đoàn tiếp tục hành trình, nỗ lực kiến tạo hệ sinh thái xanh bền vững với sản phẩm xe điện EVgo thân thiện với môi trường, phát triển giao thông xanh cho nước nhà.

Tỷ lệ xe xăng truyền thống tại Việt Nam khá lớn, gần như áp đảo các phương tiện khác. Theo thống kê, trong nước có hơn 50 triệu xe máy đang lưu hành. Hà Nội có gần 6 triệu xe máy trên 8 triệu dân. Tần suất giao thông dày đặc đã đẩy ô nhiễm không khí lên ngưỡng báo động trong suốt thời gian qua. Đại diện Sơn Hà nhận định, sử dụng xe điện thay cho dòng xe dùng nhiên liệu được xem là một trong những giải pháp nhằm cân bằng bài toán giữa lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường.

Trước đó, nhiều quốc gia trên thế giới như Đức, Na Uy, Anh, Pháp, Hà Lan, Ấn Độ và Trung Quốc đã có nhiều chính sách hỗ trợ giao thông xanh và xe điện phát triển, bao gồm lộ trình cấm xe sử dụng động cơ đốt trong. Không nằm ngoài xu hướng, người dùng Việt cũng dần quan tâm hơn chuyển sang xe điện để tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường. Thêm vào đó, chính thực trạng chất lượng không khí xuống dốc do ảnh hưởng từ khói bụi phương tiện giao thông, cùng xu hướng "xanh hóa" trên thế giới đã thôi thúc Sơn Hà xác định sản phẩm xe điện "xanh - sạch" là một trong những chiến lược và mục tiêu chủ đạo trong tương lai của tập đoàn.

Thy An