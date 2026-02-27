Chiến đấu cơ Pakistan ném bom thủ đô Afghanistan

Quân đội Pakistan không kích thủ đô Kabul và một số khu vực khác tại Afghanistan sau khi thông báo phát động "chiến tranh không hạn chế" với nước láng giềng.

"Lực lượng Pakistan đã không kích một số nơi tại Kabul, Kandahar và Paktia", phát ngôn viên Taliban Zabiullah Mujahid ngày 27/2 cho biết, thêm rằng chưa ghi nhận thương vong.

Nhân chứng tại Kabul cho biết cuộc không kích đầu tiên diễn ra lúc 1h50 sáng 27/2, tiếp sau đó là đợt ném bom thứ hai. Các khẩu đội phòng không Afghanistan đã khai hỏa để đối phó với chiến đấu cơ Pakistan.

Một quan chức Taliban xác nhận máy bay Pakistan đã tập kích mục tiêu ở thủ đô Kabul và đánh trúng một căn cứ quân sự tại Kandahar, miền nam Afghanistan. Taliban tuyên bố đã mở chiến dịch trả đũa nhưng không nêu chi tiết.

Video được công bố cho thấy một vụ nổ lớn khi Pakistan tập kích ít nhất hai công trình ở thủ đô Kabul, gây ra đám cháy lớn và cột khói bốc cao. Chưa rõ những nơi này phục vụ mục đích gì và thiệt hại liên quan.

Pakistan không kích thủ đô Kabul Pakistan không kích mục tiêu tại thủ đô Kabul, Afghanistan trong video công bố ngày 27/2. Video: CNN, RusVesna

Trong khi đó, Pakistan thông báo đang trong tình trạng "chiến tranh không hạn chế" với Afghanistan nhằm đáp trả cuộc tấn công do Taliban phát động vào sáng 26/2.

"Lực lượng Taliban tại Chitral, Khyber, Mohmand, Kurram và Bajaur đang bị trừng phạt vì hành vi tấn công vô cớ", Bộ Thông tin Pakistan cho biết. "Pakistan sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ, an ninh và an toàn cho công dân của chúng tôi".

Bộ Quốc phòng Afghanistan cùng ngày công bố video, được quay ngày 26/2, cho thấy phương tiện quân sự di chuyển trong đêm và tiếng súng dữ dội. Cơ quan này cho biết các cuộc tấn công trả đũa diễn ra ở 6 tỉnh giáp biên với Pakistan và đã kết thúc nửa đêm.

Pakistan không kích thủ đô Kabul Lính Taliban tấn công vị trí quân đội Pakistan bên kia biên giới ngày 26/2. Video: AP

Tuy nhiên, sau khi Pakistan không kích thủ đô Kabul, lực lượng Taliban mở chiến dịch trả đũa quy mô lớn mới nhằm từ tỉnh Kandahar và Helmand vào căn cứ quân sự của nước láng giềng.

Hai bên đưa ra con số thương vong khác nhau. Pakistan tuyên bố quân đội nước này đã hạ 133 thành viên Taliban và khiến hàng trăm người bị thương, phá hủy nhiều căn cứ và thiết bị quân sự của Afghanistan.

Trong khi đó, Afghanistan cho biết chỉ có 8 binh sĩ nước này thiệt mạng và 13 người bị thương. Hamdullah Fitrat, phó phát ngôn viên chính phủ Afghanistan, thông báo lực lượng nước này đã hạ 55 binh sĩ Pakistan, bắt một số người và chiếm 19 tiền đồn quân sự.

Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar xác nhận lực lượng nước này chịu thương vong trong giao tranh, song đưa ra con số thấp hơn nhiều là hai binh sĩ thiệt mạng và ba người thương vong.

Vị trí Afghanistan và Pakistan. Đồ họa: Al Jazeera

Quân đội Pakistan cuối tuần trước tấn công các vị trí của lực lượng Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), còn gọi là Taliban Pakistan, và một nhóm liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trên lãnh thổ Afghanistan. Giới chức Pakistan cho biết các nhóm trên chịu trách nhiệm trong nhiều vụ tấn công ở nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif cáo buộc Afghanistan là "nơi tụ họp của tất cả phần tử khủng bố trên thế giới và bắt đầu xuất khẩu khủng bố, trong khi tước đoạt quyền của người dân".

"Pakistan đã tiếp nhận hàng triệu người tị nạn Afghanistan trong nửa thế kỷ qua", ông Asif nói. "Pakistan đã hết kiên nhẫn. Chúng tôi đang tiến hành các phản ứng quyết liệt. Đây là chiến tranh không giới hạn".

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters, CNN)