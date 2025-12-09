Chiến dịch Smile ID hướng đến 'lựa chọn đúng' trong thẩm mỹ nha khoa

Chiến dịch Smile ID by IPS e.max đồng hành cùng các nha khoa hàng đầu, lan tỏa thông điệp "lựa chọn đúng" dựa trên ba yếu tố là đúng nha khoa, labo và vật liệu.

Chiến dịch do Công ty TNHH Thiết bị Y tế Medent - đơn vị phân phối độc quyền vật liệu sứ IPS e.max của Ivoclar (châu Âu) phối hợp gần 50 nha khoa và labo triển khai từ giữa tháng 9 tại TP HCM và Hà Nội.

Để truyền tải thông điệp trực quan, Smile ID by IPS e.max tổ chức chuỗi roadshow Smile Tour tại các nha khoa như Bệnh viện Răng Hàm Mặt – Phẫu thuật thẩm mỹ Worldwide, Nha khoa Nhân Tâm, Nha khoa Viễn Đông ở TP HCM; Nha khoa Home và Hệ thống nha khoa Medlatec - MedDental ở Hà Nội.

Roadshow Smile Tour nhằm cung cấp "cẩm nang chọn đúng" trong thẩm mỹ nha khoa cho khách hàng. Ảnh: Medent

Theo đại diện Medent, chiến dịch lấy cảm hứng từ thực trạng ngành nha khoa hiện nay, khi nhiều thông tin đa chiều khiến khách hàng thiếu cơ sở và niềm tin để đưa ra lựa chọn đúng. Điều này dẫn đến hệ luỵ như ảnh hưởng sức ăn - nhai hay vẻ đẹp lâu dài của nụ cười, thậm chí có thể khiến khách hàng thiếu tự tin, tạo nên rào cản trong giao tiếp và đời sống.

Chuỗi hoạt động thực tế của sự kiện góp phần làm rõ thông điệp "Vì đúng nên đẹp", giúp khách hàng có thêm nhiều thông tin hữu ích, từ đó có thể cân nhắc và lựa chọn đúng trong nha khoa thẩm mỹ.

Hoạt động gồm các buổi chia sẻ kiến thức chuyên sâu, nơi khách hàng tham gia tọa đàm và hỏi đáp cùng chuyên gia của các nha khoa, giải đáp thắc mắc về chỉ định điều trị, kỹ thuật và vật liệu IPS e.max.

Bên cạnh đó, chương trình còn truyền tải câu chuyện từ các ca điều trị thành công thông qua hình ảnh trước - sau và sự tham gia của bệnh nhân đã được phục hình, cho thấy hiệu quả của việc điều trị đúng và ý nghĩa của một nụ cười phù hợp, tự tin.

Tọa đàm chia sẻ kiến thức nha khoa trong khuôn khổ chiến dịch Smile ID by IPS e.max. Ảnh: Medent

Với vai trò cố vấn lâm sàng của Tập đoàn Ivoclar - một trong những đối tác đồng hành cùng Medent, Bác sĩ Trần Ngọc Hải đã mang đến những thông tin hữu ích về dòng sứ IPS e.max. Theo bác sĩ, lựa chọn vật liệu đúng giữ vai trò quan trọng trong một chỉ định đúng, vì nếu sai vật liệu, sai thao tác kỹ thuật khi chế tác răng sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe và lòng tin của khách hàng.

Để nhận biết một dòng sứ tốt, ngoài sự phân tích và chọn lọc ban đầu, còn cần có sự kiểm chứng qua thời gian. Trong khi đó, cứ mỗi 5 năm trong suốt hơn 20 năm được ứng dụng và kiểm chứng lâm sàng, số liệu về IPS e.max sẽ được Ivoclar công bố một lần với những cải tiến cần thiết. "Đây là bằng chứng thuyết phục, nói lên uy tín của hệ thống sứ toàn cầu này trong thẩm mỹ nha khoa", bác sĩ Trần Ngọc Hải chia sẻ.

Đại diện các đối tác chiến lược cũng đồng thuận rằng, thông qua Smile ID by IPS e.max khách hàng sẽ dễ dàng tìm được những nha khoa chất lượng có cùng cam kết mang đến kết quả điều trị tốt và phù hợp cho khách hàng, để mỗi ca điều trị không chỉ mang lại nụ cười đẹp mà còn bền vững với thời gian.

Thế Đan