Chiến dịch 50 ngày đêm của 'ông lớn' thu phí không dừng

Theo Tổng giám đốc VETC, để triển khai hệ thống trạm thu phí không dừng, VETC đã có thời gian rất dài để tìm hiểu và nghiên cứu kinh nghiệm của nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Đài Loan – một thị trường được triển khai khá sớm. Theo bà, từ đầu thế kỷ 21, Đài Loan đã xây dựng chiến lược nâng cao hiệu quả quản lý và thu phí đường bộ bằng việc kêu gọi đơn vị tư nhân tham gia triển khai hệ thống thu phí không dừng (ETC). Theo tờ South China Morning Post, vào năm 2004, Công ty TNHH Thu phí điện tử Viễn Đông (FETC) thuộc Tập đoàn Far Eastern (FEG) được giao xây dựng và vận hành hệ thống ETC.

"Công nghệ thu phí mới trên đường cao tốc đã gây ra nhiều tranh cãi tại chính thị trường này và thu hút sự quan tâm trên khắp châu Á. Tuy nhiên hệ thống này có thể tạo ra dấu ấn mới cho ngành sau khi triển khai", theo đánh giá của tờ SCMP trong một bài viết cuối năm 2005.

Hệ thống thu phí không dừng tại Đài Loan được triển khai trong hơn một thập kỷ trải qua ba giai đoạn. Ở giai đoạn 1, chính quyền chuyển đổi một số làn thu phí truyền thống sang làn ETC có barrier. Vào giai đoạn 2, mục tiêu là triển khai đơn làn tự do ETC và giai đoạn 3 là đa làn tự do ETC.