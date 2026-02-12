Chiến hạm Mỹ va chạm nhau trên Biển Caribe

Khu trục hạm Mỹ va chạm với tàu hậu cần khi tiếp dầu trên Biển Caribe, khiến hai người bị thương, chưa rõ nguyên nhân dẫn tới sự cố.

Bộ tư lệnh Phương Nam (SOUTHCOM), cơ quan đặc trách hoạt động quân sự của Mỹ ở khu vực Nam Mỹ, Trung Mỹ và Caribe, hôm nay thông báo hai thủy thủ đã bị thương nhẹ khi tàu khu trục USS Truxtun va chạm với tàu hậu cần USNS Supply trong quá trình tiếp dầu trên biển.

Các hạm trưởng thông báo tàu của mình vẫn có thể vận hành an toàn sau sự cố. Chưa rõ mức độ hư hại của hai tàu, cũng như nguyên nhân dẫn đến va chạm.

USS Truxtun (phải) thực hiện tiếp dầu trên biển hồi năm 2014. Ảnh: US Navy

Trong quá trình tiếp dầu trên biển, chiến hạm và tàu hậu cần Mỹ phải di chuyển song song, cùng tốc độ ở khoảng cách tương đối gần và kết nối thông qua hệ thống ống dẫn. Mọi sai lệch hoặc bất cẩn của kíp điều khiển trong quá trình này đều dẫn tới nguy cơ tai nạn.

Chiến hạm Mỹ hiếm khi va chạm với các phương tiện trên biển, song đã có nhiều sự cố gây chết người. Tháng 6/2017, khu trục hạm USS Fitzgerald va vào tàu chở container ACX Crystal ở cách bờ biển Nhật Bản khoảng 144 km, khiến 7 thủy thủ hải quân Mỹ thiệt mạng và ba người bị thương.

Hai tháng sau, tàu chở dầu Alnic MC đâm vào khu trục hạm USS John S. McCain tại eo biển Malacca gần Singapore. Tai nạn khiến 10 thủy thủ trên USS John S. McCain thiệt mạng, chiến hạm Mỹ cũng bị thủng một lỗ lớn trên mạn trái.

Tàu khu trục USS Ross tiếp dầu từ USNS Supply ở Biển Bắc năm 2021. Video: US Navy

Hải quân Mỹ sau đó cho biết cả hai vụ tai nạn đều có thể tránh được, song vẫn xảy ra do sự tắc trách của thủy thủ đoàn. Một số quan chức cấp cao của hải quân Mỹ, trong đó có tư lệnh Hạm đội 7, chỉ huy và sĩ quan cấp cao trên khu trục hạm USS Fitzgerald và USS John S. McCain, đã bị cách chức sau sự việc.

Tháng 2/2025, tàu sân bay USS Harry S. Truman va chạm tàu hàng Besiktas-M gần cảng Said của Ai Cập, không có thương vong. Cú đâm khiến thân tàu Harry S. Truman bị rách một vết nhỏ ở vị trí trên mớn nước, làm hư hại cánh sườn nhô ra ở đuôi bên mạn phải, cạnh thang nâng hạ máy bay.

Khu trục hạm USS Truxtun thuộc lớp Arleigh Burke, được biên chế tháng 4/2029. Tàu có lượng giãn nước 9.200 tấn, tốc độ tối đa 56 km/h, tầm hoạt động 8.100 km, được trang bị hải pháo 127 mm, 96 ống phóng thẳng đứng Mk. 41, hai bệ phóng ngư lôi Mk. 32, một tổ hợp phòng thủ tầm cực gần Phalanx, hai bệ pháo Mk. 38 cỡ nòng 25 mm và 4 súng 12,7 mm.

USNS Supply thuộc lớp cùng tên và được biên chế tháng 2/1994, sau đó được tháo toàn bộ vũ khí và chuyển về cho Bộ tư lệnh Vận tải Đường biển thuộc hải quân Mỹ phụ trách. Tàu Supply có lượng giãn nước hơn 48.000 tấn, tốc độ tối đa 48 km/h, mang theo hai trực thăng CH-46E hoặc MH-60S.

Tàu hậu cần USNS Supply trên Đại Tây Dương tháng 7/2025. Ảnh: US Navy

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, AP, AFP)