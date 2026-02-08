Pizza Hut sa sút trong cuộc đua toàn cầu

Kém cạnh tranh về giá và khó nâng cấp cửa hàng khiến kết quả kinh doanh Pizza Hut sa sút, công ty mẹ Yum Brands cân nhắc bán lại thương hiệu.

Yum Brands - công ty sở hữu chuỗi Pizza Hut, mới đây công bố kế hoạch đóng 250 cửa hàng tại Mỹ trong nửa đầu 2026. Theo đó, tập đoàn trụ sở tại Louisville (Kentucky) sẽ chọn ra những chi nhánh hoạt động kém hiệu quả trong hơn 6.000 điểm bán tại nước này để tinh gọn 3% hệ thống.

Pizza Hut được thành lập năm 1958 tại Wichita, bang Kansas (Mỹ). PepsiCo mua lại chuỗi này năm 1977, trước khi tách mảng nhà hàng ra riêng vào năm 1997 và trở thành Yum Brands. Ngoài Pizza Hut, Yum Brands hiện sở hữu KFC, Taco Bell và Habit Burger & Grill.

Không chỉ thu hẹp hệ thống, Yum Brands còn đang phát tín hiệu bán đi Pizza Hut. Nhận ghế nóng vào tháng 10/2025, CEO Yum Brands Chris Turner đã tỏ ra không còn mặn mà với Pizza Hut, khi tỷ trọng lợi nhuận hoạt động mà thương hiệu này đóng góp cho Yum đã giảm xuống 11%, từ mức 17% hồi đầu 2023.

Vì vậy, chỉ sau một tháng nắm quyền, ông Chris Turner đã khởi động rà soát các phương án đối với Pizza Hut, hoạt động thường nhằm dọn đường cho việc bán đi thương hiệu. Hôm 4/2, ông dự kiến hoàn tất việc này năm nay.

Biển hiệu Pizza Hut tại Pasadena, California, Mỹ. Ảnh: Reuters

Kết thúc 2025, Pizza Hut có 19.974 cửa hàng trên toàn cầu, giảm 251 cửa hàng so với năm trước. Dù mở gần 1.200 cửa hàng tại 65 quốc gia trong năm ngoái, số cửa hàng Pizza Hut đóng cửa vẫn nhiều hơn mở mới.

Đây là thương hiệu tụt hậu nhất trong danh mục đầu tư của Yum Brands, ghi nhận doanh thu toàn cầu tại các cửa hàng hiện hữu giảm 1% trong quý IV/2025. Trong đó, thị trường Mỹ giảm 3%, cao hơn dự báo 1,7% của Phố Wall. Trong khi, đối thủ Domino’s Pizza - công ty pizza lớn nhất thế giới, chưa công bố kết quả quý cuối, nhưng doanh số tại Mỹ đã tăng 2,7% trong 9 tháng đầu 2025.

Phong độ sa sút của Pizza Hut đến từ nhiều nguyên nhân, xoay quanh khả năng thích ứng và đổi mới trong bối cảnh người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu và các chuỗi khác nâng cấp mạnh mẽ điểm bán.

Đầu tiên, các chuỗi pizza đối thủ đã sớm thích thức với xu hướng tiết kiệm của người Mỹ còn Pizza Hut đã chậm chân trong cuộc chiến giá. Tháng 8/2025, lãnh đạo Yum Brands thừa nhận Pizza Hut có "thông điệp giá trị chưa đủ nổi bật trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt về giá".

Giới phân tích cũng đồng tình. R.J. Hottovy, Trưởng bộ phận nghiên cứu của Placer nói Pizza Hut đã tụt hậu so với các đối thủ "vì thông điệp giá trị của họ không nổi bật như Domino’s và Papa Johns".

Thời điểm đó, thương hiệu đã có chuỗi 7 quý doanh số sụt giảm liên tiếp ở Mỹ. Để xoay chuyển tình thế, Pizza Hut đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi, như kéo dài chương trình bánh pizza cá nhân giá 2 USD vào thứ ba và cánh gà vào thứ tư.

Tiếp đến, họ tung ra "Crafted Flatzz", phiên bản mỏng và giòn hơn của Personal Pan Pizza, với giá 5 USD. Loại pizza này chỉ bán trong thời gian giới hạn, nhắm đến khách hàng ăn trưa tiết kiệm. Tuy nhiên, nỗ lực tập trung vào giá trị bằng sản phẩm pizza 5 USD đã "không đạt được hiệu quả như mong đợi", theo CNN.

Nguyên nhân thứ hai là mô hình nhượng quyền đang "trói chân" Pizza Hut trong khả năng đổi mới so với Domino’s và các chuỗi khác. Trong lịch sử, các chuỗi có thể lột xác thành công nếu đối tác nhượng quyền thương hiệu có nguồn lực mạnh.

Giai đoạn 2010–2015, Domino’s đầu tư mạnh vào đặt hàng trực tuyến, theo dõi giao hàng và cải tạo cửa hàng. Hay cuộc tái cấu trúc của McDonald’s dưới thời CEO Steve Easterbrook tiêu tốn khoảng 6 tỷ USD, phần lớn do các bên nhượng quyền tài trợ. Cả hai trường hợp này đều thành công một phần vì hệ thống chủ đầu tư cửa hàng đủ khỏe để cùng gánh chi phí.

Ngược lại, các đối tác của Yum Brands liên tiếp gặp khó. Mỗi lần muốn đóng cửa, thay đổi mô hình hay điều chỉnh giá, tập đoàn phải thương lượng với các bên nhượng quyền độc lập của gần 20.000 cửa hàng Pizza Hut. Vấn đề ở chỗ những đơn vị ngày càng thường xuyên chật vật.

Đầu năm 2025, 77 cửa hàng Pizza Hut của đối tác EYM tại Mỹ bị bán tháo với giá khoảng 12 triệu USD. Tháng 10 cùng năm, DC London Pie, đơn vị vận hàng Pizza Hut tại Anh mở thủ tục phá sản để tái cấu trúc, đệ trình kế hoạch đóng cửa 68 nhà hàng và 11 điểm giao hàng lên tòa án.

Để cứu nguy, Yum Brands buộc phải tiếp quản 64 nhà hàng tại Anh, qua đó giữ lại 1.276 việc làm. "Thương vụ mua lại có chọn lọc này nhằm bảo vệ trải nghiệm của khách hàng và giữ lại việc làm ở mức tối đa có thể", ông Nicolas Burquier, Giám đốc điều hành thị trường quốc tế của Yum Brands, cho biết khi ấy.

Mới tháng trước, Devyani International - đơn vị vận hành KFC và Pizza Hut tại Ấn Độ, thông báo ghi nhận mức lỗ quý IV/2025 tăng mạnh. Doanh số tại các cửa hàng Pizza Hut của Devyani giảm 9,1% so với cùng kỳ, giảm sâu mức 4,1% của quý trước đó. Trong khi, doanh số cửa hàng của KFC giảm 2,9%, cải thiện so với mức giảm 4,2% của quý III.

Yum Brands cho biết Pizza Hut dự kiến tiếp tục mở rộng toàn cầu trong năm 2026, song không công bố chi tiết. Trong khi, mong muốn dài hạn về việc bán lại chuỗi này được cho là hợp lý. Theo Reuters, bán Pizza Hut để dồn lực cho Taco Bell và KFC có vẻ là lựa chọn tài chính "ngon miệng" hơn.

"Hiện chúng tôi dự định hoàn thành việc xem xét các lựa chọn chiến lược cho Pizza Hut trong năm nay. Do tính chất đang diễn ra của quá trình này, chúng tôi không thể chia sẻ thêm chi tiết", CEO Yum Brands Chris Turner nói trong công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025.

Phiên An (theo AP, Reuters, CNBC, CNN)