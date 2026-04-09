Chiến hạm Nga hộ tống tàu dầu qua eo biển Manche

Nga điều chiến hạm bảo vệ tàu dầu qua eo biển Manche, động thái được đánh giá là thách thức cảnh báo của Thủ tướng Anh.

Báo Telegraph của Anh ngày 8/4 cho biết tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Grigorovich, thuộc Hạm đội Biển Đen hải quân Nga, đã hộ tống hai tàu dầu được cho là thuộc "đội tàu bóng tối" từ biển Bắc, qua eo biển Manche nằm giữa Anh và Pháp, để tiến ra Đại Tây Dương.

Hình ảnh hiện trường cho thấy tàu Universal dẫn đầu đội hình, tiếp đến là hộ vệ hạm Đô đốc Grigorovich. Tàu tiếp vận RFA Tideforce của hải quân Anh, có thể triển khai trực thăng vũ trang như Merlin, Wildcat hoặc Chinook, di chuyển phía sau Đô đốc Grigorovich và phía trước tàu Enigma.

Tàu Universal và hộ vệ hạm Đô đốc Grigorovich trong ảnh công bố ngày 8/4. Ảnh: Telegraph

Tàu Universal bị Anh cấm hoạt động trong vùng biển nước này từ tháng 9/2025, rời cảng Vysotsk ngày 18/1 và chưa rõ đích đến. Enigma bị Anh trừng phạt vào tháng 5/2025, rời cảng Primorsk ngày 29/3 và đang hướng đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng về thông tin.

Hai tàu khác gồm Desert Kite và Kousai, nghi chở dầu cho Nga và cũng nằm trong danh sách trừng phạt của Anh, đã đi qua eo biển Manche theo hướng ngược lại để tiến sang biển Bắc vào ngày 7/4.

Telegraph đánh giá Nga điều chiến hạm hộ tống tàu dầu là động thái "công khai thách thức lời đe dọa sẽ bắt giữ chúng do Thủ tướng Anh Keir Starmer đưa ra". Ông Starmer tháng trước cho phép lực lượng chuyên trách bắt các tàu vận chuyển dầu cho Nga, song Anh tới nay chưa làm được điều này.

Thứ tự tàu dầu và chiến hạm Nga qua eo biển Manche ngày 8/4. Đồ họa: Telegraph

Thủ tướng Starmer nhiều lần đối mặt chỉ trích về tình trạng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Anh.

Sau khi căn cứ không quân Akrotiri ở đảo Cyrus bị trúng đòn từ máy bay không người lái (UAV) nghi của Iran, hải quân Anh đã điều khu trục hạm phòng không HMS Dragon tới Trung Đông. Chiến hạm mất ba tuần để tới nơi, song phải hủy nhiệm vụ và quay về cảng do gặp vấn đề với hệ thống cấp nước.

"Đội tàu bóng tối" là thuật ngữ phương Tây dùng để chỉ những tàu hàng mà họ cho rằng Nga sử dụng để lách lệnh trừng phạt, được quản lý thông qua mạng lưới công ty bình phong để che giấu quyền sở hữu.

Tàu Enigma trong ảnh công bố ngày 8/4. Ảnh: Telegraph

Đô đốc Grigorovich là chiếc đầu tiên trong loạt 6 tàu thuộc Đề án 11356PM, một trong những lớp tàu hộ vệ hiện đại nhất trong biên chế hải quân Nga. Lớp tàu này được thiết kế cho nhiệm vụ chống hạm, chống ngầm và phòng không hạm đội, có thể hoạt động độc lập hoặc theo các biên đội tàu chiến hỗn hợp.

Tàu dài 125 m, rộng 15 m, lượng giãn nước đầy tải khoảng 4.000 tấn. Vũ khí chính của Đô đốc Grigorovich là 8 ống phóng thẳng đứng có khả năng phóng tên lửa chống hạm siêu thanh P-800 Oniks hoặc tên lửa hành trình đa năng Kalibr-NK với tầm bắn tối đa 2.500 km.

Mỗi chiếc còn được trang bị pháo chính A-190 cỡ nòng 100 mm, 24 tên lửa phòng không của hệ thống Shtil-1 với tầm bắn 50 km, hai pháo phòng thủ cực gần AK-630M và nhiều khí tài chống ngầm.

Nguyễn Tiến (Theo Telegraph, AFP, AP)