'Chiến lược đầu tư phụ thuộc thái độ của địa phương'

16h16 Doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ, người dân trong khó khăn

Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội chia sẻ, đại dịch Covid-19 là minh chứng cho thấy sự đồng hành, chia sẻ của các doanh nghiệp cùng với Chính phủ và người dân.

Vị này đề xuất sáng kiến cho ngành hàng không du lịch trong thời gian tới, ban thành tiêu chí người dân ở vùng an toàn, đi bằng phương tiện an toàn, đến các điểm du lịch an toàn, như các khu nghỉ dưỡng FLC là ví dụ.

Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội. Ảnh: Ngọc Thành.

Về vấn đề chính sách, theo ông Tiến, nhiều luật thông thoáng nhưng sang đến nghị định thông tư thì lại có các cách hiểu khác nhau. Ông đề xuất cần phân biệt một cách rõ ràng lĩnh vực của doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân. "Cần làm rõ cái nào Nhà nước nên giữ, hay tư nhân không làm được thì Nhà nước sẽ làm", vị này nói

Ông Tiến cũng bày tỏ mong muốn có thêm nhiều cuộc gặp với doanh nghiệp để những người làm luật, làm chính sách có thể lắng nghe, có thêm tiếng nói mạnh mẽ hơn về cộng đồng doanh nghiệp.