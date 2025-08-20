Chiến hạm Mỹ bốc cháy ngoài khơi Nhật Bản

Tàu đổ bộ USS New Orleans của hải quân Mỹ bốc cháy ở ngoài khơi tỉnh Okinawa, Nhật Bản, chưa ghi nhận thương vong.

Cảnh sát biển Nhật Bản (JCG) cho biết đám cháy bùng lên trên tàu USS New Orleans của hải quân Mỹ vào khoảng 17h hôm nay. Vào thời điểm hỏa hoạn xảy ra, tàu đổ bộ Mỹ đang ở ngoài khơi cảng quân sự White Beach (Bãi Trắng) ở thành phố Uruma, tỉnh Okinawa.

Hình ảnh trên truyền thông Nhật Bản cho thấy đám khói lớn bốc lên từ mũi tàu, trong khi các phương tiện hỗ trợ phun nước lên chiến hạm. JCG chưa ghi nhận thương vong hay yêu cầu sơ tán từ tàu, cũng như chưa rõ nguyên nhân gây ra đám cháy.

Tàu hải quân Mỹ bốc cháy ngoài khơi Nhật Bản Các tàu đang chữa cháy cho tàu USS New Orleans ngoài khơi tỉnh Okinawa ngày 20/8. Video: NHK

Thủy thủ đoàn đã nỗ lực chữa cháy với sự hỗ trợ từ các tàu của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. JCG cũng điều động một tàu tuần tra tới hiện trường.

Tàu USS New Orleans có chiều dài hơn 208 m, rộng 32 m và lượng giãn nước hơn 24.400 tấn. Theo trang web của hải quân Mỹ, USS New Orleans là tàu đổ bộ có thể cho phép hai vận tải cơ Osprey cất cánh đồng thời từ boong tàu.

Được triển khai đến căn cứ Sasebo của hải quân Mỹ 6 năm trước, tàu chủ yếu làm nhiệm vụ vận chuyển lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đóng quân tại Okinawa và có thể chở tới 800 lính.

Thùy Lâm (Theo NHK)