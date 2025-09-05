Chiến lược 'ngoại giao limo' của ông Putin

Tổng thống Putin thường xuyên mời các lãnh đạo nước ngoài ngồi cùng xe limousine với mình nhằm tạo bầu không khí thân tình, gần gũi cho những cuộc thảo luận.

Hơn hai tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin được người đồng cấp Mỹ Donald Trump đích thân đón bằng xe "Quái thú" để tới địa điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa hai người tại Alaska. Tuần qua, chính ông chủ Điện Kremlin lại là người áp dụng chiến lược "ngoại giao trên ghế sau xe hơi", không chỉ một mà hai lần, tại Trung Quốc.

Tổng thống Putin hôm 1/9 cùng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngồi trên chiếc limousine Aurus Senat do Nga sản xuất để đi từ địa điểm diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 tới nơi hai người họp song phương tại thành phố Thiên Tân.

Thời gian di chuyển trên quãng đường này đáng lẽ chỉ khoảng 15 phút, nhưng đã kéo dài thành gần một tiếng khi hai lãnh đạo say sưa thảo luận bên trong chiếc xe bọc thép được trang bị những tiện nghi hiện đại nhất.

Ngày 3/9, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trở thành vị khách tiếp theo của Tổng thống Nga khi hai người cùng nhau di chuyển trên xe của ông Putin từ Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh đến nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài, nơi họ tổ chức các cuộc đàm phán song phương, tái khẳng định mối quan hệ ngày càng phát triển giữa hai quốc gia.

Ông Putin và ông Kim ngồi chung xe Ông Putin và ông Kim lên xe tới dự cuộc họp song phương tại Bắc Kinh ngày 3/9. Video: ShanghaiEyeMagic

Theo giới quan sát, chiếc limousine Aurus Senat mà ông Putin mang đến Trung Quốc thực sự là một phương tiện lý tưởng cho những hoạt động ngoại giao cá nhân, giúp xây dựng bầu không khí thân tình giữa các lãnh đạo.

Trước khi mời Thủ tướng Modi lên xe, Tổng thống Putin đã nắm tay lãnh đạo Ấn Độ cùng bước đi bên lề hội nghị SCO. Hai người bước lên xe trước sự chứng kiến của truyền thông Nga và Ấn Độ.

"Ngay lúc này, Tổng thống Putin và Thủ tướng Modi đã quyết định đi xe cùng nhau", Pavel Zarubin, nhà báo tháp tùng lãnh đạo Nga, nói bằng giọng thì thầm nhưng đầy phấn khích khi lia camera điện thoại di động từ thảm đỏ của hội nghị thượng đỉnh SCO sang chiếc limousine chờ sẵn.

"Mọi chuyện vừa được quyết định cách đây vài phút. Không ai biết gì về nó cả", Zarubin tiếp tục tường thuật trong lúc hai lãnh đạo ngồi vào hàng ghế sau của chiếc Aurus Senat.

"Hai lãnh đạo cảm thấy như ở nhà và rất thoải mái, nên tiếp tục cuộc trò chuyện", phát ngôn viên của Tổng thống Putin giải thích về lý do ông Putin và ông Modi ngồi chung xe gần một giờ.

Chuyến đi được truyền hình nhà nước Nga đưa tin rộng rãi và được coi là cơ hội để Tổng thống Putin khẳng định rằng ông vẫn có chỗ đứng riêng của mình trên trường quốc tế, hơn ba năm sau khi xung đột với Ukraine bùng phát khiến ông bị phương Tây cô lập.

Thủ tướng Modi sau đó chia sẻ bức ảnh chụp ông và Tổng thống Putin ngồi bên trong chiếc limousine. "Các cuộc trò chuyện với ông ấy luôn sâu sắc", ông Modi viết trên X bên cạnh bức ảnh hai người.

Ông Modi và ông Putin ngồi trong xe riêng của Tổng thống Nga tại Trung Quốc hôm 1/9. Ảnh: X/narendramodi

Tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 3/9, Tổng thống Putin tiết lộ với các nhà báo rằng ông đã nói chuyện với Thủ tướng Modi về hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ tại Alaska hồi tháng trước. "Không có gì bí mật cả", ông nói.

Tổng thống Putin được cho là người ưa sử dụng cách tiếp cận "ngoại giao limo". Ông từng đi chung xe với Tổng thống Arab Saudi Mohammed bin Zayed Al Nahyan tại Moskva vào năm ngoái. Ông cũng đưa Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi đi dạo trên xe ở thành phố Sochi vào năm 2018, ngay sau khi chiếc limousine Aurus Senat được ra mắt.

Tháng 2/2024, Tổng thống Putin đã tặng một chiếc Aurus cho lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un làm quà sinh nhật. Vài tháng sau, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Bình Nhưỡng, cả hai người lại thay phiên nhau lái một chiếc Aurus khác cũng do ông Putin tặng cho Triều Tiên.

Điện Kremlin lúc bấy giờ công bố một video cho thấy ông Putin ngồi ở ghế lái, nói chuyện vui vẻ, trong khi ông Kim mỉm cười bên cạnh.

Ông Putin và ông Kim ngồi chung xe ở Bắc Kinh hôm 3/9. Ảnh: KCNA

Những chuyến đi chung xe gần đây hơn với ông Modi và ông Kim cho thấy thế giới đã thay đổi như thế nào kể từ khi ông Putin khoe chiếc xe cá nhân của mình với tổng thống Mỹ George W. Bush trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Nga năm 2005.

Theo RIA Novosti, thời điểm đó, trước bữa tối tại dinh thự riêng của ông Putin, Tổng thống Nga đã để người đồng cấp Mỹ ngồi sau tay lái chiếc Volga Gaz-21 thời Liên Xô của mình.

Khi tổng thống Bush lái xe đến nơi có một nhóm các nhà báo đang chờ, ông đùa rằng Tổng thống Putin đang "dạy lái xe" cho mình. Trước đó, vào tháng 11/2011, hai lãnh đạo đã có chuyến đi cùng nhau trên chiếc xe bán tải trắng của ông Bush quanh trang trại ở Texas.

Những năm 1990, các lãnh đạo Nga chủ yếu đi lại bằng xe Mercedes và các phương tiện khác do phương Tây sản xuất. Khi nền kinh tế Nga bùng nổ vào đầu những năm 2000, những chiếc xe sang trọng từ phương Tây được săn đón nhiều và xuất hiện kín trên các đại lộ ở thủ đô Moskva.

Công ty Aurus của Nga bắt đầu phát triển một chiếc xe sang trọng cho tổng thống vào năm 2013. Theo các bản tin được đăng tải khi chiếc xe ra mắt vào năm 2018, Porsche và Bosch đã giúp phát triển động cơ xe. Chiếc xe ngay lập tức được mệnh danh là "Rolls-Royce của Nga".

Mỗi mẫu xe thuộc dòng cao cấp Aurus Cortege đều mang tên một tòa tháp trong Điện Kremlin. Chiếc limousine Senat bọc thép của Tổng thống Putin được đặt tên theo Tháp Thượng viện có từ thế kỷ 15.

Tổng thống Mỹ George W. Bush và Tổng thống Putin lái xe Volga ở Odintsovsky, Nga, năm 2005. Ảnh: AFP

Chiếc xe được sử dụng lần đầu tiên năm 2018, khi ông Putin dự hội nghị thượng đỉnh với ông Trump ở Helsinki, Phần Lan.

Những mẫu xe này bắt đầu được bán thương mại từ năm 2021. Một chiếc Aurus Senat có giá khởi điểm là 48,5 triệu rouble, tương đương khoảng 600.000 USD, theo trang web của nhà sản xuất.

