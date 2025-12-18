Chiến dịch trấn áp của Myanmar chưa thể xóa sổ các ổ lừa đảo

Các ổ lừa đảo trực tuyến vẫn mọc lên và mở rộng, bất chấp chiến dịch phá hủy các tòa nhà tại khu KK Park của quân đội Myanmar.

Kể từ tháng 10, giới chức Myanmar đã tiến hành đột kích, đánh sập nhiều tòa nhà tại tổ hợp sòng bạc, ổ lừa đảo KK Park khét tiếng ở thị trấn Myawaddy giáp biên giới Thái Lan, cam kết "xóa sổ tận gốc hoạt động lừa đảo".

Truyền thông nhà nước đã phát sóng hình ảnh các đống đổ nát, binh lính đứng cùng hàng chục thiết bị Internet vệ tinh Starlink bị tịch thu. SpaceX cũng thông báo cắt quyền truy cập vào hơn 2.500 thiết bị Starlink ở Myanmar. Trong tháng này, Meta đã xóa 2.000 tài khoản Facebook được các băng lừa đảo sử dụng ở Myanmar.

Khói trắng bốc lên sau vụ nổ ở trung tâm lừa đảo KK Park tại Myawaddy, bang Karen, Myanmar ngày 25/10. Ảnh: AP

Chính quyền Myanmar cho biết tính đến ngày 13/12, khoảng 413 tòa nhà ở KK Park đã bị phá hủy, 222 tòa còn lại cũng sẽ được dọn sạch.

Phân tích hình ảnh chi tiết về đợt phá dỡ đầu tiên, AP xác định 31 công trình đã bị san phẳng hoàn toàn. Trung tâm Phục hồi Thông tin (CIR), trụ sở ở London, xác định khoảng 78 công trình khác bị hư hại một phần.

Hơn một nửa trong số này bị máy móc hạng nặng phá dỡ, nhưng vẫn để lại mái, trần, phần sàn giữa các tầng còn nguyên vẹn, Guy Fusfus, điều tra viên CIR, chỉ ra. "Có thể ai đó định xây lại, tái sử dụng những công trình này", ông nói.

Ngay cả khi khu KK Park bị phá hủy hoàn toàn, đó chỉ là một trong khoảng 30 ổ lừa đảo mọc lên dọc biên giới Myanmar - Thái Lan, dấu hiệu cho thấy chiến dịch trấn áp của quân đội Myanmar khó có thể "xóa sổ tận gốc" hoạt động lừa đảo, theo giới quan sát.

AP phát hiện ít nhất hai khu phức hợp lừa đảo trong khu vực tiếp tục sử dụng thiết bị Starlink để truy cập Internet ngay cả sau khi SpaceX tuyên bố cắt dịch vụ. Hàng nghìn người ở KK Park đã tản đi làm việc cho các ổ lừa đảo khác ở Myanmar và nước ngoài. Trên Telegram, các tin tuyển dụng mới dành cho nhóm này xuất hiện dày đặc.

Toàn cảnh khu KK Park tại Myawaddy, Myanmar, tháng 12/2024. Ảnh: Planet

"Kể cả có phá hủy các tòa nhà, nếu chưa bắt được các ông trùm đứng sau, tịch thu tài sản và bỏ tù họ, đây vẫn chưa thể gọi là một cuộc trấn áp thực sự", Jay Kritiya, điều phối viên Mạng lưới Xã hội Dân sự Hỗ trợ Nạn nhân Buôn người, nói.

Theo tổ chức phân tích xung đột C4ADS có trụ sở ở Mỹ, các đợt truy quét của chính quyền Myanmar đã không thể ngăn được sự bành trướng của các khu phức hợp lừa đảo. Hơn 7.000 người đã được thả trong chiến dịch này, song các hoạt động lừa đảo vẫn tiếp diễn.

C4ADS đã phân tích ảnh vệ tinh của 21 khu phức hợp đã được xác định ở Myawaddy, phát hiện 14 khu có dấu hiệu xây dựng mới hoặc được mở rộng kể từ tháng 1. Một số khu còn lắp pin mặt trời, cho thấy bước đi hướng tới tự chủ về năng lượng, giảm phụ thuộc vào nguồn điện từ Thái Lan.

Jason Tower, chuyên gia cấp cao tại Sáng kiến Chống Tội phạm Có tổ chức Xuyên Quốc gia (GI-TOC), nhận xét chiến dịch truy quét, phá dỡ tại KK Park chỉ là cách giúp giới lãnh đạo quân sự Myanmar giảm áp lực từ Mỹ và Trung Quốc, sau khi họ bị cáo buộc dung túng cho hoạt động lừa đảo.

Chính quyền Myanmar không trả lời các yêu cầu bình luận.

Ảnh chụp một phần khu phức hợp KK Park ngày 11/9 (trái) và ngày 14/11, cho thấy nhiều công trình vẫn nguyên vẹn. Ảnh: Planet

Giới chức Thái Lan cho biết khoảng 1.500 người đã rời KK Park thông qua các kênh chính thức, chiếm một phần rất nhỏ so với khoảng hàng chục nghìn người làm việc tại các ổ lừa đảo ở Myanmar.

Số phận của những người còn lại chưa rõ. AP dẫn lời 4 người trốn khỏi KK Park cho biết một số đã theo chân các ông trùm chuyển sang địa điểm khác.

Một phụ nữ nước ngoài vẫn mắc kẹt ở Myanmar cho biết hơn 200 người châu Phi đã chuyển từ KK Park đến khu phức hợp Apollo gần đó. Khoảng 100 người khác chuyển đến khu phức hợp Hengsheng 4, theo lời một nạn nhân khác.

Telegram cũng tràn ngập các tin tuyển dụng cho lao động từng làm việc ở KK Park. Một công ty tìm nhân sự để "nhắm tới khách hàng Mỹ", nêu rõ "không yêu cầu điểm danh hàng ngày, có thể làm việc từ xa tại Myawaddy". Một công ty khác tuyển nhân viên "tìm kiếm và trò chuyện với khách hàng về tiền điện tử". "Hãy đến nhanh", tin tuyển dụng viết.

Đức Trung (Theo AP, NBC News, Washington Post)