Chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 toàn dân bắt đầu

Hà NộiBộ Y tế và Bộ Quốc phòng sáng 10/7 phát động chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho tất cả người dân từ 18 tuổi trở lên.

Chiến dịch kéo dài từ tháng 7 đến tháng 4/2022. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ phát động, cho biết kế hoạch tiêm vaccine từ ngày 8/3 tới nay là giai đoạn khởi đầu, tích lũy và rút ra những kinh nghiệm để triển khai tiêm chủng trên diện rộng. Hiện vaccine được tập trung chuyển về tiêm cho người dân TP HCM và một số tỉnh phía Nam đang bùng phát dịch, khoảng 1,5 triệu liều.

"Mục tiêu chiến lược là tiêm miễn phí hàng năm cho nhân dân để đạt được sự miễn dịch cộng đồng trên toàn quốc", Thủ tướng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử, đảm bảo tiêm chủng 150 triệu liều vaccine đã đàm phán, đặt mua, tạo miễn dịch cộng đồng trong cuối 2021 và đầu 2022. "Mục tiêu là tiêm chủng nhiều nhất, nhanh nhất để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân", Bộ trưởng nói.

Hôm qua, Bộ Y tế đã công bố mở rộng nhóm ưu tiên tiêm vaccine lên 16 nhóm.

Theo ông Long, chiến dịch tiêm chủng lần này có nhiều điểm thay đổi so với hoạt động tiêm chủng toàn quốc trước đây. Việt Nam đã thiết lập hệ thống bảo quản mới do quân đội phụ trách, đảm bảo tiêu chuẩn GSP và vận chuyển vaccine nhanh nhất. Số lượng lớn nhân sự được huy động để tổ chức tiêm chủng. Các điểm tiêm chủng cố định và di động được tổ chức dựa trên mạng lưới hệ thống y tế cơ sở sẵn có, như vậy giúp tăng tiến độ bao phủ vaccine. Người đến tiêm cũng được đảm bảo an toàn tối đa nhờ khám sàng lọc, theo dõi chặt sức khỏe sau tiêm tại toàn tuyến y tế, các chuyên gia đầu ngành về điều trị và dự phòng luôn sẵn sàng hỗ trợ tất cả điểm tiêm.

Bộ Y tế đã sửa hướng dẫn chuyên môn theo hướng đảm bảo cho người tiêm, phối hợp cùng các bên liên quan đẩy mạng ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý tiêm chủng quan ứng dụng sổ sức khỏe điện tử, cấp QR code cho người đã tiêm làm căn cứ đảm bảo hộ chiếu vaccine sau này. Xây dựng ứng dụng tiêm chủng và xét nghiệm Covid-19. Thành lập tiểu ban giám sát chất lượng tiêm chủng độc lập.

Lực lượng nhân viên y tế và làm công tác tiêm chủng tại buổi lễ phát động tại Bộ Quốc phòng, sáng 10/7. Ảnh: Chi Lê.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết Hà Nội là địa phương hoàn thành nhanh nhất chỉ tiêu tiêm chủng vaccine Covid-19. 4 đợt tiêm chủng vừa qua, Hà Nội mới được phân bổ 17.000 lọ vaccine AstraZeneca, tương đương khoảng 200.000 liều.

Theo ông Ngọc Anh, Hà Nội có khoảng 8,3 triệu dân và 600.000 người dân từ tỉnh khác đến, trong đó khoảng 200.000 sinh viên đang học từ xa. Do đó, số lượng cần tiêm tạm tính trên địa bàn khoảng trên 5,1 triệu người, từ 16-65 tuổi cần tiêm, số này tính theo nghị quyết 21. Thành phố cũng đồng thời mở rộng tiêm chủng ra đối tượng khác, chia làm 10 nhóm ưu tiên đảm bảo minh bạch tiêm vaccine.

Hà Nội đã ban hành phương án triển khai tiêm trên toàn địa bàn, chia kịch bản tiêm theo module, gồm 50.000 liều, 100.000 liều, có thể đạt tối đa 200.000 người một module; 824 điểm tiêm chủng cả cố định và di động, 1.200 dây chuyền tiêm chủng, mỗi dây chuyền tiêm khoảng 200 người/ngày; 100 tổ cấp cứu di động đảm bảo cấp cứu. Giới chức huy động các nhân viên y tế từ đại học y, bác sĩ nghỉ hưu, đảm bảo sẵn sàng tiêm chủng trên địa bàn thành phố và tổ chức kho chứa để có thể tiếp nhận tối đa cùng lúc 1,3 triệu liều vaccine.

Trước đó, Việt Nam đã triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho các nhóm đối tượng ưu tiên như địa phương có dịch, nhân viên y tế, công an, quân đội ở tuyến đầu chống dịch, công nhân... Tính đến 16h ngày 9/7, tổng cộng có 4.010.786 triệu liều vaccine Covid-19 đã tiêm, trong đó 258.274 người đã tiêm đủ hai liều. Việc này nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, theo Bộ trưởng Y tế.

Cũng trong sáng 10/7, Bộ Y tế đã tiếp nhận trên 2 triệu liều vaccine Moderna thông qua Cơ chế Covax, 63 xe vận chuyển vaccine và 63 xe tiêm chủng lưu động. Trong đó, 1 triệu liều vaccine được chuyển khẩn cấp cho TP HCM.

Chi Lê