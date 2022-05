Chiến lược phát triển bền vững của Samsung

Samsung thực hiện nhiều chương trình nuôi dưỡng tài năng trẻ và phát triển vật liệu thân thiện môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Đại diện hãng điện tử Hàn Quốc phân tích, bên cạnh hoạt động kinh doanh, hai nhiệm vụ trọng tâm mà đơn vị hướng tới gồm: thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua giáo dục giới trẻ và giảm tác động tới môi trường khi sản xuất. Đây là những kế hoạch giúp Samsung thực hiện chiến lược phát triển bền vững, tạo nền tảng cho thế hệ tương lai.

Thúc đẩy nội lực giới trẻ

Là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới, đi đầu về khoa học công nghệ, trọng tâm phát triển của Samsung luôn xoay quanh yếu tố con người - ông Nguyễn Minh Quân, Giám đốc chiến lược sản phẩm Samsung Vina phát biểu tại diễn đàn Hội nghị các nhà khoa học trẻ do VnExpress tổ chức, ngày 17/5 tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Minh Quân - Giám đốc chiến lược sản phẩm Samsung Vina chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Đinh Tùng

Không chỉ hướng tới thành viên của tập đoàn, Samsung còn mở ra nhiều cơ hội cho người trẻ nhằm nuôi dưỡng tài năng và khai thác sự đổi mới. Nhiều năm qua, hãng liên tục thực hiện các chương trình đào tạo thế hệ trẻ để họ có thể phát triển trong lĩnh vực công nghệ, trang bị kỹ năng cần thiết trong cách mạng 4.0.

Nổi bật trong đó có Solve for Tomorrow - cuộc thi toàn cầu do Samsung khởi xướng từ năm 2010 tại 33 quốc gia trên thế giới với gần hai triệu học sinh tham gia, mang thông điệp "Together for Tomorrow! Enabling People" (Cùng nhau vì ngày mai! Trao quyền cho mọi người).

Tại Việt Nam, "Solve for Tomorrow" tổ chức lần đầu tiên vào năm 2019. Đến nay cuộc thi đã trở thành một sân chơi tư duy sáng tạo thường niên cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông lứa tuổi 12 đến 18, khuyến khích các em ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học nhằm khắc phục các vấn đề xã hội.

Trong suốt quá trình tham gia, tất cả học sinh có cơ hội tham gia khoá đào tạo trực tuyến và được hướng dẫn bởi đội ngũ cố vấn là chuyên gia từ Samsung, nhằm nâng cao khả năng tư duy nghiên cứu sáng tạo, phác thảo ý tưởng và trình bày các dự án khoa học.

Năm nay cuộc thi sẽ kéo dài đến hết ngày 13/11 với tổng giải thưởng hai tỷ đồng. Thử thách cho người tham gia là ứng dụng kiến thức về khoa học kỹ thuật nhằm tìm ra giải pháp cho những vấn đề xã hội, môi trường, giáo dục, y tế và sức khỏe.

Nói về ý nghĩa cuộc thi, ông Kevin Lee - Tổng giám đốc Samsung Vina phân tích, ngày càng nhiều trường học đưa STEM vào chương trình đào tạo tại Việt Nam, song lĩnh vực giáo dục mới mẻ này vẫn còn nhiều thách thức, thiếu công cụ đánh giá đầu ra bằng sản phẩm, cũng như sân chơi cho học sinh thể hiện năng lực sáng tạo.

"Với mong muốn góp phần thúc đẩy STEM, Samsung đã tổ chức cuộc thi ‘Solve for Tomorrow’ nhiều năm liên tiếp, tạo sân chơi tập trung cho học sinh yêu thích STEM, trao cơ hội cho thế hệ trẻ ứng dụng công nghệ gắn với thực tiễn và giải quyết các vấn đề xã hội phức tạp", ông Kevin Lee cho biết.

Trước đó, từ những năm 1990, Samsung đã đầu tư vào các chương trình hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cũng như hỗ trợ tài chính để các em tiếp cận với nền giáo dục chất lượng. Suốt 10 năm nay, hãng phát triển nhiều thiết bị và nội dung kỹ thuật số, tạo cơ hội tiếp cận kiến thức số cho học sinh tiểu học, trung học vùng sâu vùng xa.

Sản xuất bền vững, tăng tái chế

Trong thông cáo đăng trên website, đại điện Samsung nêu lên bài toán: khoa học và công nghệ giúp cho cuộc sống hàng ngày của con người trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Tuy nhiên, mặt trái là những thách thức cho môi trường toàn cầu. Để giải quyết vấn đề này, ông kêu gọi các doanh nghiệp phát triển những các sản phẩm khoa học và công nghệ bền vững, giúp giải quyết các vấn đề cấp bách trong xã hội.

Về phía Samsung, hãng hiện thực hóa lời kêu gọi bằng cách khởi động dự án "Galaxy for the Planet", nỗ lực sản xuất, kinh doanh theo hướng bền vững, giảm thiểu tác động đến môi trường hay nguy cơ cạn kiệt tài nguyên trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm di động.

Một số hoạt động cụ thể của tập đoàn như: kết hợp vật liệu tái chế, loại bỏ tất cả chất liệu nhựa trong bao bì... Đơn cử, Galaxy S22 được thiết kế bằng vật liệu thân thiện với môi trường và tái sử dụng rác thải nhựa từ biển.

Một số dòng điện thoại của Samsung dùng vật liệu chứa 20% nhựa tái chế từ lưới đánh cá. Ảnh: Samsung

Samsung đang ưu tiên công nghệ tiết kiệm năng lượng, mục tiêu giảm mức tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ của tất cả bộ sạc điện thoại thông minh xuống dưới 0,005 W. Chất thải phát sinh tại các nhà xưởng thiết bị dần được cam kết giảm thiểu và chuyển ra khỏi bãi chôn lấp vào năm 2025.

Thương hiệu này cũng nỗ lực giảm lược rác thải điện tử bằng cách tối ưu hóa vòng đời sản phẩm, cải tiến quy trình thiết kế sản phẩm. Ví dụ, điện thoại Galaxy đã qua sử dụng được nâng cấp thành máy ảnh chẩn đoán y tế có tên là Máy chụp võng mạc Eyelike. Ngoài ra, chương trình Galaxy Upcycling at Home cho phép người dùng khai thác điện thoại thông minh Galaxy không sử dụng của họ làm thiết bị IOT tại Hàn Quốc, Mỹ và Anh hay chương trình Thu cũ - đổi mới (Trade-In).

Thời gian tới, tập đoàn tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, khám phá những cách thức giúp mọi người dễ dàng tiếp cận và sử dụng nhiều loại công nghệ tiện lợi, mang tới nhiều chương trình hỗ trợ các nhà khoa học trẻ tại Việt Nam.

Đoàn Dũng - Minh Tú