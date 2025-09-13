Chiến hạm Nhật lần đầu bắn trúng mục tiêu trên biển bằng pháo điện từ

Nhật Bản thông báo chiến hạm Asuka đã bắn thử pháo điện từ nhằm vào mục tiêu trên biển, tuyên bố đây là lần đầu hoạt động này thành công.

"Với sự hỗ trợ của Lực lượng Phòng vệ Trên biển Nhật Bản, chúng tôi đã thử nghiệm khai hỏa pháo điện từ gắn trên chiến hạm trong tháng 6-7. Đây là lần đầu chiến hạm Nhật Bản sử dụng pháo điện từ bắn trúng mục tiêu trên biển", Cơ quan Mua sắm, Công nghệ và Hậu cần (ATLA) thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết hôm 10/9.

Hình ảnh được công bố cho thấy nguyên mẫu pháo điện từ lắp trên chiến hạm JS Asuka đang khai hỏa, nã đạn về phía mục tiêu. Bên cạnh khẩu pháo là các cụm radar và cảm biến quang điện tử, hồng ngoại.

Nguyên mẫu pháo điện từ trên chiến hạm JS Asuka khai hỏa trong ảnh công bố ngày 10/9. Ảnh: ATLA

Một ảnh khác cho thấy mục tiêu mô phỏng là tàu kéo, với hồng tâm của pháo điện từ nhắm vào ống khói phía sau khoang lái. Tuy nhiên, ATLA chưa công bố hình ảnh tàu mục tiêu trúng đạn và thiệt hại do pháo điện tử gây ra.

Nhật Bản phát triển pháo điện từ giữa những năm 2010 và đã tổ chức thử nghiệm khai hỏa trên mặt đất. ATLA năm 2023 thông báo bắn thử thành công pháo điện từ gắn trên chiến hạm, song không công bố tên con tàu tham gia.

Pháo điện từ không sử dụng chất nổ mà tận dụng năng lượng của các ray điện từ để đẩy đầu đạn lao đi với vận tốc gấp nhiều lần âm thanh, nhanh hơn nhiều so với đạn pháo thông thường. Tầm bắn lớn và tốc độ phản ứng nhanh của pháo điện từ được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường sức mạnh cho những tàu chiến được trang bị vũ khí này.

Tàu mục tiêu trong thử nghiệm pháo điện từ của Nhật Bản. Ảnh: ATLA

Tuy nhiên, pháo điện từ cũng đòi hỏi nguồn điện lớn và hệ thống làm mát cồng kềnh, khiến hệ thống có kích thước lớn. Viên đạn được đẩy ra với tốc độ rất cao, khiến nòng pháo điện từ thường bị hao mòn nhanh. Điều này có thể làm giảm tầm bắn và độ chính xác của pháo, cũng như tăng nguy cơ xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Ngoài Nhật Bản, một số quốc gia cũng nghiên cứu pháo điện từ. Hải quân Mỹ từng phát triển loại vũ khí này từ năm 2005, song đình chỉ dự án vào năm 2022 sau nhiều lần thử nghiệm trên biển bị hoãn và không thể giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

Lục quân Mỹ đang tận dụng công nghệ từ chương trình pháo điện từ của hải quân để phát triển lựu pháo 155 mm có khả năng làm vũ khí phòng không. ATLA được cho là đã tiếp cận hải quân Mỹ để thảo luận về tận dụng thành quả chương trình của lực lượng này và đề xuất hợp tác chặt chẽ hơn trong tương lai.

Kỹ thuật viên lắp nguyên mẫu pháo điện từ lên chiến hạm JS Asuka. Ảnh: X/hnlehupy4nr6hrm

JS Asuka là chiến hạm chuyên phục vụ thử nghiệm của Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản, được biên chế tháng 3/1995. Tàu có lượng giãn nước khoảng 6.200 tấn, tốc độ tối đa 50 km/h, được trang bị 8 ống phóng thẳng đứng Mk.41, hai cụm ba ống phóng ngư lôi, sàn đáp và khoang chứa trực thăng.

