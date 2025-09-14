Chiến hạm Nga phóng tên lửa Zircon, hạ mục tiêu trong tập trận

Tàu hộ vệ Nga phóng tên lửa siêu vượt âm Zircon, bắn trúng mục tiêu trên biển trong cuộc tập trận chiến lược Zapad-2025.

"Tàu hộ vệ Đô đốc Golovko đã khai hỏa tên lửa siêu vượt âm Zircon nhằm vào mục tiêu mô phỏng tàu chiến đối phương trên Biển Barents. Dữ liệu mục tiêu được máy bay săn ngầm Tu-142 của Hạm đội Phương Bắc chuyển về sở chỉ huy từ trước", Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm nay.

Video được quân đội Nga công bố cho thấy kíp vận hành tàu Đô đốc Golovko bám bắt mục tiêu giả định và khai hỏa. Tên lửa Zircon lao khỏi cụm ống phóng thẳng đứng của tàu hộ vệ, ổn định hướng bay rồi nhanh chóng tăng tốc độ và độ cao.

"Dữ liệu giám sát theo thời gian thực cho thấy tên lửa đã đánh chính xác vào mục tiêu", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Khoảnh khắc Nga phóng tên lửa siêu vượt âm Zircon Tàu chiến Nga phóng tên lửa siêu vượt âm Zircon trên biển Barents ngày 14/9. Video: Zvezda

Đây là một trong những khoa mục trong cuộc tập trận chung chiến lược Zapad-2025 diễn ra ngày 12-16/9 tại các thao trường trên lãnh thổ Nga và Belarus, cũng như biển Baltics và Barents. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết một số hoạt động huấn luyện trong khuôn khổ tập trận sẽ diễn ra gần biên giới với Ba Lan.

Moskva khẳng định cuộc tập trận nhằm cải thiện khả năng chỉ huy và hiệp đồng tác chiến trong trường hợp Nga hoặc Belarus bị tấn công. Cả hai nước đều khẳng định cuộc tập trận chỉ mang tính phòng thủ, không có ý định nhắm vào quốc gia nào.

3M22 Zircon là một trong những vũ khí siêu vượt âm do Nga phát triển. Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiết lộ về tên lửa Zircon trong bài phát biểu hồi tháng 2/2019, cho biết vũ khí này có thể tấn công các mục tiêu trên biển và mặt đất trong phạm vi 1.000 km với tốc độ hơn 11.000 km/h, gấp 9 lần âm thanh.

Nga lần đầu khai hỏa Zircon vào tháng 10/2020, đã tiến hành 12 đợt phóng thử từ tàu mặt nước và tàu ngầm trong năm 2021, tất cả đều đánh trúng mục tiêu. Tổng thống Putin hồi tháng 2/2024 thông báo tên lửa Zircon đã được vào sản xuất hàng loạt để trang bị cho các chiến hạm mặt nước và tàu ngầm của Nga.

Quân đội Nga cũng từng nhiều lần khai hỏa tên lửa Zircon nhằm vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine.

Huyền Lê (Theo Zvezda, Reuters)