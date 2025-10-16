Chiến dịch đột kích từng giúp Hàn Quốc cứu 21 người bị bắt cóc

Đặc nhiệm Hàn Quốc từng mở chiến dịch đột kích giải cứu 21 con tin bị cướp biển bắt cóc trên Vịnh Aden, cho thấy quyết tâm của Seoul trong bảo hộ công dân.

Tàu hàng Samho Jewelry, thuộc sở hữu của Na Uy nhưng do công ty Samho Shipping của Hàn Quốc vận hành, bị cướp biển tấn công hôm 15/1/2011 khi đi qua vùng biển cách Somalia khoảng 1.300 km về phía đông bắc. Samho Jewelry lúc đó đang trên hành trình từ Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất đến Sri Lanka.

Nhóm cướp biển đột nhập lên tàu, bắt 21 thủy thủ, gồm 8 người Hàn Quốc, 11 người Myanmar và hai người Indonesia, làm con tin để đòi tiền chuộc.

Chiến dịch hải quân giúp Hàn Quốc giải cứu 21 con tin ở Vịnh Aden Đặc nhiệm Hàn Quốc giải cứu con tin trên tàu Samho Jewelry trên Vịnh Aden. Video: BQP Hàn Quốc

Vụ cướp xảy ra không lâu sau khi Samho Shipping chấp nhận trả 9,5 triệu USD tiền chuộc để cứu tàu chở dầu Samho Dream bị cướp biển Somalia tấn công trên Ấn Độ Dương hồi tháng 4/2010. Phe chỉ trích cho rằng việc Seoul đáp ứng yêu cầu trả tiền chuộc của cướp biển khiến chúng ngày càng nhắm đến tàu hàng Hàn Quốc.

Lần này, để tránh tạo ra thêm tiền lệ xấu, chính phủ Hàn Quốc chọn lập trường cứng rắn, tuyên bố không thương lượng với nhóm cướp biển và lên kế hoạch giải cứu con tin. Chiến dịch giải cứu mang mật danh "Bình minh trên Vịnh Aden" được gấp rút tiến hành.

Hàn Quốc đã triển khai tàu khu trục Choi Young, thuộc Đơn vị Cheonghae, bám theo tàu Samho Jewelry suốt nhiều ngày để thu thập thông tin và lên phương án tác chiến. Đơn vị Cheonghae hoạt động tại Vịnh Aden từ năm 2009 trong khuôn khổ sứ mệnh quốc tế chống cướp biển.

Một quan chức Hàn Quốc nói chiến dịch giải cứu con tin tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhưng quân đội Hàn Quốc tin nó sẽ thành công vì "những tên cướp biển đã kiệt sức" sau thời gian dài bị chiến hạm Hàn Quốc bám đuổi.

3h30 ngày 21/1/2011, Samho Jewelry di chuyển theo hướng nam về thị trấn Garacad, Somalia, được cho là căn cứ của cướp biển. Lực lượng trên tàu Choi Young khi đó âm thầm chuẩn bị triển khai chiến dịch, ở vị trí cách tàu hàng khoảng 5 km. Đại úy Jo Young-ju, chỉ huy Đơn vị Cheonghae, báo cáo tình trạng sẵn sàng chiến đấu với Bộ Tư lệnh Hải quân Hàn Quốc tại Busan lúc 4h43.

Chiến dịch "Bình minh trên Vịnh Aden" bắt đầu lúc 4h58, tàu Choi Young triển khai các xuồng cao su bơm hơi (RIB) khi trời còn tối. Thời tiết lúc này ổn định, sóng cao một mét, điều kiện về tầm nhìn và sức gió đều thuận lợi.

5h12, sở chỉ huy chiến dịch nhận được thông tin tình báo từ một máy bay tuần thám hải quân Mỹ đang bay trên khu vực Samho Jewelry. "Ba tên cướp biển ở mạn trái phía đuôi tàu, 4 tên trên buồng lái và 4 tên ở boong giữa", phía Mỹ cho biết.

Để tránh bị cướp biển phát hiện, tàu Choi Young đổi hướng. Ba xuồng cao su được thân tàu khu trục che chắn khỏi tầm quan sát của nhóm cướp biển.

5h23, trực thăng Lynx trang bị 6 khẩu súng máy K-6 xuất kích từ tàu Choi Young. Các xạ thủ trên trực thăng có nhiệm vụ bắn hạ những tên cướp biển đứng gác trên Samho Jewelry và yểm trợ để đặc nhiệm trên xuồng cao su tiếp cận tàu hàng.

"Các thủy thủ trên Samho Jewelry chú ý. Hải quân Hàn Quốc sẽ tấn công để giải cứu các bạn. Hãy sơ tán đến nơi an toàn nhất có thể. Đừng vội lộ diện", tàu Choi Young phát cảnh báo bằng tiếng Hàn Quốc đến Samho Jewelry lúc 5h29 để tránh nhóm cướp biển hiểu nội dung.

Vị trí Vịnh Aden và Somalia. Đồ họa: Wikipedia

Trực thăng Lynx khai hỏa súng máy để vô hiệu hóa radar và ăng ten liên lạc của tàu Samho Jewelry, rồi nã đạn vào boong tàu và buồng lái. Trong lúc trực thăng thu hút sự chú ý của nhóm cướp biển, tàu chiến Choi Young áp sát ở khoảng cách 1,8 km và bắn loạt đạn cảnh cáo.

15 lính đặc nhiệm trên các xuồng cao su nhanh chóng trèo lên boong tàu rồi tiến vào buồng lái, bắn hạ một tên cướp biển, kiểm soát nơi này lúc 6h30. Nhóm đặc nhiệm sau đó chia làm hai mũi truy tìm cướp biển, bắn hạ 4 tên ở khu buồng ngủ và diệt thủ lĩnh nhóm cướp biển gần buồng thuyền trưởng.

Sau khi đảm bảo an toàn, họ kêu gọi các thủy thủ rời nơi ẩn nấp để lên boong tàu và kêu gọi những tên cướp biển còn lại đầu hàng. 9h56, đại úy Jo thông báo về bộ chỉ huy rằng chiến dịch của họ đã thành công, toàn bộ 21 con tin được giải cứu, 8 tên cướp biển bị hạ, 5 tên bị bắt.

Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Lee Myung-bak cảm ơn các quốc gia đã hỗ trợ Hàn Quốc trong chiến dịch, nhưng không nêu đích danh. "Chúng tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ hành vi nào đe dọa đến sinh mạng và an toàn của công dân Hàn Quốc trong tương lai", ông Lee tuyên bố.

Đặc nhiệm Hàn Quốc giải cứu thủy thủ trên tàu Samho Jewelry trên Vịnh Aden ngày 21/1/2011. Ảnh: Reuters

Chiến dịch "Bình minh trên Vịnh Aden" trở thành biểu tượng cho thấy Hàn Quốc sẵn sàng hành động mạnh tay để bảo hộ công dân khi các nỗ lực ngoại giao thất bại. Chiến dịch này đang thu hút sự chú ý, khi các nghị sĩ Hàn Quốc ở cả đảng Dân chủ (DP) cầm quyền và Quyền lực Nhân dân (PPP) đối lập viện dẫn sự kiện để kêu gọi Seoul có hành động quyết liệt hơn để giải cứu công dân bị bắt cóc ở Campuchia.

Hàn Quốc gần đây ghi nhận nhiều vụ công dân mất tích ở Campuchia, hầu hết bị các băng đảng tội phạm bắt cóc tống tiền hoặc phải làm việc trong trung tâm lừa đảo. Chính phủ Hàn Quốc đã ban hành khuyến cáo đi lại đặc biệt cho công dân khi đến một số khu vực ở Campuchia, trong đó có thủ đô Phnom Penh.

Nghị sĩ DP Lee Eon-ju ngày 12/10 cho rằng Seoul cần cân nhắc "tự thân vận động", không loại trừ biện pháp quân sự, nếu chính phủ Campuchia không hành động dứt khoát để bảo vệ công dân Hàn Quốc. Các nghị sĩ Song Eon-seog, Kang Min-kuk của PPP chung quan điểm. Ông Song kêu gọi Tổng thống Lee Jae-myung sử dụng toàn bộ kênh ngoại giao để thúc giục giới chức Campuchia hành động, giải cứu người Hàn Quốc bị bắt cóc.

Tuy nhiên, Lee Shin-wha, giáo sư khoa học chính trị và hợp tác quốc tế tại Đại học Hàn Quốc, cảnh báo việc triển khai một chiến dịch đột kích giải cứu con tin trên lãnh thổ Campuchia mà không có sự đồng ý, phối hợp của giới chức sở tại sẽ là hành động vi phạm luật pháp quốc tế, khiến nó bất khả thi và lợi bất cập hại, có thể gây ra sai lầm ngoại giao. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp mang tính thực tế hơn, như thành lập trung tâm điều phối thường trực để bảo vệ công dân Hàn Quốc ở nước ngoài.

Chính phủ Hàn Quốc lúc này vẫn nghiêng về dùng kênh ngoại giao để giải quyết vấn đề. Seoul dự kiến cử nhóm liên ngành chính phủ, do Thứ trưởng Ngoại giao Kim Ji-na dẫn đầu, đến Campuchia để kêu gọi chính quyền sở tại tăng cường hợp tác.

Như Tâm (Theo Yonhap, Korea Herald)