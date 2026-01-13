Chiến đấu cơ Mỹ 'giả dạng máy bay dân sự' tập kích xuồng ma túy

Máy bay quân sự Mỹ đã giả dạng phi cơ dân dụng khi tập kích xuồng nghi chở ma túy khiến 11 người chết, theo các quan chức giấu tên.

Tờ New York Times hôm 12/1 dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết Lầu Năm Góc đã sử dụng "một phi cơ quân sự bí mật được sơn giống máy bay dân dụng" trong cuộc tập kích đầu tiên nhằm vào xuồng nghi chở ma túy trên Biển Caribe hồi tháng 9/2025, khiến 11 người thiệt mạng.

Theo các quan chức, chiến đấu cơ Mỹ đặt vũ khí trong khoang thân thay vì treo dưới cánh. Chiếc xuồng dường như quay về phía Venezuela khi phát hiện máy bay Mỹ. Hai người sống sót sau đòn đánh dường như đã bám vào các mảnh vỡ và vẫy tay với tổ lái, phi cơ Mỹ sau đó tiếp tục tập kích vị trí này.

Quân đội Mỹ khai hỏa, đánh chìm 'tàu chở ma túy' từ Venezuela "Xuồng chở ma túy" bị quân đội Mỹ phá hủy ngày 2/9. Video: TruthSocial/realDonaldTrump

Giới chức Mỹ trước đó xác nhận trong cuộc tấn công hồi tháng 9/2025, đô đốc Mitch Bradley, chỉ huy Bộ tư lệnh Tác chiến Đặc biệt (SOCOM), đã ra lệnh không kích lần thứ hai nhằm vào người sống sót trên xuồng "để ngăn đồng bọn giải cứu họ cùng hàng hóa".

Sau chiến dịch này, quân đội Mỹ chuyển sang dùng phi cơ quân sự dễ nhận biết hơn, trong đó có máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper, để tấn công xuồng nghi chở ma túy. Trong vụ tập kích hồi tháng 10/2025, hai người sống sót bơi ra khỏi xác chiếc xuồng và được giải cứu.

Các quan chức Mỹ giấu tên cho biết kịch bản sử dụng phi cơ quân sự giả dạng máy bay dân dụng đã được nêu trong cuộc họp kín giữa quốc hội Mỹ và các chỉ huy quân đội, song chưa được thảo luận công khai vì đây là khí tài bí mật.

Chưa rõ loại máy bay Mỹ triển khai trong vụ tập kích tháng 9/2025. Ba nguồn tin am hiểu tình hình cho biết nó không được sơn màu xám và những dấu hiệu nhận dạng như máy bay quân sự thông thường. Tuy nhiên, họ khẳng định máy bay vẫn phát tín hiệu vô tuyến thể hiện nó là phi cơ quân sự.

Máy bay Boeing 737 của quân đội Mỹ tại Quần đảo Virgin thuộc Mỹ tháng 9/2025. Ảnh: Reddit/Chippersworld1

Một số người đam mê hàng không hồi tháng 9/2025 đăng ảnh một máy bay Boeing 737 cải tiến của quân đội Mỹ, được sơn màu trắng với sọc xanh lam và không có phù hiệu, tại sân bay St. Croix ở Quần đảo Virgin. Máy bay tuần thám biển P-8A Poseidon, có khả năng mang nhiều loại vũ khí dẫn đường, cũng được phát triển trên khung thân Boeing 737.

Ít nhất 107 người đã thiệt mạng trong khoảng 30 lần Mỹ tập kích tàu thuyền nghi chở ma túy trên biển kể từ tháng 9/2025. Trong số này, 19 vụ diễn ra ở Đông Thái Bình Dương, 6 sự việc ở biển Caribe và 5 lần tại các địa điểm chưa được tiết lộ.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)