Chiến lược marketing góp phần thành công cho VinFast VF 3

VinFast VF 3 mở ra phân khúc hoàn toàn mới trên thị trường, đi kèm là chiến lược marketing thú vị khi gắn người dùng vào câu chuyện của thương hiệu.

Thời điểm ra mắt, VinFast mở ra phân khúc hoàn toàn mới trên thị trường Việt Nam với chiếc mini SUV điện VF 3. Mẫu xe mang thiết kế cá tính, công năng vừa phải, giá bán hợp lý nhanh chóng tạo cơn sốt trên thị trường và liên tục lập ra những kỷ lục mới.

Phía sau những thành công đó là hàng loạt chiến dịch bài bản từ đội ngũ marketing "thuần Việt" của VinFast, giúp chiếc xe luôn giữ được sức nóng trên thị trường.

Ngày 9/6/2023, VinFast VF 3 chào khách Việt không bằng lễ ra mắt xe truyền thống, thậm chí không có một chiếc xe thật xuất hiện. Tất cả thông tin về chiếc SUV điện cỡ nhỏ thời điểm đó chỉ nằm trên thiết kế, những bản vẽ digital, kèm những thông số cơ bản nhất.

Một chuyên gia lĩnh vực truyền thông tại Hà Nội cho biết, chiến lược trên của hãng xe Việt đã tạo tâm lý tò mò cho thị trường, phần lớn những người quan tâm ôtô đều chờ đón thông tin mới về chiếc xe.

"Lần đầu tiên có một hãng ra mắt ôtô mà như một sản phẩm công nghệ. Chiến lược marketing trên tạo ra hiệu ứng đám đông rộng khắp, giúp VinFast duy trì sức nóng cho VF 3 ngay từ khi xe vừa được công bố. Thậm chí sau gần 2 năm, chủ đề về chiếc xe vẫn rất được quan tâm trên thị trường", vị chuyên gia truyền thông cho biết. "Chiến dịch marketing cho VF 3 sẽ là một ‘case study’ điển hình trong ngành công nghiệp ôtô, không chỉ giới hạn ở Việt Nam mà còn trên toàn cầu".

Tùy chọn màu sắc của VF 3 tại thời điểm mở đặt cọc. Ảnh: VinFast

Các thông tin về VF 3 thời điểm đó cũng được hãng đưa ra theo những cách sáng tạo riêng. Về thông số sản phẩm, VinFast chỉ tập trung vào thông tin cơ bản và dễ hiểu nhất, như kích thước xe, quãng đường di chuyển, một số tính năng thú vị... Thông qua những KOLs, hãng truyền đi thông điệp về một mẫu xe có hình ảnh bắt mắt, sống động và đa dạng tùy chọn phối màu sắc, thậm chí sử dụng âm nhạc giúp VF 3 tiếp cận người dùng trẻ.

Kết quả, ngày 16/5/2024, VinFast cho biết đã nhận gần 27.700 đơn hàng cho VF 3 trong 66 tiếng, tức chưa đầy 3 ngày. Con số này tương đương cứ 8,6 giây có một chiếc VF 3 được đặt cọc, điều chưa từng có ở thị trường ôtô Việt Nam và khu vực. Những chiếc VF 3 có mức đặt cọc là 15 triệu đồng không hoàn, hủy hoặc chuyển nhượng. Với quy mô thị trường Việt Nam, con số gần 27.700 xe đặt cọc trong 66 giờ là "rất ấn tượng", khi mẫu xe bán chạy nhất năm 2023 là Mitsubishi Xpander doanh số gần 20.000 chiếc; hay doanh số cả năm 2023 của Honda Việt Nam là 23.802 ôtô.

Phiên bản thương mại của VF 3 xuất hiện lần đầu ở triển lãm công nghệ CES tại Mỹ, hôm 10/1/2024. Ảnh: VinFast

Sau khi nhận đơn hàng kỷ lục, hãng xe điện Việt Nam tiếp tục kết hợp KOLs để livestream trên các nền tảng thương mại điện tử, gia tăng số lượng đơn hàng đặt cọc trực tiếp. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam có một hãng xe mở đặt cọc trên các kênh thương mại điện tử, thông qua hợp tác cùng những người có sức ảnh hưởng. Song song đó, VinFast cũng liên tục mở những phiên livestream giới thiệu về VF 3, kèm hướng dẫn người mua cách đặt hàng.

Ngoài các yếu tố trên nhằm gia tăng doanh số, VinFast cũng mở ra cơ hội cho người dùng có thể cá nhân hóa chiếc xe theo nhiều phong cách khác nhau. Người dùng có thể tùy chọn miễn phí các màu sắc cơ bản, hoặc lựa chọn phối màu độc đáo theo sở thích riêng, từ màu thân xe đến màu nóc xe... Chiếc VF 3 cũng được người dùng coi như "món phụ kiện" nhằm thể hiện cá tính bản thân, được mang chiếc xe yêu thích đến tham dự những chương trình của hãng, đơn cử như cuộc thi độ xe VF 3, hay những nữ chủ nhân VF 3 đưa xe đi dạo phố dịp 8/3...

Các giải thưởng đội ngũ marketing VinFast nhận được tại APAC Effie Awards 2025. Ảnh: VinFast

Hôm 19/9, thành công từ sự kiện VF 3 đạt kỷ lục gần 27.700 đơn đặt hàng trong 66 giờ giúp VinFast giành 6 giải lớn tại APAC Effie Awards 2025, giải thưởng được giới chuyên môn đánh giá là "chuẩn mực vàng" của ngành truyền thông và tiếp thị. Các chiến dịch quảng cáo, marketing của VinFast đã vượt qua nhiều thương hiệu hàng đầu, được ban tổ chức đánh giá cao dựa trên những kết quả thực tế như doanh số, mức độ tăng trưởng, độ nhận diện hay sức ảnh hưởng.

"Những giải thưởng trên ghi nhận tầm nhìn, khả năng sáng tạo của đội ngũ VinFast, là động lực giúp chúng tôi tiếp tục tiên phong, mang đến sản phẩm đột phá trong cuộc cách mạng giao thông xanh toàn cầu", bà Dương Thị Thu Trang, Phó tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing VinFast toàn cầu chia sẻ.

Quang Anh