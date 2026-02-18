Chiến lược giá rẻ giúp McDonald’s thắng lớn

Nắm bắt nhu cầu tiết kiệm của thực khách, chiến lược kích cầu bằng giá rẻ và quà tặng kèm giúp kết quả kinh doanh của McDonald's vượt kỳ vọng.

McDonald's vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025 vượt dự báo Phố Wall. Doanh thu ròng tăng 10% lên 7 tỷ USD, cao hơn mức 6,84 tỷ USD dự kiến, theo khảo sát của LSEG. Lợi nhuận ròng của hãng đồ ăn nhanh Mỹ đạt 2,16 tỷ USD (tương đương 3,03 USD mỗi cổ phiếu), tăng so với mức 2,02 tỷ USD cùng kỳ năm trước đó.

Gã khổng lồ thức ăn nhanh báo cáo doanh số tại các cửa hàng tăng 5,7%, cao hơn dự báo 3,9% của Phố Wall, theo thăm dò của StreetAccount. Riêng tại Mỹ, doanh số cửa hàng tăng 6,8%, trái ngược với đà giảm 1,4% cùng kỳ năm trước.

McDonald’s cũng ghi nhận tăng trưởng doanh số tại gần như tất cả thị trường toàn cầu. Mảng quốc tế do công ty trực tiếp vận hành, gồm Đức và Australia, tăng 5,2%. Trong khi đó, mảng hoạt động theo mô hình nhượng quyền tăng 4,5%.

Kết quả kinh doanh vượt mong đợi diễn ra trong bối cảnh 2025 là giai đoạn khó khăn với ngành nhà hàng, khi nhiều doanh nghiệp đối mặt với xu hướng người tiêu dùng cắt giảm ăn ngoài. Công ty nghiên cứu thị trường Black Box Intelligence cho biết ngành nhà hàng Mỹ đã trải qua 5 tháng tăng trưởng chậm lại gần đây.

Đến tháng 1, tâm lý người tiêu dùng đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ. Financial Times nhận định khả năng chi trả đã thành mối quan tâm hàng đầu của khách hàng Mỹ, khi sự bất ổn kinh tế hạn chế ngân sách hộ gia đình.

Một chiếc hamburger Quarter Pounder và khoai tây chiên của McDonald's bán tại cửa hàng ở New York, ngày 23/10/2024. Ảnh: AP

Sau 2 năm giá burger, burrito và cánh gà liên tục tăng, nhiều người thu nhập thấp và một số trung lưu giảm tần suất ăn ngoài. Nhận thấy nhiều thực khách "choáng" với hóa đơn thức ăn nhanh, McDonald’s mở rộng các lựa chọn ưu đãi Extra Value Meals, cung cấp mức giảm giá khoảng 15% cho các combo.

Ví dụ, chuỗi bán các combo tiết kiệm như Sausage Egg & Cheese McGriddle giá 5 USD hay suất 10 miếng Chicken McNuggets giá 8 USD. Đặc biệt, các chương trình như Grinch Meal thậm chí còn gây sốt, tạo ra hiệu ứng kích cầu lớn.

Trong gần một tuần, McDonald’s trở thành nhà bán tất (vớ) lớn nhất thế giới nhờ độ phổ biến của Grinch Meal - bữa ăn đi kèm sản phẩm thời trang phiên bản đặc biệt tại nhiều thị trường. CEO Chris Kempczinski cho biết hãng bán được 50 triệu đôi chỉ trong vài ngày đầu triển khai. Theo Giám đốc Tài chính Ian Borden, đây cũng là chất xúc tác tạo nên ngày có doanh số cao nhất trong lịch sử công ty.

New York Times nhận định chiến lược đặt cược vào các combo giá rẻ của McDonald's "dường như đang phát huy hiệu quả". Trong 12 tháng qua, cổ phiếu của hãng tăng 4,7% lên 324,91 USD. Ngược lại, cổ phiếu các chuỗi nhà hàng không tung ra ưu đãi giảm giá, như Chipotle hay Cava, sụt hơn 30%. Thậm chí, Yum Brands cho biết sẽ đóng hàng trăm cửa hàng Pizza Hut do hoạt động kém hiệu quả.

"Bằng cách lắng nghe và hành động, chúng tôi đã cải thiện lượng khách, giúp họ thấy sản phẩm đáng tiền và phù hợp khả năng chi trả hơn", ông Kempczinski cho biết. Niềm tin đằng sau chiến lược này là khách hàng đến vì combo giá rẻ, nhưng sẽ gọi thêm các món khác.

Tuy nhiên, triển khai chiến lược giá rẻ cũng đòi hỏi tốn kém không nhỏ. Nhiều khoản như tiền lương và giá thịt bò vẫn neo ở mức cao. Năm ngoái, McDonald’s cho biết dự kiến chi khoảng 75 triệu USD trong quý IV để hỗ trợ một nửa chi phí cho các bên nhận nhượng quyền khi triển khai các combo giá rẻ. Các bên này sở hữu khoảng 93% số nhà hàng McDonald’s trên toàn cầu.

Ian Borden đánh giá McDonald’s có "khởi đầu mạnh mẽ" cho năm 2026. Tuy nhiên, ông dự báo tăng trưởng doanh số cửa hàng quý I yếu hơn quý cuối năm ngoái. Extra Value Meals vẫn hấp dẫn nhưng cơn bão mùa đông quét qua nước Mỹ cuối tháng 1 đã khiến một số khách ngại ra ngoài.

Năm nay, McDonald’s dự chi từ 3,7 đến 3,9 tỷ USD cho đầu tư, với phần lớn dùng để mở khoảng 2.600 địa điểm mới. Trong đó, công ty dự kiến khai trương khoảng 750 nhà hàng tại Mỹ và các thị trường quốc tế do hãng vận hành. Bên nhận quyền và đối tác sẽ mở hơn 1.800 nhà hàng tại các thị trường khác.

Tổng cộng, chuỗi dự kiến bổ sung ròng 2.100 điểm bán, giúp doanh số toàn hệ thống tăng khoảng 2,5%, không tính biến động tỷ giá. Song song đó, hãng ấp ủ nhiều kế hoạch lớn cho thực đơn, như tung ra các loại đồ uống mới, gồm nước tăng lực, thức uống trái cây và soda.

Họ cũng muốn đẩy mạnh các món gà, vốn được người Mỹ ưa chuộng hơn thịt bò. Gần đây, một số địa điểm tại Chicago bắt đầu thử nghiệm gà tẩm bột thủ công, cánh gà và sandwich gà nướng. Về dài hạn, McDonald’s xem xét bổ sung các món phù hợp với khách hàng bị tiểu đường.

Loạt kế hoạch được vạch ra trong bối cảnh lãnh đạo McDonald’s dự báo thị trường vẫn còn nhiều áp lực. "Các giả định nền tảng cho triển vọng 2026 là thận trọng và phản ánh kỳ vọng rằng môi trường kinh doanh ngành nhà hàng phục vụ nhanh (QSR) tại Mỹ và nhiều thị trường khác vẫn còn đầy thách thức", ông Borden nói.

Phiên An (theo CNBC, NYT, FT)