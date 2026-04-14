Chiến hạm Triều Tiên thử tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân

Tàu khu trục Choe Hyon thử loạt tên lửa hành trình chiến lược và diệt hạm dưới sự giám sát của lãnh đạo Kim Jong-un.

"Khu trục hạm Choe Hyon của hải quân Triều Tiên hôm 12/4 phóng thử tên lửa hành trình chiến lược và tên lửa diệt hạm trong giai đoạn thử nghiệm hiệu quả hoạt động. Lãnh đạo Kim Jong-un cùng các quan chức quốc phòng, chỉ huy hải quân đã thị sát hoạt động này", hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin hôm nay.

Khu trục hạm Choe Hyon đã phóng hai tên lửa hành trình chiến lược và ba tên lửa diệt hạm trong thử nghiệm. Hoạt động này nhằm kiểm tra hệ thống điều khiển vũ khí tích hợp, chứng thực độ chính xác cùng tỷ lệ trúng mục tiêu của hệ thống dẫn đường chống nhiễu trên các quả đạn, cũng như giúp thủy thủ đoàn làm quen thao tác.

Khu trục hạm Choe Hyon phóng tên lửa trong cuộc thử nghiệm ngày 12/4. Ảnh: KCNA

Theo KCNA, loạt tên lửa hành trình và diệt hạm mất lần lượt 132 phút và 33 phút để đánh trúng mục tiêu tại vùng biển phía tây bán đảo Triều Tiên "với độ chính xác cực cao".

Ông Kim Jong-un cho biết Triều Tiên đang "tăng cường vững chắc và không giới hạn năng lực răn đe hạt nhân mạnh mẽ, đáng tin cậy", gọi đây là nhiệm vụ ưu tiên quan trọng nhất. Ông cũng xem xét kế hoạch trang bị vũ khí cho hai chiến hạm tiếp theo thuộc lớp Choe Hyon.

Bình Nhưỡng thường sử dụng từ "chiến lược" để chỉ những vũ khí có thể mang đầu đạn hạt nhân. Nước này lần đầu thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào tháng 9/2021.

Choe Hyon là chiếc đầu tiên của lớp chiến hạm cùng tên, có lượng giãn nước 5.000 tấn và lớn nhất trong lịch sử Triều Tiên. Triều Tiên gọi đây là tàu khu trục, trong khi các chuyên gia phương Tây đánh giá nó là tàu hộ vệ tên lửa hạng nặng với lượng giãn nước không thua kém các mẫu chiến hạm tối tân ở châu Âu.

Choe Hyon được hạ thủy tháng 4/2025, chiếc thứ hai thuộc lớp này là Kang Kon gặp sự cố khi hạ thủy vào tháng 5/2025. Sau khi khắc phục sự cố, Triều Tiên hạ thủy tàu Kang Kon vào tháng 6/2025.

Các tàu lớp Choe Hyon ban đầu được trang bị 74 ống phóng tên lửa thẳng đứng (VLS), đặt trong hai cụm bệ phóng ở trước và sau thượng tầng. Giới chuyên gia quân sự phương Tây sau đó nhận định Triều Tiên đã thay đổi cấu hình, giảm xuống còn 68 VLS.

Lãnh đạo Kim Jong-un cùng các quan chức đứng gần khu trục hạm Choe Hyon ngày 12/4. Ảnh: KCNA

Để so sánh, hộ vệ hạm lớp Constellation mà Mỹ đã hủy chương trình phát triển chỉ có 32 ống phóng Mark 41, còn tàu khu trục lớp Arleigh Burke có lượng giãn nước hơn 9.000 tấn được trang bị 90-96 ống.

Nguyễn Tiến (Theo KCNA, AFP, AP)