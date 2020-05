Chiến dịch hồi hương hơn 300 công dân Việt mắc kẹt ở Ấn Độ

Hơn 300 công dân mắc kẹt vì Covid-19 khắp Ấn Độ chuẩn bị về nước trên chuyến bay do Đại sứ quán Việt Nam nỗ lực sắp xếp hai tháng qua.

Chiều 18/5, một ngày trước giờ khởi hành chuyến bay từ New Delhi về Cần Thơ, đội hậu cần của Đại sứ quán (ĐSQ) Việt Nam tại Ấn Độ tất bật chuẩn bị 360 suất cơm nắm, muối vừng, bánh, nước uống, hoa quả. Họ đang tiến hành những khâu cuối cùng để hoàn thành chiến dịch hồi hương đặc biệt đưa hơn 300 công dân Việt Nam về nước vào 20h ngày 19/5 (13h30 giờ Việt Nam), mà Đại sứ Phạm Sanh Châu gọi tên là "Chiến dịch Hồ Chí Minh phiên bản Ấn Độ".

"Chúng tôi mới được chính phủ Việt Nam cấp phép triển khai chuyến bay hồi hương hôm 14/5", ông Sanh Châu, Đại sứ Việt Nam tại 3 nước Ấn Độ, Nepal và Bhutan, chia sẻ với VnExpress. "Không giống ở các quốc gia khác, việc hồi hương công dân Việt Nam tại Ấn Độ cực kỳ khó khăn, do quốc gia này diện tích rộng lớn, thủ tục phức tạp, hoàn cảnh của các công dân đặc biệt và lại diễn ra trong thời gian phong tỏa toàn quốc. Tuy nhiên, chúng tôi quyết tâm không lùi bước, thực hiện kế hoạch đúng vào ngày 19/5, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Một nhóm tăng ni có mặt ở thành phố Pune hôm 17/5 để tới New Delhi và lên chuyến bay về Việt Nam ngày 19/5. Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Ấn Độ

Cách đây 2 tháng, ĐSQ Việt Nam tại Ấn Độ, với tổng cộng 30 nhân viên, bắt đầu quá trình tiếp nhận đơn đăng ký về nước của công dân, làm việc với các hãng hàng không, chuẩn bị giấy tờ theo quy định để trình chính phủ hai nước. Khó khăn nhất là tập hợp đầy đủ công dân Việt Nam đang sinh sống khắp Ấn Độ về điểm khởi hành ở New Delhi trong bối cảnh nước này áp lệnh phong tỏa toàn quốc nhằm kiềm chế nCoV lây lan.

ĐSQ đã thuê giúp 3 chuyến bay nội địa từ các thành phố Bangalore, Pune và Gaya, dự kiến hạ cánh ở New Delhi vào sáng 19/5, kịp cho bà con lên máy bay về Việt Nam vào tối cùng ngày. Việc thuê máy bay riêng cực kỳ phức tạp do nhiều yêu cầu khắt khe về thủ tục của hãng bay, cơ quan cấp phép bay, các sân bay và của Bộ Ngoại giao Ấn Độ.

Bên cạnh đó, việc di chuyển bằng đường bộ đến các sân bay cũng rất khó khăn khi xe thương mại bị cấm và bất cứ xe cá nhân nào hoạt động cũng phải xin giấy thông hành của Bộ Nội vụ Ấn Độ. Ngoài ra, các bang đều có chốt kiểm tra riêng, người dân khi di chuyển từ bang bị ảnh hưởng nặng của Covid-19 đến những bang nhẹ hơn cũng có thể bị buộc cách ly hoặc bị cấm đi qua địa phận.

Để đảm bảo di chuyển thông suốt, mỗi công dân phải mang theo 5 bộ tài liệu, gồm thư đi đường do sứ quán cấp, công hàm chấp thuận của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, vé máy bay, hợp đồng thuê máy bay, giấy tờ tùy thân. Có người từ thành phố Varanasi, bang Uttar Pradesh, vượt quãng đường hơn 1.000 km về New Delhi trong điều kiện đường rất xấu, thời tiết nóng bức và các cửa hàng ăn uống trên đường chưa mở cửa. Có thuỷ thủ đang trên tàu viễn dương rất mong được cập bến để di chuyển hàng trăm cây số kịp bắt chuyến bay nội địa về New Delhi.

"Tổng cộng 340 người sẽ xuất phát từ các điểm khác nhau ở 15 bang để đến được 3 sân bay địa phương và cuối cùng là sân bay New Delhi", ông Châu cho hay. "ĐSQ đã nỗ lực xin phép Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ Ấn Độ và chính quyền các địa phương nơi bà con đang cư trú và sẽ đi qua đồng ý cấp giấy thông hành để di chuyển giữa các bang".