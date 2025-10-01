Chiến hạm Nhật đến Mỹ để lắp tên lửa 'sứ giả chiến tranh'

Tàu khu trục JS Chokai đến Mỹ, đánh dấu chiến hạm Nhật Bản đầu tiên được chỉnh sửa và huấn luyện để vận hành tên lửa Tomahawk.

Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (JMSDF) ngày 29/9 thông báo tàu khu trục JS Chokhai đã rời quân cảng Yokosuka và lên đường đến thành phố San Diego thuộc bang California của Mỹ, bắt đầu quá trình cải tiến để trang bị tên lửa hành trình Tomahawk.

Mỹ sẽ bàn giao lô tên lửa Tomahawk đầu tiên cho Nhật Bản vào đầu năm 2026, thủy thủ đoàn JS Chokai sẽ được thử nghiệm bắn đạn thật sau đó vài tháng. Đợt nâng cấp tàu JS Chokai và chương trình huấn luyện liên quan dự kiến kéo dài tổng cộng một năm, hoàn thành vào giữa tháng 9/2026.

Khu trục hạm JS Chokai tham gia diễn tập RIMPAC 2016 tháng 7/2016. Ảnh: US Navy

JS Chokai thuộc lớp tàu khu trục Kongo, có lượng giãn nước 9.500 tấn và được trang bị 90 ống phóng thẳng đứng Mark 41, cho phép nó sử dụng nhiều loại vũ khí như tên lửa phòng không SM-2MR, SM-3, RIM-162 ESSM và rocket chống ngầm RUM-139. Ống phóng Mark 41 của JS Chokai có thể tiếp nhận tên lửa Tomahawk, nhưng tàu cần được chỉnh sửa để vận hành loại vũ khí này.

Các chiến hạm thuộc lớp Kongo được trang bị hệ thống lá chắn Aegis, tập trung vào nhiệm vụ phòng không và chống tên lửa đạn đạo. Trang bị tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk sẽ tăng đáng kể khả năng tác chiến của chúng.

"Tên lửa Tomahawk sẽ tăng cường năng lực phòng thủ từ xa, nhằm đánh chặn và tiêu diệt các lực lượng xâm lược Nhật Bản một cách nhanh chóng", Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay.

JMSDF dự kiến trang bị Tomahawk cho toàn bộ 8 khu trục hạm có hệ thống Aegis trong biên chế, gồm 4 tàu thuộc lớp Kongo, hai chiến hạm lớp Atago và hai khu trục hạm thuộc lớp Maya mới nhất, cùng hai chiến hạm khác đang được chế tạo.

Tên lửa Tomahawk rời ống phóng trên khu trục hạm Curtis Wilbur của Mỹ tháng 5/2019. Ảnh: US Navy

Tên lửa Tomahawk được gọi là "sứ giả chiến tranh", do chúng thường được Mỹ khai hỏa để đánh phủ đầu đối phương trong nhiều cuộc chiến tranh. Mỗi quả có giá 1,5 triệu USD, được lắp đầu đạn nặng 450 kg, tầm bắn khoảng 1.600-2.500 km tùy phiên bản.

Bộ Ngoại giao Mỹ tháng 11/2023 duyệt bán 400 tên lửa Tomahawk cho Nhật Bản trong thương vụ trị giá hơn 2,3 tỷ USD. Theo thỏa thuận, Mỹ sẽ cung cấp cho Nhật Bản 200 quả Tomahawk Block IV với tầm bắn 1.600 km và 200 quả Block V với tầm bắn xa hơn.

Biên chế Tomahawk cùng tham vọng trang bị thêm nhiều tên lửa tầm xa nội địa cho thấy thay đổi trong chính sách quốc phòng của Nhật Bản, trong đó cho phép quân đội nước này mua những loại vũ khí tấn công mà trước đó bị cấm.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)